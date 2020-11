Piezas & Jaider: "La involución que se dibuja ante nuestros ojos da miedo"

Grupo de rap. El local de Mariano Rojas, con la idea de combatir la sequía de música en directo, lleva varias semanas poniendo banda sonora a los sábados con un ciclo de actuaciones retransmitidas vía streaming al que el rapero más respetado de la Región no podía faltar.

Piezas & Jayder son dos de los componentes más activos del colectivo Murcia Finest Piezas. El rapero de Espinardo -afincado en Sabadell desde hace siete años-, pertenece a la más recordada generación de las batallas freestyle de Red Bull, pero supo dejar de lado un espectáculo del que era el mayor referente de habla hispana para centrarse en hacer música. Junto a su inseparable escudero Jayder, la llegada de la pandemia les pilló presentando Panorámica, primer álbum de la trilogía Acantilado, que pondrá fin al proyecto común de ambos -al menos tal y como se ha conocido hasta ahora- y al que seguirán un par de discos más: La maldad y Raíces.

Panorámica es un disco muy personal en el que Piezas se desahoga en tramos densos, de gran contenido, con letras de gran calidad y un sonido puro. En este trabajo la propuesta es más melódica y emocional. La gira quedó paralizada con la llegada de la pandemia, pero tuvieron la oportunidad de presentarlo en Murcia con entradas agotadas. Su único concierto a la vista lo harán dentro de las live streaming sessions de GBC. Piezas al habla.



La primera pregunta es una que nos hacemos todos estos días: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Sigues en Sabadell?

Sí, sigo en Sabadell. Y bien, haciendo vida normal dentro de lo que cabe. Trabajo, casa, algo de deporte y vida familiar.

Dice la tele que es un buen momento para crear. ¿Logras concentrarte? ¿A qué te dedicas estos días de confinamientos?

He creado mucho durante los primeros meses de la pandemia, asegurándome un buen respaldo de material para ir sacando paulatinamente. Y ahora estoy enfocado en mi canal de Twitch, generando contenido, analizando material propio, haciendo entrevistas e interactuando con la comunidad; me mantiene motivado y en contacto directo con mis compañeros de gremio.

¿Ha afectado esta crisis a tu trabajo estable? ¿Se pone de manifiesto en las nuevas rimas que estás escribiendo?

No. Al tener un trabajo de persona normal no me ha afectado demasiado. Sí que se ha resentido el extra económico que me supone salir a tocar y demás, pero, salvo eso, no. Y trato de no contaminarme mucho con la situación actual a la hora de escribir.

Panorámica es el primer álbum de una trilogía que supondrá el final del proyecto Piezas & Jayder. ¿Cómo lo defines?

Como el inicio del fin, básicamente. Aunque una vez lleguemos a ese final tal vez me desdiga, o vete a saber. A lo mejor no llegamos nunca [Ríe].

¿Qué viene a representar en tu carrera este proyecto?

Es el mas ambicioso de nuestra carrera, planteado en esencia como el mejor final posible. Pero todo es ensayo-error en esta vida, y tal vez el planteamiento inicial no sea del todo exacto...

El último tema de cada disco es a su vez la apertura del siguiente. King Kong es el que cierra Panorámica. ¿Cómo se plantea el siguiente disco teniendo ese punto de partida?

Pues el que haya oído la canción puede hacerse una ligera idea... Será infinitamente más duro y más desenfadado. Alejándose un poco de la orbita emotiva de Panorámica, aunque no del todo.

En las colaboraciones has contado con MC's de Murcia Finest (Alex Orellana, Jaro Desperdizio, Sin-H). ¿Era más fácil? ¿Te sentías más arropado?

Lo difícil a la hora de colaborar con otros artistas es conseguir que se impliquen en tu proyecto y no se lo tomen como un mero trámite dentro de su trabajo artístico. Con los de mi círculo eso está garantizado, además de que son tipos que me parecen brillantes en lo suyo. Nos salimos del colectivo con Dae la Cruz y Dayan Soul, que, pese a no estar tan cerca, también se volcaron con todo.

¿Qué perseguías en Panorámica? ¿Qué cuenta, qué elementos nuevos introduce?

Panorámica es una fotografía fiel de mi exterior, y un retrato de lo que este me afecta. Es un trabajo muy del día a día: la rutina, las inquietudes y esas cosas en las que uno piensa cuando debe dormir en lugar de darle vueltas a la cabeza. El concepto era básicamente terminar de matar a los monstruos que aún arrastraba desde Melancholía.

¿Es un ejercicio de búsqueda de ti mismo?

Es más bien mi forma de romper con el pasado y las dudas que este me genera en el presente. Cuando no se puede olvidar, aceptar palia. Siempre que escribo trato de conocerme un poco más, ver a dónde me lleva mi cabeza en sintonía con mi yo creativo. A veces incluso me sorprendo de las ideas que surgen en ella.

¿Tienes miedo a la hoja en blanco? ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro?

Tengo miedo a no tener ganas de escribir. Me ha pasado y me he culpado mucho, porque creo que es de las pocas cosas que se me dan bien. La opción del libro lleva ahí desde hace unos ocho años, pero sinceramente creo que no es el momento. Me queda mucho por aprender.

Te caracterizas por decir las cosas sin pelos en la lengua en tus canciones. ¿Da miedo esta deriva que estamos viviendo con los límites a la libertad de expresión y las persecuciones a los artistas por las letras de sus canciones?

Da miedo la involución general que se dibuja ante nuestros ojos. La descreencia que genera el funcionamiento de la política y la justicia de este país. Que a día de hoy haya artistas fuera de España por decir ciertas cosas en una canción es lamentable. Como un artista más dentro de la rueda, siempre contemplé esa opción como posible, ahora quizá más por lo que publico en Twitter que por lo que digo en mi canciones.

¿Te sientes más 'clásico' desde la irrupción comercial del trap? Pareciera que toda esta nueva generación de chavales os ha hecho 'mayores' de golpe.

Me siento mayor desde los 27 años [Ríe], ahora con 34 ya prefiero ni pensarlo. Y sí, tengo esa sensación, nos han hecho mayores de golpe. A mí el trap me gusta. Lo veo como una ramificación mas dentro del hip-hop. Lógicamente hay artistas que hacen trap que me gustan y otros que no, pero eso pasa con todos los géneros.

La gira de Panorámica quedó paralizada con la llegada de la pandemia. ¿Este es el único concierto a la vista?

De momento sí. No teníamos pensado actuar hasta que esto acabase, pero la proposición de Garaje Beat nos pareció interesante. Es una sala amiga en la que hemos tocado muchas veces y hemos pasado momentos increíbles. Nuestra intención una vez pase esto es hacer el primer concierto en Murcia. Nos quedamos con ganas de cerrar la gira en Murcia Parque como estaba previsto, y no haremos otra cosa que no sea empezar por ahí.

¿Listo para darlo todo en esta sesiones sin público?

Siempre. Además ahora me he quitado unos kilos de encima y quiero ver lo que da de sí mi versión mas sana y deportista hasta la fecha [Risas]

¿Puedes citarme una rima del nuevo disco de la que te sientas muy orgulloso?

«Tengo la costumbre de cargar los restos del naufragio hasta dar con la cumbre, en lugar de dejar que la danza triunfal con la que abraza el mar los sepulte.»