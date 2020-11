Xoel López: "Nunca había hecho canciones tan cachondas"

Compuso Xoel López las diez canciones que conforman 'Si mi rayo te alcanzara' en 2019, antes de la pandemia, una circunstancia que se ha convertido en un hecho determinante y positivo, reconoce en una entrevista con Europa Press. "Lo mejor que le pasó a este disco fue que hubiera sido compuesto en 2019", comenta, "porque no creo que la pandemia esté afectando para mejor a nivel artístico".

La que sí se vio afectada por la crisis sanitaria y el confinamiento fue la grabación del disco. "Estábamos a mitad de grabación cuando, de súbito, tuvimos que dejarlo todo e irnos para casa", recuerda. El músico coruñés retornó a los estudios a finales de mayo, que era la fecha inicial prevista para el lanzamiento de 'Si mi rayo te alcanzara'.

"La vuelta fue muy enérgica", apunta Xoel. "Fue como una liberación, un canto a la libertad. Y eso tuvo su parte positiva. Aunque me cueste reconocer que haya habido algo positivo en todo esto", apostilla.

El decimoquinto álbum de la carrera de Xoel López, el cuarto desde que los firma con su nombre y apellido, vio finalmente la luz el 27 de noviembre. "Justo a tiempo como para seguir sintiéndolo vigente", asegura.

De hecho, reconoce que, por un momento, se puso sobre la mesa la opción de retrasar su publicación "hasta cuando pudiese tocarlo en directo". Opción que el músico descartó finalmente por una cuestión artística: "No podría defender el disco el año que viene como lo voy a defender ahora".

Y es que, añade Xoel, "una vez que termino en el estudio, mi vida sigue y yo ya estoy pensando en lo siguiente". Ahora, asume que le toca promocionarlo, "pero yo ya estoy haciendo otras cosas, canciones más pequeñas, solo con la guitarra". Y 'Si mi rayo te alcanzara' es todo lo contrario. "Es un disco coral, festivo y de banda grande". Un disco que, de alguna manera es "un último retrato de cuando éramos felices".

La felicidad que recuerda y que, asegura, a la que no está dispuesto a renunciar. "Me parece bonito recordar aquellos sentimientos de hace un año pero me niego a dejar de buscar la felicidad". Y concreta aún más: "Yo no voy a dejar de escuchar música, de hacer canciones, de comunicarme, de relacionarme Que también es lo que me ha enseñado esta experiencia. La necesidad del otro. Si algo echo de menos en este tiempo es el estar con gente".



Intensidad emocional

'Si mi rayo te alcanzara' marca el comienzo de una nueva etapa en la trayectoria del músico coruñés. "Creo que es un reflejo de mi vida en aquel momento", indica, una etapa marcada por cambios en lo musical y en lo personal. "En 2019 yo viví un año bastante intenso en lo emocional y eso se manifiesta. El disco refleja momentos de melancolía y hasta del dolor. Pero también lo festivo y lo lúdico, que también lo hubo". Y es que, añade, "la vida, al final es eso".

Ahí están las diez canciones de este trabajo para demostrarlo. "Nunca había llegado tan lejos como en 'Tigre de Bengala', nunca había hecho una canción tan cachonda. Y, al mismo tiempo, nunca había hecho una canción tan melancólica como 'Joana'".

El juego de contrastes, que se oponen pero al tiempo se necesitan, es una constante en este disco. Como el destello en el charco o la flor en medio del asfalto de los que hablan algunas de las canciones. "Imagino que es como yo me planteo la vida. No soy maniqueísta. No veo las cosas en blanco o negro. Las veo con sus matices y siempre encuentro una parte que se puede salvar", justifica.



Más libre

'Si mi rayo te alcanzara' muestra a un Xoel ávido de nuevas experiencias y liberado de ataduras creativas e interpretativas. "La sensación de libertad no es nueva para mí. Pero si es cierto que esta vez me siento un poco más libre que nunca. Que he dado un paso más allá", reconoce.

Hay varios datos que lo evidencian. Uno de ellos es que por primera vez en su carrera discográfica se ha despojado de la guitarra. "Solo la toco en dos canciones". Otro, es el haber dejado las labores de producción en manos de Campi Campón. "Yo siempre fui el productor artístico de mis discos y en este caso se la cedí por completo a Campi", señala. Cesión que, asegura, le ha supuesto, "literalmente" quitarse "un peso de encima". Tampoco intervino Xoel en el diseño de la portada: "No, esta vez no di ninguna idea".

Todo ello, indica, le ha permitido tener una "mayor y mejor perspectiva de mi proyecto en general" y poder dirigirlo "más a gusto, más liberado".



Compone David Quinzán

Otra de las grandes novedades que aporta este 'Si mi rayo te alcanzara' es que Xoel López ha compartido la autoría de la composición de sus canciones con el músico lucense David Quinzán. "Yo lo que quería era una especie de colaborador para hacer mi disco. No hacerlo yo solo, como lo había hecho 14 veces". Confiesa Xoel que buscaba "romper con eso e incluir a una persona externa", aunque, en este caso, no es tan externa, "porque además de ser un compositor al que admiro mucho es un íntimo amigo mío".

Incide Xoel López en que "no es un disco compuesto a medias", sino a cuatro manos. "Yo lo que realmente le planteo es que en mis canciones él tenga una pequeña parte", destaca, aunque siempre desde la perspectiva de que "era un disco de Xoel" y de que sus aportaciones "eran un complemento".

La experiencia resultó satisfactoria hasta el punto de que el músico coruñés asegura que "aunque ahora mismo estoy haciendo canciones yo solo otra vez, volvería a hacerlo. Fue fantástico".



No canta en gallego

En sus últimos discos, Xoel López había incluido, al menos, una canción cantada en gallego. Pero no lo ha hecho en 'Si mi rayo te alcanzara'. "Ni lo había pensado. Coincidió así", comenta. "Creo que tiene que ver con el hecho de haber creado el disco en Madrid. Por lo que sea, no surgió", añade.

Sin embargo, no se cierra a esta idea en discos futuros. "No es que lo abandone. Podría incluso hacer algo solo en gallego en el futuro. Pero esta vez no me salió y ya está. No le doy más vueltas", zanja.



Contexto

Aparece este 'Si mi rayo te alcanzara' en el peor momento posible, dada la práctica imposibilidad de presentarlo en directo. Ello no es óbice para que Xoel López asegure de que "es el disco con el que más ilusionado" está "en mucho tiempo". No se atreve a asegurar que sea su mejor disco: "pero a mí me encanta. Estoy muy ilusionado".

Y asegura que, de momento, es con eso con lo que se queda. "Es verdad que me hubiera gustado saber como habría sido este disco en un contexto que lo favoreciese... Pero hay que bailar a pesar de todo", concluye. "No habrá conciertos, pero por lo menos la gente puede tener el disco en su casa y le damos un poquito de alegría y de luz", finaliza.