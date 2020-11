"La gente se volverá a encontrar en el Salón, aunque sea virtualmente"

«Lo más curioso de todo esto es que hace poco más de un mes ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer», señala entre risas Antonio Álvarez, director del Murcia se Re-Manga, el Salón del Manga y la Cultura Japonesa de la capital del Segura. «Quisimos esperar hasta el último momento porque, en junio, pensábamos que podría celebrarse como de costumbre.



Pero en agosto empezamos a dudar y a principios de septiembre ya prácticamente teníamos claro que no íbamos a poder sacarlo adelante como en años anteriores...», explica. Y era una auténtica pena porque hablamos de unas jornadas con más de diez años de vida y que, en ese tiempo, se han convertido en uno de los eventos más importantes de España para los amantes de los cómics, el anime, los videojuegos, la animación..., ya saben, todo aquello que algunos todavía califican de manera despectiva como friki y que, para muchos, se ha convertido ya en una feliz forma de vida.



Pues bien, la realidad es que, pese a todo, pese a las dificultades mayúsculas que se ha encontrado la organización y pese a que la cabeza seguramente dijera que era mejor dejarlo -como han hecho otros muchos-, mañana comienza la undécima edición del Murcia se Re-Manga. Y lo hace on line, sí, pero con todas las garantías. «Yo al principio era un poco escéptico- confiesa Álvarez, sabedor de que, a priori, no contaban con los recursos que requería algo así-, pero ellos [su equipo] tenían claro que algo debíamos hacer», señala el murciano, que en el fondo también sabía que en cierto modo se lo «debían» a los miles de otakus que cada año llenan el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.



«Así que 24 horas después nos juntamos y decidimos tirar hacia delante, pero sin medias tintas, con un salón completo, bien hecho y con la mejor tecnología posible; un salón en el que lo único que falte sea el contacto humano, pero que por todo lo demás fuera como siempre ha sido», explica. Y no solo han cumplido a nivel contenidos ?con un amplio programa de actividades que incluye charlas, talleres, exposiciones, market, conciertos..., sino que a nivel técnico han supera cualquier expectativa, convirtiendo el XII Murcia se Re-Manga en el «congreso online más potente que se ha hecho nunca en la Región».



Y es que han creado para la ocasión un espacio virtual por el que los fanáticos podrán moverse con libertad entre seis escenarios: la sala de conciertos, el aula de charlas, la de talleres, la ´Zona Game´, el área comercial (con descuentos exclusivos) y la «joya de la corona», el escenario principal, en riguroso directo.



Allí de podrá seguir, por ejemplo, el certamen de cosplay del salón, con un jurado que irá viendo y valorando los vídeos enviados por aquellos que quieran la corona de esta duodécima edición. Además, en el hall de este auditorio online también se ha habilitado un punto de información (en el que se podrán consultar, por ejemplo, los horarios de cada actividad), un acceso directo a los espacios virtuales de los artesanos y artistas presentes en el market y una ventana para exposiciones.



Así, por ejemplo, la programación incluye talleres de cocina japonesa con Layn Cano, una masterclass de acuarela impartida por Sonia Matas y concursos para demostrar quién sabe más de sagas de referencia como Harry Potter, Star Wars o Dragon Ball. También se ofrecerán charlas, como la que tratará sobre cómo viajar a Japón, uno de los destinos asiáticos más demandado por los españoles, y cuatro torneos de los videojuegos: League of Legend, Valorant, Fortnite y Tekken 7, en los que se podrá participar (o simplemente seguir) de la mano de Fangames.



Además, y para suplir la ausencia de un espacio en el que poder jugar libremente, se crearán salas a las que los usuarios podrán acceder para probar sus habilidades a los mandos junto a otros usuarios sin la presión de la competición. Igualmente, el Murcia se Re-Manga contará con concursos de karaoke, baile y carteles; algunos de los mejores artistas de la Región como Kenneos, Daniel Acuña y Fernando Dagnino, y siete u ocho conciertos que son, según Álvarez, de lo más potente de esta edición: «Serán actuaciones exclusivas para los asistentes al salón; dos de ellas llegadas de Japón. Hablamos de gente súper reconocida como Fàtima Ayats, que era una de las encargadas de poner voz en España a las canciones de Los caballeros del zodiaco y que ahora está haciendo covers de temas de Disney. O de Ruki, una artista muy respetada en Japón. Pero también talentos emergentes, cantantes que ya han estado por aquí y a los que les hacía mucha ilusión poder participar en esta edición tan especial», señala el director del salón, que también ha organizado un concierto de violín.



En definitiva, una programación con nada que envidiar a la de años anteriores. «Somos conscientes de que lo más importante de un evento como este es que, para muchos, es un lugar de encuentro, un espacio en el que verse las caras y disfrutar juntos de esta pasión por el manga y la cultura japonesa; y sabemos que eso se pierde. Pero nuestro objetivo es intentar minimizar el daño dándole a la gente la calidad a la que están acostumbrada, para que así echen de menos lo menos posible ese salón presencial», insiste Álvarez, quien recuerda que el ´foro´ de debate en el que cada año se convierte el entorno de La Fica se mantendrá, aunque sea de forma virtual.



«Como todo se publicará en redes abriremos hilos de conversación que seguramente luego continúen en chats privados. No sabemos hasta dónde podemos llegar», reconoce el murciano, que apunta: «En las actividades en vivo tendremos una presentadora que podrá recoger las preguntas de los usuarios para plantearlas en directo, e incluso en las charlas, talleres y conciertos tendremos a los protagonistas operativos en redes para contestar a los comentarios de los espectadores».



Y es que una de las obsesiones del equipo de este Murcia se Re-Manga es que el público participe, se relacione; que esta undécima edición no sea un mero servicio de proyecciones: «La gente se volverá a encontrar en el salón, aunque sea virtualmente». Y todo ello será absolutamente gratis. «Evidentemente es el año que más dificultades hemos tenido a todos los niveles, ¿pero qué íbamos a hacer, cobrarle a la gente un euro o dos por charla? Nuestro pago es la ilusión; la de la gente y la nuestra. Estar juntos, volver a trabajar en esto y mantener la máquina en marcha es duro, estresante y laborioso, pero es un reto que nos gusta afrontar juntos. Además, nos sentíamos casi en la obligación de dar la cara por este público que es nuestro motor. A ellos se lo debemos todo; ellos son los que nos han puesto donde estamos. Son los responsables de que podamos seguir haciendo este salón año tras años, así que esto es para ellos», concluye Álvarez.



Ahora solo queda esperar a que sean las cuatro de la tarde del viernes, clicar en www.murciaseremanga.es y disfrutar hasta el domingo