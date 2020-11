Tres cintas con las que esperar la llegada a Murcia de lo último de Fincher

En plena sequía de grandes producciones por culpa de la pandemia, el estreno de Mank, la nueva película de David Fincher –el director de cintas de ´cinco estrellas´ como El Club de la Lucha, Seven, Zodiac, La red social...– es todo un acontecimiento para los cinéfilos; sin embargo, no todos van a poder disfrutar de la que para muchos es ya la gran candidata a los Oscar 2021. Y es que el filme de Netflix –un homenaje a Ciudadano Kane y al Hollywood dorado– llega a España de manera limitada a una veintena de salas de otras tantas ciudades españolas. Y Murcia no es una de ellas.

No obstante, no tendrán que esperar mucho para verla los interesados –siempre y cuando estén suscritos al citado servicio de vídeo en streaming–, ya que Netflix liberará la cinta en su catálogo el 4 de diciembre. Entretanto, para este fin de semana, los murcianos cuenta en cartelera con las comedias españolas Ni de coña y Sentimental, con el debut de David Victori en el largo de la mano de Mario Casas (No matarás) y, en buena parte de los cines comerciales, con Tenet, la última entrega del aclamado director británico Christopher Nolan. Además, este fin de semana hay tres filmes que se unen a las anteriores y que van del biopic histórico a la comedia musical, pasando por el documental.

Así, el estreno más destacado de la cartelera de hoy es De Gaulle, dedicada al famoso general galo. En concreto, la cinta –dirigida por Gabriel Le Bomin y protagonizada por Lambert Wilson– re remonta a mayo de 1940, cuando Francia afronta la invasión alemana. El primer ministro Pétain está dispuesto a rendirse y negociar con Hitler, mientras que el protagonista del filme apuesta por continuar la lucha y resistir, un objetivo que pondrá en peligro la vida de muchas familias francesas. Este largometraje se estrenó en el país vecino coincidiendo con el 130 aniversario del nacimiento del general y estadista francés, los 80 años del histórico discurso de Londres y 50 años de su fallecimiento.

Por otro lado está la cinta polaca Rock ´n´ Roll Eddie, dirigida por Tomasz Szafranski, una comedia de acción y aventuras dirigida al público familiar en la tradición del cine de entretenimiento de los años ochenta. Al poner en marcha un misterioso gramófono, Franek e Izka traen accidentalmente a la dimensión terrestre a Eddie, un rockero fugado del país de Oblivio, y con ello atraerán también la ira de los ´Cazadores de Cabezas´, que intentarán capturar al fugitivo.

Por último, Manuel Menchón presenta el documental Palabras para un fin del mundo, con intervenciones de José Sacristán, Marián Álvarez, Antonio de la Torre, Víctor Clavijo y Andrés Gertrudix). La cinta pretende arrojar algo de luz sobre la muerte de Miguel Unamuno, figura clave en el nacimiento de la Segunda República hasta el punto de que llego a ser incluso propuesto para presidir el Gobierno. Solo cinco años más tarde, el 31 de diciembre de 1936, el literato moriría en su propia casa para ser enterrado tan solo 24 horas más tarde, el 1 de enero de 1937, con honores falangistas. «Le escribo esta carta desde mi casa, donde estoy desde hace días encarcelado disfrazadamente. Me retienen en rehén, no sé de qué ni para qué. Pero si me han de asesinar, como a otros, será aquí, en mi casa», apuntó en una misiva el intelectual español. España está en guerra y Salamanca es el centro de la actividad de Prensa y Propaganda de las tropas de Franco, con Millán-Astray a la cabeza. Veinte días después de aquella carta, Unamuno morirá de forma repentina. Solo existe un testigo de aquel momento.