Los grandes éxitos de Dire Straits sonarán este sábado en El Batel

The Ladywriters

Juanma Ruiz, líder de la banda, cuenta con el reconocimento de Jack Sonni, exguitarrista del grupo británico.

Este fin de semana, El Batel de Cartagena recibe a la banda The Ladywriters, una formación tributo a los legendarios Dire Straits, pero que se aleja del plantamiento «clónico» de otros grupos de versiones. Así, a partir de las nueve de la noche del sábado, sobre el escenario del auditorio de la ciudad portuaria sonarán algunos de los grandes éxitos de Mark Knopfler y los suyos, pero tamizados por el filtro de The Ladywriters, quienes buscan darle un sello personal a sus covers.

En concreto, The Ladywriters ofrece un show prácticamente acústico –lo que ya supone una clara diferencia con los habitualmente electrizados Dire Straits–, formato que les proporciona «suficientes recursos para recrear el lirismo y la épica de la música de Mark Knopfler», pero desde otro punto de vista. De este modo, la banda «reinventa los arreglos para que respiren con su propia fuerza desde una perspectiva sonora distinta y para que sean el punto de partida de la aportación creativa de este grupo de tres músicos», señalan desde el auditorio.

Y es que la peculiar formación instrumental explora la vertiente sinfónica de la música de Mark Knopfler y posibilita que temas como Sultans of swing, Walk of life o Romeo and Juliet, sin dejar de ser los grandes clásicos que todo el mundo conoce, «suenen renovados y con un gran poder de comunicación en la distancia corta: el directo».

Cuando Jack Sonni, exguitarrista de Dire Straits, escuchó tocar a Juanma Ruiz, guitarrista y cantante de The Ladywriters, en un concierto transmitido por Facebook durante el confinamiento, se puso en contacto con él ese mismo día para invitarle a actuar en el evento on line transoceánico que estaba organizando, Planet Jack Radiostream Festival, en el que participaban músicos de dos continentes. Después de las críticas cosechadas esa noche, el español se convirtió en un habitual de este evento, y en una de las ediciones interpretó uno de los clásicos de la banda, Romeo & Juliet. «Sonni le confesó después su sorpresa cuando cayó en la cuenta de que estaba tocando con una sola guitarra la introducción que la banda al completo hacía en directo?», aseguran.

Esta anécdota pone en valor el sello de identidad de The Ladywriters: su propuesta personalizada de la música de Dire Straits. Y son ya más de diez años perfeccionando su sonido, que el año pasado, con motivo del décimo aniversario de la banda, cristalizó en su primer álbum. Un disco que sonará en el concierto de Cartagena, cuyas entradas están disponibles en la web del auditorio y en la taquilla a 12 euros.