Llega a Madrid la exposición 'Banksy: The Street is a Canvas'

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge "Banksy. The Street is a Canvas", una exposición nueva del conocido artista callejero con obras que, en su mayoría, se exhiben por primera vez en Madrid.

La muestra, que aterriza el 3 de diciembre, aborda el universo artístico del creador a partir de medio centenar de obras de colecciones privadas y realizadas en diferentes soportes. Madrid acogió en 2018 una exposición similar que tuvo gran éxito de afluencia.

Los visitantes podrán una gran variedad de obras del artista desde ver óleos y acrílico sobre lienzo, a serigrafías de edición limitada, o esténciles sobre metal y hormigón. También habrá esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías, según han señalado los organizadores en una nota.

Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de "Niña con globo", similar a la recientemente destruida por el propio artista en una casa de subastas en Londres.

La exposición no está autorizada por el artista, como es habitual.

La obra de Banksy, cuya autoría permanece en el anonimato pese a los numerosos intentos por desenmascararle, está marcada por la denuncia. Sus obras, marcadas por un lenguaje directo e irónico, han aparecido en calles de todo el mundo y reflexionan sobre cuestiones como la pobreza, la injusticia social, el consumismo o el Brexit.

"Banksy es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio y una desobediencia a la ley -señala Alexander Nachkebiya, comisario de la muestra-. Queremos que cada visitante pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy".

"Banksy. The Street is a Canvas" es una coproducción del Círculo de Bellas Artes de Madrid, IQ Art Management y Sold Out, responsables de la muestra "Banksy. Genius or Vandal?" visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid.