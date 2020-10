"Soy una chica de 19 años que, a pesar de no haber vivido demasiado, tiene algo que contar"

Con tan solo 19 años, esta joven murciana ha puesto patas arriba el panorama pop underground de la Región con apenas un par de sencillo: Tus puñales y En tu piso. De hecho, ya se habla de ella como una de las grandes promesas del género. Y aunque finalmente no podrá presentarse en directo esta noche como estaba previsto, merece la pena conocerla un poco mejor.

A sus 19 años, la murciana Carlota Cabrerizo ya ha lanzado dos canciones –bajo el nombre artístico de Firmado, Carlota– que la convierten en una de las artistas emergentes con más potencial del panorama nacional. La joven se presenta con un estilo que oscila entre el pop más relajado y el bedroom-pop, canciones que son puro amor, con una madurez increíble que demuestra que no hace falta manual de instrucciones de discográficas y productores para llegar a los altares del disco, sino que la calidad es algo con lo que se nace; no se enseña.

En septiembre se publicaba el primer material oficial bajo el nombre de Firmado, Carlota. Su primer single, Tus puñales, es un ejercicio cálido y sutil sobre los anhelos sentimentales proyectados desde dentro hacia fuera. «Es la sangre que gotea de las heridas antes de cicatrizar, todo aquello que nos remueve el alma», explica Carlota. Una maravilla producida por Cucart que coloca el proyecto en la lanzadera de la escena del bedroom, DIY y el pop underground español, teniendo como referencias principales bandas como Clairo, Girl in Red, Marcelo Criminal, Casero o GRAE. El nuevo sencillo ( En tu piso) salió hace unos días, y es una composición sobre el «después de todo lo que hemos pasado», sobre esa sensación de poder olvidar lo que dolió y arreglar las cosas empezando desde cero como en una ciudad extranjera a la que se aterriza sin nada, en un piso que antes se sentía como hogar. Esta vez lo han producido Irene López de Valdivia y Nacho Zayas de Hnos Munoz, mezclado y masterizad por Pedro Ruiz, de Viva Belgrado.

Con la delicadeza y la suavidad de sus canciones que parecen cartas, Firmado, Carlota está llamado a ser uno de los novísimos proyectos más destacados del año. Tenia previsto presentarse en sociedad este fin de semana, en un concierto que se preveía esencial para entender la verdadera magnitud de esta artista con un futuro de lo más prometedor, pero, como tantos otros eventos, se ha visto forzado a la cancelación por culpa de la pandemia.



Se habla de Firmado, Carlota como la gran promesa del pop underground . ¿Qué piensas?

Lo cierto es que, al llevar tan poco tiempo, es un título que me parece que me queda bastante grande, pero es todo un honor, y agradezco muchísimo que se me tenga en cuenta de esa manera y que haya esa opinión sobre mí. Lo que sí que sé es que desde luego me esfuerzo para serlo.

¿Cómo empezó todo? ¿Es tu primer proyecto o ha habido alguno antes?

Siempre me ha gustado escribir canciones, aunque no las empecé a enseñar hasta hace un par de años. Tocaba en un grupo con unos amigos míos. Hacíamos nuestros propios temas en inglés, y cuando lo dejamos, empecé a centrarme un poco más en construir un proyecto propio, que durante la cuarentena se consolidó y evolucionó hasta lo que es hoy.

¿Quién hay detrás de Firmado, Carlota?

Carlota Cabrerizo. Soy una chica de 19 años que, a pesar de no haber vivido demasiado, tiene algo que contar. Para mí, la mejor manera de expresar todo eso es mediante canciones que hablen de mi manera de pensar o sentir.

¿Qué artista o canción te animó a arrancarte para hacer tus propias canciones?

No hay nada en concreto que hiciera que descubriera que quería hacer esto. Más bien ha sido algo progresivo, y gracias a haber consumido tanta música que viene de gente que ha comenzado componiendo canciones en su casa, con sus propios medios. Yo los veía y pensaba: si ellos lo han podido hacer, no veo por qué yo no. De modo que gané mucha confianza para intentarlo.

¿Cómo y dónde elaboras tus canciones?

El dónde puede ser cualquier sitio: transporte público, en mi habitación, en la playa... Cuando se me ocurre algo empiezo a desarrollar una canción (a veces sale y otras no, pero siempre me gusta ir con una libreta e ir anotando lo que se me pasa por la cabeza). En cuanto al cómo, es siempre en mi habitación con los apaños que tenga. Con este último single he tenido mucha ayuda de otros artistas en cuanto a producción, mezcla y masterización, así que ha ido tomando su forma en sitios distintos.

¿El nombre artístico se lo has tomado prestado a Sophie Mulleneheim? ¿Qué tuvo de revelador ese libro para ti? Tú también escribes muchas cartas?

