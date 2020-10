Garaje Beat organiza un ciclo de conciertos en director para emitir por 'streaming'

La sala Garaje Beat Club de Murcia lleva desde el 7 de marzo sin abrir sus puertas al público debido a las restricciones sanitarias; una situación que no tiene visos de solucionarse pronto, pero ante la que no han querido quedarse de brazos cruzados. Así, sus responsables han organizado las 'GBC Live Streaming Sessions', un ciclo de conciertos a puerta cerrada que podrán seguirse desde casa en riguroso directo en modalidad de pay per view.

Las bandas elegidas para estre proyecto, que contará "con un precio muy económico" y con una producción y videorealización "de lujo" (a cuatro cámaras), son Machete en Boca, cuyo show está previsto para día 24; Penadas por la Ley, que actuarán el día 31; el dúo murciano Pieza & Jayder, referentes del rap en castellano y protagonistas de la noche del 7 de noviembre; Sons of Aguirre & Scila, que estarán en Murcia el 14 del próximos mes; Somas Cure, el 21, y, para cerrar por todo lo alto, los trashers albaceteños Angelus Apatrida (día 28 de noviembre).

"Si las autoridades de la Región de Murcia no permiten que el público entre a Garaje Beat Club, será Garaje Beat Club quien entre a las casas del público", apuntan los responsables de la sala en un comunicado de prensa, en el que recuerdan que GBC es "el espacio de cultura en el que más artistas han actuado en directo en los últimos años en la Región".

"Estando el ocio nocturno cerrado, parece un buen plan para un sábado noche juntarse los amigos en la casa de uno de ellos, pedir cena a domicilio, enfriar en la nevera unas Estrella de Levante, y disfrutar de música en directo en el salón de casa", proponen. "Basta con comprar un ticket por domicilio, con lo que se puede repartir el gasto entre varios, siempre sin superar los límites marcados por las autoridades sanitarias, y siguiendo todas las recomendaciones de seguridad para evitar contagios", recuerdan desde GBC.

Y es que la sala asegura estar con "la soga al cuello; una soga que cada día aprieta más". Por eso, piden la colaboración del público: "Apoya desde casa a los artistas y a la sala, haciendo posible con tu pequeña aportación para que la música en directo no se apague, que los artistas y los técnicos tengan trabajo, y todo ello pasando un buen rato con tus amigos en un entorno seguro". Las entradas ya están a la venta en Wegow.