Crudo Pimento lanzan un EP sorpresa y un nuevo videoclip: 'The Garden'

El reconocido e inclasificable dúo murciano Crudo Pimento acaba de lanzar la que representa ya su quinta referencia discográfica en el mercado. Se trata de 7 acúfenos populares, un inesperado EP de siete cortes (siete versiones) grabados durante el confinamiento en su propia casa y masterizado en los estudios Abrigueiro (Galicia).

Publicado en vinilo rojo de diez pulgadas, en los surcos de este EP Raúl Frutos e Inma Gómez homenajean a bandas tan dispares como Tom Waits, Rocío Jurado, Einstürzende Neubauten y The Jolly Boys. Y junto con el lanzamiento del disco, presentan un videoclip de la canción The Garden para el que Crudo Pimento ha querido contar con el experimentado fotógrafo Joaquín Clares.

The Garden está inspirado en el universo surrealista de Man Ray. Reinterpretaciones de diversos objetos que el artista usó para la realización de sus obras, algunas de ellas iconos del arte moderno como Les larmes (1932), Noire et blanche (1926) o Le Violon d'Ingres (1926), son usados en este audiovisual para ilustrar la adaptación de Crudo Pimento del original de la banda alemana liderada por Blixa Bergald (Einstürzende, Nick Cave & The Bad Seeds).