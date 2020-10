Los cuatro elementos y el destino del hombre, a análisis en Cartagena

Cuatro pintores, Alfonso G. Aznar, Jesús Inglés, Paca Calvo y Ángel Maciá, y dos escultores, Belén Orta y Jorge Aznar, todos ellos de Cartagena, se han unido en torno a la exposición Vir et Terram, una muestra que recoge la inquietud y sensibilidad de estos artistas en la concepción del universo y la estrecha correspondencia entre éste y el ser humano, y la influencia de los cuatro elementos (aire, tierra, agua y fuego) en el destino de hombre. Estará abierta hasta el 13 de diciembre en el Palacio Molina de Cartagena.

Vir et Terram fue inaugurada y presentada hace unos días ante los medios de comunicación por el concejal del área de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera, y por los artistas Jesús Inglés, Paco Calvo, Ángel Maciá y Belén Orta, en representación de los creadores ausentes. En este acto, el edil de la ciudad portuaria fue el encargado de dar algunas pinceladas de lo que espera a los amantes del arte que se acerquen hasta el Palacio de Molina: «Algunos artistas aprovecharon los días del confinamiento para crear, como es el caso de estos seis creativos de Cartagena, que basándose en elementos de la naturaleza muestran su belleza, para que no se nos olvide que, pase lo que pase, la vida sigue tras el balcón, la naturaleza nos espera y no está pidiendo a gritos que no sigamos destruyéndola».

Por su parte, Ángel Maciá, que ejerció de portavoz de los artistas, señaló que «el hombre, la tierra y la relación que tenemos con lo que nos rodea, han dado un nuevo aviso, una nueva oportunidad. No podemos desaprovecharla. El aire que respiramos, el agua donde nos sumergimos, la tierra que nos ha visto nacer y el fuego que nos impulsa a seguir adelante... Son tiempos difíciles, muy difíciles, y los artistas podemos aportar nuestra visión de una realidad que es posible cambiar».

La muestra la forman obras al óleo y acrílico sobre lienzos de gran tamaño, así como series de pequeño de formato. También hay una parte escultórica a cargo de Belén Orta y Jorge Aznar. Escultura y pintura interaccionan en esta muestra para ofrecer bajo la mirada de estos seis artistas, la relación directa con la Tierra.