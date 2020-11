El Mandarache se reinventa: este curso será un podcast

El Ayuntamiento de Cartagena anunció ayer el aplazamiento de la convocatoria oficial de los Premios Mandarache y Hache en su XVI edición. El edil de Juventud, David Martínez Noguera, explicó en rueda de prensa que, tras conocer las últimas medidas de la Comunidad para centros de enseñanza no universitaria –entre las que se encuentra la suspensión del servicio de biblioteca escolar– y ante el riesgo de no poder culminar las votaciones –cabe recordar que el certamen cuenta con un jurado compuesto por miles de estudiantes de la ciudad portuaria–, «el grupo promotor ha decidido retrasar la celebración ordinaria del Mandarache hasta el siguiente curso 2021-2022, evitando así la contingencia de que se malogre la participación de los autores finalistas que el proyecto anunció al cierre de su edición anterior». Sin embargo, nadie ha dicho que los organizadores no hayan orquestado una edición ´extraordinaria´.

Y es que, «desde una concepción expandida del hecho literario», el Mandarache se lanzará en los próximos meses a la realización y producción de podcast que ponga en diálogo a autores que han pasado por la ciudad a lo largo de estos años con lectores del proyecto. «Se trata de promover el pensamiento crítico y el debate argumentado acerca de cuestiones suscitadas a partir de los libros finalistas y ganadores de la historia del proyecto; ir desde la literatura y la lectura hacia la oratoria, la participación ciudadana y la comunicación creativa», explicaron sus responsables.

Para ello, el Mandarache contará con la experiencia de Clara García Sáenz de Tejada, fundadora de Biblioactiva y colaboradora del proyecto desde sus primeras ediciones. Ella dirigirá los podcast, que bajo el lema #Hableemos tendrán una periodicidad quincenal y comenzarán a grabarse a lo largo del segundo y el tercer trimestre del curso para publicarse en la web del Premio Mandarache Hache y en las principales plataformas. Mientras, este primer trimestre se está dedicando a la formación del profesorado, la elaboración del conjunto de temáticas a debatir y la estructuración de contenidos. Sin embargo, la propuesta del certamen, siempre cercano a los problemas y necesidad de la sociedad cartagenera, no queda ahí.

«La emergencia sanitaria y la cada vez más acuciante emergencia económica están copando por su extraordinaria gravedad la atención principal de los medios y de las administraciones –apuntan desde el Mandarache–. A este respecto es posible que se estén descuidando otros planos, como el emocional, en los que las consecuencias de la pandemia pueden ser también catastróficos pero que no se perciben como tan apremiantes. Sin embargo, es fácil percibir que la población está viviendo una situación de estrés emocional generalizado que puede tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida». Frente a esto, la organización del Proyecto Mandarache entiende que «las humanidades y la cultura pueden constituir una valiosa herramienta para la gestión de esta crisis desde el punto de vista afectivo y anímico».

A este respecto se prevé la realización de otras acciones literarias centradas en el aspecto emocional, como es el caso de otro podcast: el que dirigirá la compañía Las Monstruas. En este programa, se lanzarán propuestas literarias sonoras y acciones participativas que sirvan para «compartir, procesar y elaborar desde lo emocional todo lo vivido por las consecuencias de la covid-19», a partir de pequeñas convocatorias lanzadas en redes, en los institutos y en las bibliotecas y dirigidas a los miles de participantes habituales en las distintas secciones del proyecto.