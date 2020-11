AutomaticA: "Como artista sigo exponiendo a través de la música una parte de mí"

Hace un año y medio, el que fuera vocalista de Pernada y bajista de Maleek sorprendía volviendo a la música con un proyecto radicalmente distinto a los que había emprendido con anterioridad: AutomaticA, firma bajo la cual ha creado todo un universo sonoro (electrónico) y visual para distopías futuristas.

Puede parecer que los puentes que unen el rock y la electrónica son largos e inestables; que cruzarlos puede ser una auténtica quimera desde el punto de mi vista musical, técnico y hasta moral. Y quizá así sea para muchos, pero no para Javier Esteban, otrora vocalista (y fundador) de Pernada y bajista de Maleek, referentes del metal regional. Para él solo es un cambio de «herramientas» y de «escenario»; la filosofía es la misma de siempre. El caso es que ahora, siguiendo la senda marcada por Jean Michel Jarre –aunque sin separarse demasiado del camino abierto en la música instrumental por Mike Oldfield–, se presenta como el hombre detrás de AutomaticA, un proyecto que nació de la nada, ajeno a los escenarios y que, con un potente universo visual que está a un clip de completarse, pretende poner banda sonora a las fantasías distópicas y espaciales de quienes se atrevan a escuchar su propuesta. ¡Ah!, para los que ya lo hayan hecho, una sorpresa: la segunda referencia de AutomaticA ya está en el horno.

Gestar aquel álbum fue un arduo y agotador trabajo de varios años en la, prácticamente, absoluta soledad. Así que mi esfuerzo desde entonces se ha concentrado en dar a conocer ese 'algo' que se hizo público al mundo apareciendo completamente de la nada, a través de varias nuevas ideas. En principio, AutomaticA no nació para tener formato de directo y tocaba dar paso a otras acciones creativas.No lo es. Para mí sólo ha cambiado la parte técnica. Y, al margen de detalles evidentes, como artista sigo exponiendo a través de la música una parte de mí. Simplemente me lo tomo como una evolución, sabiendo que no acaba aquí y que, quizá mañana, siga haciendo lo mismo con otras herramientas o en otro escenario.Tengo pensado acabar el año con la publicación del último vídeo. Y sí, ya acabaríamos de cerrar el círculo en lo que concierne a este primer trabajo de presentación del proyecto.Considero que la música tiene mucho más peso. Y aquí debo extenderme un poco para poder explicarme... El álbum fue concebido para que sea escuchado en su totalidad, de una vez. Los que ya no somos tan jóvenes recordamos cómo escuchábamos los discos antiguamente. Yo lo sigo haciendo. Es maravilloso sentarte, ponerte tus mejores auriculares, cerrar los ojos y escuchar un álbum al completo. AutomaticA, como disco, es para tomarlo como un viaje en el que la imaginación del oyente es la que debe poner las imágenes y los paisajes por los que la música le hace discurrir. Es por ello que existe un formato físico en CD de este álbum. También se puede escuchar a través de cualquier plataforma digital y en AutomaticA MUSIC Official, en YouTube, contamos con un vídeo en el que lo tenemos de una pieza sin interrupciones.Pero, debemos reconocer que, en los tiempos actuales, todo se consume muy rápido y, además, la imagen es muy necesaria para captar la atención. Es por ello que me plantee crear un videoclip de uno de los tracks; lo cual me llevó, sin pensarlo mucho, a generar nuevas experiencias visuales. Todo el conjunto de esta segunda opción también está totalmente accesible en una lista de reproducción en el canal de YouTube.La portada y el artwork del disco fueron cosa del fotógrafo y diseñador gráfico Fernando Cortés, pero sí, todos los vídeos han sido realizados por José Lozano, aka Murciano Total. Ya contábamos con un clip del tema Deja Vu que es una especie de timelapse de mi trabajo en el estudio. Pero era necesario crear un videoclip en condiciones de otro de los tracks del álbum. Hablé con José y decidimos que 1984 sería la pieza elegida, y quedó realmente brutal. Al resto de vídeos decidimos darle un carácter más simple en forma de 'visuales'.Efectivamente. Yo sólo aporté unas pequeñas claves y quise dar libertad para que Murciano Total hiciese su trabajo a través de su óptica particular. El resultado no hay más que verlo. Un contenido que, en su conjunto, es de una calidad altísima.Siempre me ha gustado empaparme de contenidos con tinte distópico, y no recuerdo ahora si todo empezó con la célebre obra de Orwell. Y aquí me veo obligado a contarte una pequeña anécdota para ilustrar un poco la respuesta: a finales del 2019 ya teníamos preparado el videoclip de 1984 –inspirado, por supuesto, en la novela de Orwell–, pero el lanzamiento estaba programado para el 5 de marzo del 2020. ¿Quién me iba a decir a mí que, una semana después de su publicación comenzaría a hacerse palpable una realidad con bastante similitud a lo que se muestra y representa en el vídeo? Todos sabemos a qué me refiero€ Vamos, lo de las mascarillas me dejó realmente impresionado.En los sucesivos vídeos, en las visuales, nos hemos visto incitados a ir introduciendo, con cierta ironía, alguna simbología o mensaje social, e incluso un denominador común (que lo dejamos en el aire para los que quieran curiosear o disfrutar de la obra). Por otro lado, el aspecto espacial me viene, más que nada, del gusto por algunas obras, también instrumentales, de artistas como Mike Oldfield, Vangelis o Jean Michel Jarre, entre tantos otros.Esa es la pregunta que estaba esperando [Ríe]. Ya puedo adelantar que llevo unos meses preparando lo que será el segundo opus de AutomaticA. Estoy trabajando en los catorce temas que compondrán un nuevo álbum de carácter conceptual. Para la portada y el arte gráfico volveremos a contar con Fernando Cortés, y... poco más puedo contar. Aunque ya tenemos el título, nos lo reservamos por ahora.Un rockero nunca deja de serlo, de eso no hay duda. Siempre he disfrutado de distintos estilos musicales y lo sigo haciendo. Escucho mucha música y, evidentemente, escucho mucho rock. En el terreno artístico personal, especialmente añoro esa descarga de energía arriba de los escenarios.