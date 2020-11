La Fundación Pedro Cano celebra su décimo aniversario

La Fundación Pedro Cano de Blanca tiene por costumbre conmemorar por todo lo alto cada año cumplido, y aunque la covid-19 deja poco margen, el de este año no es un aniversario cualquiera.



Y es que la entidad cumple este mes su primera década de vida, con lo que no preparar una programación especial para tan señalada fecha no fue nunca una opción, aunque eso supusiera adoptar la web como escenario. Así, en un acto celebrado este viernes en la tercera planta del museo y con el propio Pedro Cano como anfitrión, la fundación presentó el listado de actividades organizadas para la próxima semana (entre el día 11 y el 14 de este noviembre de 2020), donde efectivamente el formato virtual ha ganado mucho peso.



No obstante, en una rueda de prensa que contó también con la presencia del alcalde de la localidad, Pedro Luis Molina, y Soledad Ríos, concejala de Cultura, se quiso hacer un recordatorio especial al ´Concurso de dibujo para personas con discapacidad´, «que no se ha podido celebrar, pero que esperamos el próximo año se pueda retomar con más fuerza que nunca», señalaron los responsables de la programación.



No obstante, habrá actividades para todos los gustos y edades. El día 11 de noviembre, por ejemplo, se inaugurará la muestra Entrepiedras. Blanca y Matera, de Pedro Cano, que ocupará la sala de exposiciones temporales del museo. También se ha preparado la conferencia ´Dos identidades refugiadas en sus piedras´, a cargo de la directora del museo, Mª Carmen Sánchez Rojas, que como novedad este año se podrá ver a través de las redes sociales de la fundación. Además, en esta ocasión, la presencia de Cano en el programa será más acusada que nunca.



El pintor mostrará en primicia a los ´Amigos del Museo´ el mural que decora las paredes de la pescadería familiar, mientras que el sábado 13 de noviembre ofrecerá una visita guiada por la exposición anteriormente citada, que se podrá visitar hasta enero de 2021. Por último, para clausurar esta semana de cumpleaños, el domingo la fundación celebrará el ´día de las granadas´ de una forma atípica, pero muy especial.



Todos los años, Pedro Cano realiza una obra en directo para sortear entre los ´Amigos del Museo´, pero esta vez el artista trabajará con anterioridad en su estudio para respetar las medidas sanitarias. En cualquier caso, quienes quieran optar a un orginal del pintor blanqueño podrán reservar su número en la sede de la institución o por teléfono.