Lorenzo Sandoval reflexiona sobre el acto de escribir en el Centro Párraga

El Centro Párraga abrió este jueves al público la exposición Shadow writing, de Lorenzo Sandoval y comisariada por Emanuele Guidi, que supone «el intento más ambicioso por reunir el proceso de investigación y creación desarrollado por el artista desde 2017», señalan desde el espacio murciano, que se refieren al creador madrileño como uno de los autores con mayor reconocimiento nacional e internacional de su generación.

En las distintas entregas de este proyecto, la obra ha evolucionado y rastreado posibles orígenes de los procesos de reproducción que desencadenaron la circulación de imágenes tal como las conocemos, y que supone una crítica al propio acto de escribir (como «tecnología de poder») dentro del proceso de construir la historia y sus desequilibrios endémicos de la sociedad. La instalación en el Centro Párraga del artista, criado en Murcia, cuenta con esculturas, vídeos, pinturas, serigrafías y obras textiles.

El patrón de figuras desarrollado por Sandoval, fruto de la investigación y la creación, enlaza el desarrollo de la computación y de las máquinas calculadoras automáticas, además de la industrialización de la reproducción fotográfica, con el progreso técnico de los textiles y el tejido, para proponer genealogías paralelas y divergentes de las matemáticas, la ciencia y la tecnología.

Este trabajo viene avalado por una importante trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. De hecho, Lorenzo fue premio de arte Generación 2017 presentado en La Casa Encendida y la V Beca DKV- Álvarez Margaride. También fue nominado en el Berlin Art Prize 2018 y el Premio Arte Contemporáneo Cervezas Alhambra 2020.

La muestra Shadow writing de Lorenzo Sandoval podrá visitarse en el Espacio 3 del Centro Párraga hasta el día 27 de diciembre, de lunes a viernes y en horario ininterrumpido entre las 9.00 y las 21.00 horas. Para asegurar el distanciamiento social y disfrutar de la experiencia con seguridad, el aforo de la sala está limitado.

Lorenzo Sandoval trabaja como artista y comisario. Tiene un Bachelor of Fine Arts y un Máster en Fotografía, Arte y Tecnología por la Politécnica de Valencia, y ha obtenido numerosos galardones tanto por su faceta curatorial como artística. Desde 2015, dirige The Institute for Endotic Research.

En cuanto al proyecto Shadow writing, fue inicial presentado como Lace / Variations en la Lehman + Silva Gallery en Porto y el centro Nottingham Contemporary. Más tarde hizo lo propio con Fábrica Colectiva –otra de las entregas de este proyecto– en la sede alcoyana del IVAM, donde expuso una investigación sobre la colectivización de fábricas relacionadas con el sonido.