La Film Commission de la Región se pondrá en marcha este año

El objetivo es atraer todo tipo de producciones audiovisuales y promover a los profesionales del sector en la Región.

Hace algo más de dos años, Terminator: Destino oscuro colocó en Corvera la frontera entre Estados Unidos y México, y el cartagenero barrio de Los Mateos sirvió como una postiza barriada del país azteca. Unos años antes, en 2014, el incombustible Liam Neeson cambió unos cuantos letreros y transformó la base aérea de San Javier en el aeropuerto de Santa Mónica, donde tienen lugar unas cuantas secuencias de la tercera entrega de la saga Venganza. Y, si echamos algo más la vista atrás, en 2008 Los Alcázares se convirtió en Bagdad para acoger el rodaje de Green Zone: Distrito protegido, con Matt Damon de protagonista y los edificios de la Academia General del Aire como la Sede de Inteligencia Mukhabarat de Saddam Hussein.

En resumen, ya van unas cuantas superproducciones de Hollywood que eligen la Región para rodar al menos una parte del metraje; lo que, por otro lado, no es tan difícil de imaginar si se tienen en cuenta las peculiares características de estas tierras, en la que algunos de los capítulos más antiguos de la historia de Europa todavía batallan contra el paso del tiempo y de la modernidad –ahí están el Teatro Romano de Cartagena o los muchos yacimientos excavados en las últimas décadas–, en la que playas interminables se fusionan con vastas extensiones de sierra y en la que el tiempo y las distancias –clave para este tipo de proyectos– son de lo más respetuosas cuando toca ponerse a grabar. Sin embargo, hacía ya algún tiempo que la incipiente industria cinematográfica murciana venía reclamando algo más; porque sí, a las citadas hay que añadir un buen puñado de cintas más (Ridley Scott trajo El consejero hasta Jumilla y Christian Bale y Oscar Isaac 'veranearon' en Calabardina gracias a La promesa), pero quizá no las suficientes para las potencialidades de la Región. Pero por suerte, ayer, la ansiada Film Commission dio un paso que parece definitivo para su reclamada constitución.

Las consejeras de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, y de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, presentaron este lunes el protocolo de colaboración entre los distintos departamentos de la Comunidad para impulsar la creación de un organismo dedicado a promocionar Murcia como escenario para el rodaje de proyectos tanto propios como externos. Pues el objetivo no es otro que «atraer a la Región todo tipo de producciones audiovisuales –películas, programas de televisión, documentales, cortometrajes, vídeos musicales, anuncios publicitarios o videojuegos, entre otras–, y promover las ventajas de su territorio y a los profesionales del sector para rodajes». Y es que, efectivamente, la visita de equipos de rodaje nacionales o internacionales es siempre una gran noticia para quienes pretenden impulsar el sector a nivel local o regional: «Además de los efectos colindantes que esto tendría a nivel económico (turismo, hostelería, etc.), tenemos que tener en cuenta que cada vez que viene un rodaje a la Región, los equipos de la película o serie en cuestión acaban tirando de los recursos que tenemos aquí (técnicos, actores...), eso es empleo; y si este tipo de situaciones se suceden, si no es algo puntal como hasta ahora, los profesionales de Murcia sentirán la necesidad de agruparse, de ofrecerse..., y eso genera tejido industrial, crea un clima más favorable a la hora de invertir, de focalizar tu profesión en casa y no hacia fuera..., en definitiva, te ofrece la posibilidad de desarrollar el sector».

La cita anterior corresponde a Alejandro Ruiz Navarro, presidente de Cinemur, Asociación de Profesionales y Empresas del Sector Cinematográfico de la Región de Murcia, que ayer se mostraba muy satisfecho tras la comparencia de las consejeras. «Para nosotros es fantástico. Llevábamos meses trabajando en ello junto con el resto de agrupaciones del sector, en contacto permanente con el ICA y la Comunidad para que esto pudiera salir adelante. Asesorando, brindando cualquier ayuda que pudieran necesitar... Queríamos que la Film Commission se pusiera en marcha y que lo hiciera de la mejor manera posible», señala Ruiz Navarro, una de las cabezas visibles de la Unión Audiovisual, que hace unas semanas se presentó como un órgano común para Cinemur, AMMA (Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales), Apromur (Asociación de Productores de la Región de Murcia), ARTV (Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia) y la UARM (Unión de Actores y Actrices de la Región de Murcia). «Nos unimos para tratar varias líneas de trabajo, y una de ellas era ésta. Sabíamos que si lo demandábamos de una forma conjunta tendríamos más posibilidades», dice, y aquí está. Pero toca seguir peleando: «Tanto a nivel 'músculo' como de recursos saben que pueden contar con nosotros», aclara en alusión al proyecto de la Comunidad.



Cuatro consejerías

Según lo anunciado ayer, la Film Commission se constituirá como una fundación mixta público-privada –fórmula similar a la empleada en otras comunidades autónomas– que contará con un protocolo de coordinación entre cuatro consejerías para atraer rodajes que generen empleo y riqueza en el territorio. Y es que, además de las de Cultura y Empresa, Presidencia y Hacienda y Juventud y Deportes también tratarán de poner su granito de arena para atraer hasta la Región rodajes que generen empleo y riqueza. De este modo, por lo pronto y para su arranque este año, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), el Instituto de Fomento (Info) y el Instituto de Turismo (Itrem) destinarán 100.000 euros cada uno para su constitución y la Comunidad ha cedido la Filmoteca Regional como sede.

También se prevén actuaciones de promoción turística específicas para captar rodajes, promover el desarrollo de herramientas (mapas, placas y señalética, aplicaciones) y productos turísticos especializados sobre la conexión entre el cine y la Región o contar con una base audiovisual de posibles localizaciones para rodajes. «La puesta en marcha de la Film Commission será el instrumento idóneo para posicionar a Murcia ante el sector de profesionales del audiovisual como una comunidad autónoma que da facilidades para el rodaje. De ahí que la función principal de esta oficina será ofrecer soluciones efectivas y servir de puente entre las distintas administraciones y las empresas productoras», apuntan desde la administración, que no quiere perder la oportunidad de subirse a la ola del streaming: «Esta iniciativa busca aprovechar el incremento de producciones audiovisuales motivada por la demanda de contenidos en las plataformas digitales, así como la progresiva descentralización de los centros de producción gracias a las facilidades que aportan las nuevas tecnologías».