Literatura y música en el Cuartel con Patricia Betancort

La periodista Patricia Betancort presentará mañana en Murcia su primer libro, La reina amazona, una novela romántico-histórica ambientada a principios del siglo XX. Será a partir de las 20.00 horas en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería, en una nueva cita del ciclo 'Libros en Acústico' que tiene lugar con motivo del Día de las Bibliotecas; un acto en la que también participarán la soprano Amber Kay, acompañada al piano por Marina López, y que será moderado por Oché Cortés.

«¿Qué increíble secreto familiar puede esconder un diario?», «¿A quién no le mueve el amor, no le gusta el misterio y buscar una verdad?». Con estas atractivas premisas Betancort se enfrenta a su primera incursión en la ficción. «Me movía la curiosidad por algunos hechos y personajes históricos», asegura la televisiva periodista sobre la gestación de la novela. «A través de ciertos historiadores, me llegó una noticia sobre un personaje histórico de la realeza. A partir de aquí, empecé a investigar y apoyándome en lo que iba conociendo, empecé a construir una ficción sobre una pasión oculta de mujer€ Me atraía hacer una ficción con tintes de realidad. Me atrajo la época y sobre todo ella, por lo que la rodeaba, por su pasión en todo lo que hizo. Fui hilando la historia, creando personajes y dando forma a esos pilares con un halo de misterio y un final inesperado», asegura.

Es 1916 y la joven Isabel acompaña a su abuela durante sus últimas horas de vida. Sus padres murieron siendo ella un bebé y sus abuelos fueron su única familia. Pese a la pérdida, ellos la criaron rodeada de amor y bienestar, entre Madrid y San Sebastián, carreras de caballos y un prestigioso internado inglés. Nada le hace pensar a Isabel que su vida esconda ningún misterio, pero la última conversación con su abuela despierta en ella la confusión. ¿Qué secreto puede ocultar su origen? Quizá el diario de juventud de su abuela y las cartas del abuelo le ayuden a aclarar las brumas del pasado.

Los interesados en asistir deben inscribirse en el correo bibliomur3@ayto-murcia.es o en el teléfono 968 358 600.