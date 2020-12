Los Premios de la Música de la Región apuestan por el talento joven

Tras tres ediciones en las que grupos como Viva Suecia, Noise Box y Crudo Pimento coparon las nominaciones de los Premios de la Música de la Región de Murcia, este año el talento joven será protagonista en la gala que tendrá lugar el próximo martes 15 de diciembre en el Cuartel de Artillería. Y es que esta vez bandas como Arde Bogotá, Kracauer, Komorebi o el rapero Kaze serán los que centren todas las miradas en la gran cita de la industria musical murciana, que rendirá un especial homenaje a los técnicos de espectáculos y a las salas de conciertos, especialmente afectados por la pandemia.

Precisamente fue Garaje Beat Club, uno de los locales más emblemáticos de la capital del Segura para los amantes de la música en vivo, el lugar elegido para la presentación de la cuarta edición de estos premios, que una vez más han sido organizados por la asociación cultural ´Hay un tigre detrás de ti´. Acompañado por la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, y el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, su presidente, Victorio Melgarejo, fue el encargado de desvelar algunos de los detalles de la cita, que contará con las actuaciones de Alberto Núñez, Lady Ma Belle, Funicular, La Cuadrilla Murciana y el propio Kaze.

Aunque si alguien será protagonista el día 15 en el Cuartel será el compositor jumillano Roque Baños, que recibirá el Premio Leyenda de la asociación por una carrera plagada de reconocimientos, incluidos tres premios Goya de diez nominaciones. El músico sucederá así al también compositor y director de orquesta Manuel Moreno Buendía, que ganó el año pasado, y a la cantaora Encarnación Fernández y a la yeclana Sole Giménez, merecedoras de este galardón en 2018 y 2017 respectivamente.

Además, este martes se desvelaron también los elegidos para los otros dos premios de asignación directa que concede cada año ´Hay un tigre detrás de ti´: el de ´Cultura´, que irá a parar a la Red de Auditorios y Centros Culturales del Ayuntamiento de Murcia, y el de ´Medios de Comunicación´, que en esta ocasión ha recaído sobre la revista Mondo Sonoro.

Pero, sobre todo, la rueda de prensa en Garaje Beat Club sirvió para conocer a los candidatos al premio en cada una de las nueve categorías del certamen, y, como ya se ha adelantado, entre los nominados aparecieron muchos nombres nuevos, artistas y bandas que se estrenan en estos premios ante la ausencia de lanzamientos por partes de algunos de los proyectos musicales más sonados de la Región. Así, por ejemplo, a Mejor Álbum de Pop –categoría dominada en años previos por Viva Suecia– optan Carmesí, con Deshielo; Kracauer, con Diferencia y repetición, y Ross, con Interstellar. En rock, los aspirantes al premio gordo son Arde Bogotá, gracias a El tiempo y la actitud; los cehegineros Cooper Age, con el álbum instrumental Buerismo, y los veteranos Los Marañones, con La máquina del tiempo.

Otro apartado con sorpresas es ´Músicas urbanas´, cuyo ganador será Kaze (Broken), Álex Orellana y Beatdilla (Under the influence) o Jamones con Tacones (Power waking), que ya ganaron en 2017 con Lukin for de fango en ´Otras tendencias´. No obstante, esta vez los nominados en esta ultima categoría son los psicodélicos Bosco, el dúo violinista Komorebi y la cantante de jazz Sara Zamora, con Emboscados, Materia oscura y Do it, respectivamente.

En cuanto a los debutantes, los nominados con Hoonine, Ruto Neón y la joven Yarea Guillén, mientras que el premio a Mejor Videoclip estará entre Enter the void, de Jaro Cristo y Sin-H; De mierda, de Kracauer, y Raíces, de Komorebi.

Por último están las categorías a ´Mejor disco o labor en la difusión´ de la música clásica, la flamenca y la tradicional. En el primer caso, el jurado ha destacado la banda sonora del libro Doble Amanecer, de Javier Cerezo, a cargo de Clara Gil Abascal; el álbum At the spanish royal chamber, de Silvia Márquez y La Tempestad, y el Orfeón Fernández Caballero de Murcia. En el segundo, se han elegido como candidatos tres espectáculos: el homenaje a José Gelardo, Los poetas de Morente y Pasión Flamenca, a cargo del Ballet Español de Murcia. Y, en el apartado folclórico, los aspirantes al premio son la Cuadrilla de Aledo con el Tío Juan Rita, la fiesta Los Mayos de Alhama y Surefolk.