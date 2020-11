Lucía Mercader muestra su mundo en 'Aquí siempre llueve'

«La Lucía que todos conocen es callada, sumisa y tranquila. En Aquí Siempre Llueve está la Lucía que nadie conoce, la que no calla, grita. La que no cede, lucha. La revolucionaria, la que quiere cambiar el mundo», así se define la joven escritora Lucía Mercader tras el lanzamiento de su primer libro. La escritora de Torre Pacheco fue recibida esta semana por el alcalde de su localidad, Antonio León, el concejal de Cultura, Raúl Lledó, y la bibliotecaria Juana María Sánchez para hablar de su obra, pero también de sus inquietudes y poner a disposición de la biblioteca municipal dos ejemplares firmados de su libro.

Aquí Siempre Llueve, según su autora, «nace debido a esa necesidad de expresar todo lo que ha estado callando durante muchos años. Porque siempre se me ha puesto un pañuelo que silenció mis palabras y ahogaba mis gritos». Con ese afán enérgico de la juventud, quiere darse a conocer tal como es a través de la literatura. «Quiero llorar porque me da la gana», una frase del gran poeta García Lorca, sería perfecta para describir el libro, según Lucía, «porque, aunque aquí encuentres amor y amistad, encontrarás una necesidad más grande: la necesidad de llorar siempre que lo necesites. Porque no estar bien, no es malo».

Cómo muchos jóvenes, Lucía Mercader se acercó a la poesía gracias a su profesora de Lengua Castellana y Literatura en Primero de la de ESO, a la que transmite su agradecimiento: «Ella fue la persona que me dio ese pequeño empujón y me mandó a escribir un poema cualquiera. Sin embargo, ni ella ni yo sabíamos, que ese pequeño poema escrito en tan solo cinco minutos, iba a tener como consecuencia que no soltara el bolígrafo ni un segundo, y que me aferrara a la poesía, y la convirtiera en mi mejor amiga», declara la joven escritora.

« Aquí Siempre Llueve lleva siendo escrito desde la primera vez que me caí al montar en bici, desde el primer examen suspenso, desde todas y cada una de las decisiones que he estado tomando a día de hoy», nos cuenta Lucía.

En estos momentos que estamos viviendo, Lucía Mercader ha querido animar a todas las personas, independientemente de su edad, a probar este maravilloso género literario, tanto leyendo como escribiendo. «Yo no nací con un poema debajo del hombro, todo es cuestión de lectura y práctica», afirma Lucía Mercader.