Puede parecer inventado, pero no sabía nada de ese libro ni su título hasta que me hablaron de él. El nombre de Firmado, Carlota se me ocurrió porque me parecía muy coherente con lo que significaba el proyecto en sí. Me gusta que le dé ese aire personal y que haga referencia a que mis canciones hablan de cosas que me gustaría decir o haberle dicho a alguien.

Te han relacionado con Amaia Montero, aunque tal vez se note más el influjo de Lorde. ¿Qué opinas?

Lorde es de las figuras que más me ha influido musicalmente. Siempre la tengo como referencia a la hora de componer, por lo que considero que mi estilo sí que tira más hacia ella que a Amaia Montero.

Firmado, Carlota hizo su presentación en sociedad con un single titulado Tus puñales . ¿Qué inspiró esa canción? ¿Qué inspira tu, de momento, exigua obra?

Lo que me inspiró a hacerla fue el encontrarme en cuarentena, mientras que el significado es una experiencia pasada que tuve. Me gustaría que la gente encuentre frescura con mis canciones, que sean evocadoras y sencillas, que hagan que quien las escuches se sienta identificado.

¿Te esperabas una acogida así en tu estreno?

¡Para nada! Ha sido una sorpresa. Cuando la subí a Spotify lo hice porque era algo que llevaba queriendo hacer mucho tiempo, no porque tuviera ninguna clase de expectativa. Estoy súper contenta y totalmente agradecida a todo el que haya escuchado la canción y haya captado el mensaje. Eso es algo verdaderamente importante para mí.

Por cierto, los puñales también titulan una canción de Yana Zafiro. ¿La conoces? ¿Alguna relación musical?

No la conozco personalmente, pero escucho su música y me parece muy buena. No pensé en su canción para ponerle el título a la mía. De hecho, estuve contemplando varios títulos distintos que no tenían nada que ver con puñales. Ambas nos movemos por el género del bedroom pop, así que supongo que eso es lo que nos relaciona, aunque somos bastante diferentes.

¿Cómo describirías tu estilo?

Me gusta el bedroom pop, el dreampop, el cute pop... Me parecen muy afines a cómo soy y al tipo de música que siempre me ha gustado y quiero hacer. Además, para mí es muy importante tener mi propio estilo e imagen, y que la gente vea algo diferente en mí. Mis canciones suelen ser cortas y no tener una estructura fija. Podría decirse que son cartas que he convertido en canciones. Ese formato me atrae mucho y me parecía divertido enfocar Firmado, Carlota en torno a eso.

Tu nuevo single lo titulas En tu piso , que versa sobre el «después de todo lo que hemos pasado». ¿Qué historia cuenta la letra?

En tu piso trata del perdón y superar fases y etapas desagradables en la vida. Sentirse extraña en tu propia casa y saber lidiar con ese sentimiento. Hablo de una ciudad extranjera en la que estoy perdida como referencia a eso.

¿Cómo has vivido , y vives, la covid-19?

Como todos, con miedo por la incertidumbre. Lo paso fatal por aquellas personas que lo están pasando verdaderamente mal. No obstante, confío en que la situación empiece a mejorar. En cuarentena necesitaba distraerme y centrar mi atención en algo que me enriqueciera, y fue la música. Tiendo a buscar siempre el lado bueno de las cosas, así que se podría decir que Firmado, Carlota es lo que es por ese momento que pasé.

En tu piso está producida esta vez por Irene López de Valdivia y Nacho Zayas de Hnos Munoz, y mezclada y masterizada por Pedro Ruiz, de Viva Belgrado. ¿Cómo has logrado en tan poco tiempo ese nivel de relaciones?

Gracias a Calima. Ellos me pusieron en contacto con estos artistas y fue un acierto en todos los sentidos. Entendieron muy bien mi proyecto y fueron totalmente fieles a mi criterio. Ha sido toda una experiencia, y espero seguir trabajando con ellos.

¿Eras de las que iba, cuando se podía, a festivales para descubrir grupos? ¿A qué festivales? ¿Con qué grupos te gustaría compartir cartel en un festival?

Empecé a ir a conciertos hace un par de años, igual que a festivales. Antes era demasiado pequeña para ir y no podía. Sin embargo, la primera vez que fui a uno fue al Warm Up, y me encantó. Vi a muchos de mis grupos favoritos y me enamoré del ambiente festivalero. Por desgracia, este año no pudo ser, aunque sí que seguí bastante el Cuarentena Fest, que algo es algo. Me encantaría estar en el cartel de algún festival y me encantaría que también estuvieran Casero, Clairo, The New Pornographers y Luca Bocci.

¿Cómo ha sido fichar con Calima? ¿Qué te han prometido?

Ha sido genial. Estoy muy a gusto con ellos y muy contenta por cómo está yendo todo esto. Hemos pensado que mi primer EP salga en 2021, y hasta entonces iré sacando un par de singles. De momento no hay nada más, pero el año que viene pinta muy bien y estoy impaciente por ver cómo va evolucionando todo. Confío plenamente en ellos, así que tengo un buen presentimiento.