Artnueve recuerda a Manel Clot con cinco artistas y un comisario

En el año 1992, Manel Clot, comisario de exposiciones y crítico de arte catalán, personaje fundamental para conocer las transformaciones de las prácticas artísticas que tuvieron lugar en el contexto español en la década de los años ochenta y los primeros años del siglo XXI, inauguraba en el CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas) la exposición Historia natural. El doble hermético, una lúcida muestra sobre los nuevos dispositivos de la subjetividad y las maneras en las que el arte se contaminaba de la experiencia en un complejo entramado de pliegues y veladuras.

Años más tarde, en 2017, en la galería murciana Artnueve y también con Jesús Alcaide –amigo personal de Clot– como comisario, se presentó una muestra colectiva (Pablo Genovés, Sergio Porlán, Javier Pividal, Pablo Capitán del Río e Isaque Pinheiro) que, bajo el título In ictu oculi, planteaba una relectura-homenaje a otra exposición que en 1992 se convirtió en hito dentro de la poco estudiada historia de las exposiciones en el territorio nacional: Los últimos días, de José Luis Brea.

«Brea y Clot, dos faros que iluminaban un océano que separaba ambos proyectos: Los últimos días y El doble hermético. Dos reflejos de una luz que iluminaba y revelaba –nunca cegaba– la del ejercicio curatorial como un despliegue del pensamiento crítico». Así lo explican desde Artnueve, que dos años después de rindir tributo Brea ha decidido cerrar el círculo con su particular homenaje al trabajo de Clot. Trabajando de manera colectiva entre Alcaide y cinco artistas de la galería: Álvaro Albadalejo, Manuel M. Romero y los reincidentes Pablo Capitán del Río, Javier Pividal y Sergio Porlán, el espacio de la calle José Tapia Sanz presentó ayer Otro doble hermético, una muestra que se compone de una serie de trabajos que se han ido construyendo «en dos tiempos»: presentando obras realizadas por los artistas años atrás y otras realizadas ex profeso para esta muestra; obras, no obstante, «que se unen por ese mismo hilo invisible temporal, ese paralaje hermético sobre el que se asienta el proyecto», destacan desde la galería.

«´Otro´, diferente, que no es lo mismo. ´Doble´, que no es uno, que se despliega. ´Hermético´, opaco, complejo. Una exposición que se refleja. Un eco. Un recuerdo. Un homenaje. Una relectura. Una correspondencia. Un rumor. Otro doble hermético», concluye la nota de prensa remitida por Artnueve, que especifica que la muestra es «en memoria» del propio Manel Clot (1956-2016).