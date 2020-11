Susto en Águilas: Lolita pide un médico en mitad de la función

Los asistentes anoche al Auditorio Congreso Infanta Doña Elena se llevaron un buen susto con la querida Lolita Flores, a quien habían acudido para ver representar, junto al resto de sus compañeros de tablas, una versión de la clásica 'La Fuerza del Cariño'. Apenas cinco minutos después de que hubiera arrancado la obra, la hija de la Faraona comunicó al público que no iba a poder continuar la representación y pedía un médico antes de desaparecer entre bambalinas.

Tras los segundos de estupefacción, ante el silencio reinante, poco a poco los asistentes fueron siendo conscientes de que no se trataba de un ejercicio de teatro que buscase romper la cuarta pantalla y que no les había hablado el personaje, si no la propia actriz. La edil de Cultura, Maid Simó, presente entre el público, ha declarado a LA OPINIÓN que, junto a otras personas, acudió a la zona de camerinos y se encontró a Lolita "tirada en el suelo y con los ojos cerrados", por lo que de inmediato se avisó a Emergencias a través del 112.

Una ambulancia medicalizada se presentó en el lugar de los hechos apenas 15 minutos después, y durante todo este momento la artista no llegó a perder el conocimiento, según el testimonio de la concejala, pero "sí que se encontraba en estado de síncope". Los sanitarios, tras atender in situ a la afectada y estabilizarla, procedieron a trasladarla al Hospital Rafael Méndez. Lolita entró por su propio pie al vehículo.

La artista recibía el alta horas más tarde, pasada la una de la madrugada, ya en mejor estado. Esta misma mañana ha salido hacia Madrid con su representante.