Teatro Silfo convierte esta tarde el Bernal en una 'jungla de chatarra'

El Teatro Bernal de El Palmar acoge esta tarde, a partir de las seis, el estreno absoluto del espectáculo familiar Chatungla. Una jungla de chatarra, seleccionado dentro del programa ´Reactivos Culturales´ puesto en marcha por el Ayuntamiento de Murcia para impulsar la cultura del municipio con la creación de nuevos proyectos.



En esta ocasión, será la compañía Teatro Silfo la que subirá a escena con este espectáculo de teatro de objetos y actores en el que las grandes protagonistas serán las marionetas de animales construidas a partir de materiales reciclados o reutilizados de todo tipo. Sara Sáez y Bárbara Sánchez serán las encargadas de presentarnos a los habitantes de esta particular jungla.



Y es que durante el tiempo que han estado encerradas en casa, las responsables de obras como La luna en el jardín (Premio al Mejor Espectáculo para la Primera Infancia en los Feten 2019) han descubierto que estaban «rodeadas de animales fantásticos escondidos en todo tipo de objetos... y solo hacía falta alguna tuerca, un par de tornillos y mucho mimo para que cobraran vida», señalan desde el Ayuntamiento de Murcia.



Así, ahora será el público del Bernal el que pueda conocer en primicia, entre otros animales, al travieso Perrete (un perro-taburete), a la imponente y bailarina Jirafalera (jirafa-escalera), al perezoso Muebleón (león-mueble), a la veloz Gacilla (gacela-silla) o a unos divertidos ´pinguotes´ (pingüinos-botes), camareros con aspiraciones artísticas. «Un festival de la chatarra; un viaje dentro de lo más ordinario convertido en extraordinario», insisten sus responsables.



Chatungla, según explican desde la propia compañía, es un espectáculo familiar (recomendado para niños a partir de 3 años) que trata de «fomentar en los niños la curiosidad hacia el juego tradicional como momento vital en su formación», jugando desde el escenario e invitando a los espectadores a sumarse y, por qué no, a construir en casa su particular jungla. Y en él, además de las marionetas, serán protagonistas la iluminación y la música, que acompañan y subrayan cada escena.



Los espectadores descubrirán así piezas de música clásica muy reconocibles, pero transformadas para la ocasión por el músico Marco Valentino. Las invitaciones para asistir al estreno de Chatungla en el Bernal estarán disponibles en la taquilla del teatro a partir de las 16.00 horas. El aforo para esta actividad es limitado y, para su celebración, cuenta con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias, cumpliendo además con el distanciamiento recomendado entre asistentes.

Chatungla es otra de las propuestas teatrales incluidas en el programa del Ayuntamiento de Murcia ´Reactivos Culturales´, con el que se está fomentando la producción artística y creativa a través de una inversión superior a los 700.000 euros en la contratación directa de las iniciativas culturales seleccionadas en las nueve líneas de actuación. Una de estas líneas, destinada a las artes escénicas, es la de ´Teatros y Auditorios de Murcia´, dentro de la que se presentaron 179 proyectos de los que fueron seleccionados un total de 15, que están siendo presentados en los teatros y auditorios municipales.