Santiago y Zaraiche recibe el martes a Las Wonder

Si aún no has visto a Las Wonder en concierto, este martes tendrás una oportunidad para descubrirlas. Será en el Centro Cultural Santiago y Zaraiche a las 20 horas dentro del ciclo ´Los martes música´. Las Wonder es una banda murciana con claras influencias del pop y del indie y formada en 2018 por antiguas componentde Un Pacto con Julieta y Elure. Sin duda alguna, harán disfrutar a tus oídos de principio a fin del espectáculo.

Las Wonder son un grupo reivindicativo, con mucho que decir y con muchas ganas de hacerse un hueco en un mundo dominado por las bandas masculinas. Sus temas, además de hablar de amor, también alzan la voz haciéndose eco del colectivo LGBTI, y nos hablan de feminismo desde un punto de vista igualitario. Lanzaron su primer single, La Mosca Voyeur hace un año y han pasado por festivales como Microsonidos y Cabo Pop. Acaban de estrenar su nuevo single, Úsame, hace apenas unas semanas, y ya tienen listo su nuevo videoclip, ideado por Twin Freaks Studio. Actualmente, la banda trabaja en su primer largo, Girl Power, que tendrá en las labores de producción a Raúl de Lara.