Fernando Rubio y el medio siglo del Nuevo Teatro Circo

Fernando Rubio, el veterano músico cartagenero, participa este sábado con sus Inner Demons en los actos conmemorativos del cincuenta aniversario del Nuevo Teatro Circo de la ciudad portuaria, aunque el concierto de Fernando Rubio & The Inner Demons no se realizará en directo... La Concejalía de Cultura ha decidido incluirlo en su programación on line. El día de emisión de este concierto, así como los días del recital Piano entre hermanos y Enciende tu luz, los anunciará la propia Concejalía.

Miembro fundador de Ferroblues –uno de los grandes nombres del rhythm and blues y el soul en España– y de numerosos proyectos como Malaventura, enrolado ahora en las filas de Bantastic Fand, Rubio encontró el momento para publicar su segundo disco en solitario, Cheap chinese guitar, nueve años después de Tides, donde una vez descubierta su voz, muestra su exquisito timbre y su sensibilidad con acertado criterio y gusto creativo, propios de un músico maduro que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Por ello, Rubio, que se ha sumergido de lleno en este nuevo disco con mucho corazón, ha sabido rodearse de músicos hábiles, que le entienden perfectamente. Momento ideal, entonces, para conocer el verdadero calibre de este músico, único en ofrecer melodías cegadoras.