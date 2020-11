El concierto de 'History of Rock 2' en El Batel queda suspendido

El próximo 7 de febrero se iba a celebrar en el Auditorio El Batel de Cartagena el concierto de ´History of Rock 2´, un espectáculo que abarca desde los orígenes del rock and roll en los años cincuenta hasta nuestros días, repasando temas míticos de Elvis, The Beatles, Rolling Stones, etc. Sin embargo, el espectáculo se ha tenido que suspender por la situación sanitaria. El concierto ya había sido aplazado al 7 de febrero esperando que la situación mejorara para entonces, pero, pese a los esfuerzos de la organización y de los artistas, no ha sido posible. El importe de las entradas en taquilla se puede solicitar cuando se reanude el servicio tras la emergencia sanitaria, mientras que quienes las compraron online ya están recibiendo el reembolso.