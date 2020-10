Sin el 'Tenorio' del Romea por primera vez en treinta y un años

El Ayuntamiento, a través de los teatros municipales y en colaboración con la Universidad de Murcia y la Escuela de Arte Dramático, ha organizado el ciclo 'Recordando a don Juan'. Se trata, por supuesto, de una forma de homenajear y dar a conocer la figura de Don Juan Tenorio, uno de los tres grandes mitos de la tradición española, junto al Quijote y La Celestina, pero también de mantener viva una tradición ininterrumpida por más de treinta años que, en este 2020, por culpa de la crisis sanitaria, ha tenido que cancelarse. Hablamos, claro, de la representación anual que la compañía Cecilio Pineda realiza sobre las tablas del Teatro Romea de Murcia con Julio Navarro Albero a la cabeza, que este Día de Difuntos no podrá meterse en la piel del icónico personaje de José Zorrilla.

No obstante, Murcia no se quedará sin ver a su don Juan. Compañías como la de Amigos del Tenorio, de Elvira Pineda, mantendrán viva la tradición en torno al 1 de noviembre con su particular versión de la obra del poeta y dramaturgo vallisoletano en el Villegas (día 7), mientras que Emmanuel Vizcaíno hará lo propio junto a La Cueva Teatro a partir de mañana –y hasta el día 1– en La Madriguera de Puente Tocinos. Pero la función de los teatros municipales tendrá que esperar a 2021, y desde el consistorio no han querido dejarlo simplemente de vacío. «Aunque se haya tenido que proceder a la suspensión de la ya tradicional representación de Don Juan Tenorio, que se venía celebrando desde 1989 en el escenario del Romea, Murcia continuará este año recordando al célebre burlador con una serie de actividades y una exposición que permanecerá abierta al público durante todo el mes de noviembre», indicó este martes el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, durante la inauguración en el Teatro Circo de Imágenes de Don Juan, una muestra formada por una veintena de fotografías y varios carteles, además de una imagen inicial de la primera edición del drama de Zorrilla de 1844.

De esa manera el visitante podrá ver escenografías de Adriá Gual, Dalí y Mampaso, fotos de María Guerrero, Paco Rabal y Enrique Diosdado, escenas de montajes de teatros nacionales e incluso de una curiosa función en la Residencia de Estudiantes de Madrid de 1920. También carteles de películas y una selección de imágenes del montaje que año tras año viene realizando la compañía Cecilio Pineda. Sin embargo, el programa elaborado por la Concejalía no termina ahí.

Durante el día de ayer, en tres sesiones, se celebró en el Romea un club de lectura dramática sobre Don Juan Tenorio, mientras que mañana, de 18.00 a 21.00 horas, tendrá lugar, en ese mismo espacio, la píldora formativa 'Los personajes del Tenorio', en la que el propio Navarro Albero te invita a convertirse en un personaje del Tenorio. Las solicitudes para ocupar una de las 12 plazas disponibles se deberán rellenar a través de un formulario on line disponible en las páginas web de los teatros municipales. Esta actividad es gratuita y tiene como requisitos ser mayor de edad y pertenecer a la ESAD, una escuela de teatro o compañía de Teatro amateur y/o aficionado. Asimismo, el director de la compañía Cecilio Pineda ofrecerá el viernes, a las 18 horas, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, la charla 'Don Juan, el amor y la muerte'; conferencia que repetirá el martes 3 de noviembre a las 19.00 horas en el Teatro Romea.