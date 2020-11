Cartagena Jazz Festival - "El jazz forma parte de nuestra historia y futuro"

La pandemia ha marcado el desarrollo de todas las actividades a nivel mundial, también de las culturales, ¿dudaron mucho sobre la suspensión del Festival teniéndolo prácticamente todo en contra para su celebración?

Desde el principio tuvimos claro que debíamos de volver al trabajo, que las actividades culturales son el futuro de nuestra sociedad y el presente de muchos artistas, técnicos y personal que soportan las actuaciones en directo, es su vida, su forma de ganársela y parte importantísima del mundo en el que vivimos. Por lo tanto ninguna duda para retomar y repensar el programa para adaptarlo y poder hacerlo posible en estos momentos complicados.

Suponemos que en marzo, que fue cuando se inició el confinamiento, ya tenían parte del cartel pensado. ¿Les ha costado mucho recomponer esta programación? ¿Qué novedades encontramos en esta edición 39.5?

En Marzo estábamos atentos a otras actividades que se programan desde esta Concejalía, como es La Mar de Músicas, sin perder la perspectiva del mes de Noviembre. Al inicio del confinamiento y con la suspensión de los grandes festivales de verano, la situación se muestra incierta pero pensamos que en Noviembre esto iba a mejorar, la llegada de la segunda ola antes de lo previsto nos ha hecho repensar todo de nuevo para hacer de este evento una actividad segura y realizable.

A nivel económico las comunidades autónomas han recibido inyecciones económicas para reactivar determinados sectores. En este sentido, ¿les ha costado mucho mantener la financiación del festival con los organismos públicos y privados?

Afortunadamente, nuestro festival está soportado por el Ayuntamiento de Cartagena y los recursos económicos se han mantenido teniendo presente que el apoyo a la cultura por parte de las administraciones públicas es básico, y que debe servir para dar cobertura y apoyo a la música en directo.

Además del Ayuntamiento de Cartagena, hemos contado con el apoyo de otras administraciones públicas, como la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Cultura, aparte de la colaboración de patrocinadores privados como Estrella de Levante, que siguen creyendo en el festival y en la necesidad de apoyar su labor.

¿Qué medidas se han adoptado de cara a la celebración de este Festival en condiciones de seguridad?

El festival ha desarrollado un plan de contingencia para cada uno de los escenarios de actuación, adaptándonos a las normativas sanitarias para hacer de cada actividad un evento seguro para público, trabajadores y artistas.

¿Piensa que esta situación a la que nos enfrentamos puede perjudicar de manera más seria de lo que ya lo hace al mundo de la cultura? ¿Qué cree que se puede hacer para evitarlo y desde qué sectores?

Evidentemente todo ha cambiado y a peor. Estábamos en un momento en el que la actividad cultural estaba despegando, y de la noche a la mañana todo se viene abajo. Ahora debemos reinventarnos, y sin perder de vista la seguridad y la salud, dar apoyo a toda la creación cultural, que es parte fundamental en nuestra sociedad, y nos hace diferentes. Nuestro sector mantiene una actividad económica que aporta un 3'9 del PIB. Por lo tanto se necesita para nuestro cuerpo y alma.

¿Cual ha sido la respuesta de los artistas cuando se les ha propuesto participar en el Festival?

En los momentos en que estamos, que los músicos puedan volver a tocar en directo con público es una inmensa satisfacción, no podemos olvidar que en esto se esta por vocación, es lo que les gusta y les da para vivir. Así que el poder pisar de nuevo los escenarios se recibió como una inmensa satisfacción.

¿Cómo surgió la idea del Premio Paco Martín?

El premio nace con la idea de recordar a un compañero y amigo que durante toda su vida trabajó por dar a conocer, descubrir y fomentar a los nuevos valores de las músicas al público.

Una vida ligada a su ciudad y a las artes desde las que proyectó a todos los niveles lo mejor del panorama nacional e internacional dando voz a los jóvenes emergentes junto a los más consagrados, un modelo de gestión y trabajo bien hecho con un profundo amor por lo que hacía. Desde la Asociación Paco Martín y el Ayuntamiento de Cartagena creemos que es la mejor manera de reivindicar su trabajo y darle continuidad.

