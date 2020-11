Ana Teresa Ortega Aznar, Premio Nacional de Fotografía 2020

La alicantina Ana Teresa Ortega Aznar recibió este viernes una llamada del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que la dejó «muda»: había sido elegida por el jurado como la ganadora del Premio Nacional de Fotografía 2020. Ortega, que es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), reconocía minutos después que un galardón así «siempre es bienvenido», pero que «en absoluto» imaginaba que su trabajo, «difícil de visionar y aceptar porque cuestiona los sistemas sociales y políticos», optaba a un reconocimiento así.

Dotado con 30.000 euros, este galardón la reconoce por «entender la fotografía como herramienta de construcción de la memoria e historia colectivas» y por su «constante reflexión en torno al medio fotográfico guiada por una voluntad indagatoria de sus límites y posibilidades como lenguaje híbrido que dialoga con la tridimensionalidad». «Ha sido una alegría –inistió la artista y docente–. Me lo ha dicho y me he quedado muda porque no sabía qué decirle», señaló entre risas.