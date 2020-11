Muere Geoffrey Palmer, el Almirante Roebuck de 'El mañana nunca muere'

El actor británico Geoffrey Palmer, conocido por haber aparecido en series míticas como 'Doctor Who' o en películas como 'El mañana nunca muere' o 'Paddington', ha muerto a los 93 años. A lo largo de sus más de 50 años de carrera, trabajó con reconocidos cineastas y actores como Ken Loach, Laurence Olivier o Judi Dench.

Palmer nació el 4 de junio de 1927 en Londres. Su carrera comenzó en televisión, con series como 'Los vengadores' o 'The Army Game' o el telefilme 'Cathy Come Home', dirigido por Ken Loach en 1966. Posteriormente, trabajó con Laurence Olivier y J.B. Priestley en el teatro, aunque pronto volvió a la pequeña pantalla, participando en 'Caída y auge de Reginald Perrin' y 'Butterflies'.

Entre 1992 y 2005, Palmer protagonizó junto con Judi Dench la sitcom 'As Time Goes By', para la BBC. Se le ha podido en otras series como 'Fawlty Towers' o 'The Legacy of Reginald Perrin'. Volvió a coincidir con Dench en las películas 'El mañana nunca muere', de la saga 007, y 'Su Majestad Mrs. Brown'.

Al actor también se le pudo ver en películas tan populares como 'Un pez llamado Wanda', 'Siempre puntual', 'La locura del rey Jorge', 'Peter Pan: La gran aventura', 'La pantera rosa 2' o 'Paddington'. Además, prestó su voz en varios audiolibros, spots publicitarios, podscasts, así como también narró en la serie documental 'Grumpy Old Men' de la BBC, llevaba retirado desde 2014.