Continuando con el Premio Paco Martín, este año ha recaído en María José Llergo, ¿qué se ha valorado en ella para otorgarle este merecido premio?

Pues M.ª José Llergo reúne todos los requisitos para prestigiar este primer premio que este año entregamos dentro del Festival de Jazz y que se tuvo que posponer al cancelarse La Mar de Músicas. Creemos que el excelente jurado del premio valoró ser una artista con personalidad propia que desde la tradición consigue dar un paso adelante explorando nuevos caminos y convertir lo que hace en algo muy actual.

¿Qué opinión tiene acerca del agravio que se produce hacia los espectáculos artísticos como los de este Festival alegando cuestiones de aforo, cuando en el AVE o en el Metro no se dan las condiciones mínimas de higiene y seguridad que sí se exigen en otros ámbitos?

Creemos que la cultura es segura, de hecho con todos los protocolos con los que se están trabajando hace que podamos asistir a cualquier espectáculo adaptándolo a la normativa sanitaria con tranquilidad. No se conoce ninguna incidencia grave con los protocolos actuales, por tanto debemos apoyar la realización de espectáculos en vivo.

Algunos conciertos ya tienen sus entradas agotadas a pesar de celebrarse en espacios donde se podría permitir una mayor ocupación, ¿hay intención de ampliar aforo? ¿De qué depende?

Los aforos vienen determinados por los protocolos de actuación que se adaptan a la legislación sanitaria. Haremos todo lo posible para llegar hasta donde la seguridad y la salud de todos nos permita sin poner en riesgo a nadie y los espectáculos puedan desarrollarse con calidad habitual.

Desde hace años mucho se habla sobre la muerte del jazz a nivel mundial, y el nacional suele pasar muy desapercibido en actividades culturales en general. ¿Puede ser esta edición un buen punto de partida para promocionar de aquí en adelante el jazz español más convencional?

Nuestra realidad nos hace pensar que esa afirmación no es del todo cierto. Es verdad que el Jazz como una actividad de creación es un elemento vivo y busca nuevos caminos para evolucionar, no podemos esperar que sea igual al del siglo pasado. Sin ir mas lejos, el pasado año pudimos disfrutar en Cartagena de artistas como Makaya Mc Craven, Dorantes con Benavent, Di Geraldo y Pardo, Sons Of Kemet,Omara Portuondo, Youn Sun Nah o Stacey Kent, Lucky Peterson que desmuestran que el Jazz está muy vivo en todos los estilos y artistas y forma parte de nuestra historia y futuro.

¿Hay algún artista del que se hayan quedado con ganas de traer este año? ¿Alguno que se haya resistido desde la primera edición del Festival?

Pues en esta edición en la que nos hemos centrado en lo hispano por necesidad y afición sí que ha habido algún artista que se ha caído del cartel, pero como este 40 cumpleaños de Cartagena Jazz Festival se va a celebrar en dos ediciones, vamos a esperar poder tenerlo el próximo año.

En cuarenta años por Cartagena ha pasado lo mejor del Jazz Internacional: Art Blakey, Winton y Branford Masalis, Dizzy Gillespy, Jan Garback, Michael Camilo, Paquito D'Rivera, David, Byrne, Rufus Wuivigh, y de España: Pedro Iturralde, Tete Monteliu, Pardo Benavent, Jorge Drexler, Presuntos Implicados, Maz Suñe, Poveda, sin olvidar lo local, Ferroblues, J.L. Santa Cruz, Arlequín Jazz. Pero aún quedan artistas que nos hubiera gustado tener, Miles Davis, BB King y otros que nos gustaría traer, vamos a seguir trabajando para que sean una realidad en las próximas ediciones.

Del cartel de este año, ¿qué es lo que más ganas tiene de ver y escuchar?

Todo lo programado tiene nuestro interés, ganas de ver a Marco Mezquida y Chicuelo, María Yfeu, Tito Ramírez, Pedro Núñez, Sheila Blanco, Patax y como no a M.ª José Llergo, estas ganas vienen por la calidad de sus propuestas y porque será la primera vez que los veamos en nuestro festival, también a Chano y Martirio, Zenet, Abdon Alcaraz, Andrea Motis, Sara Zamora, como para perdérselos.