Flamenco de mujer en el Teatro Circo de Murcia

El Teatro Circo de Murcia inició este fin de semana su nueva temporada de danza con Manuel Liñan y el recién premiado espectáculo ¡Viva!, galardonado con el Max del público 2020. Con la cosa como está, se siente una gran alegría al volver a ocupar cualquier cómoda butaca del TCM. Otra gran alegría es ver el aforo lleno, a pesar de la incomodidad de llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad reglamentaria (no me acostumbro); son medidas necesarias y de responsabilidad para todos, así que esto no impidió que lo del sábado supiera a triunfo para la afición.

Y volvemos con nuestro Manuel Liñan, joven bailaor y coreógrafo flamenco, que empieza a acumular importantes premios en su estantería gracias a trabajos grandes y pequeños. Liñan camina ya por la escena española como en casa, con paso firme, como uno de los talentos alternativos más prometedores del baile flamenco. ¡Viva!, producido y estrenado en febrero de 2019 en los Teatros del Canal, ovacionado con éxito por el público madrileño, es una reivindicación sobre el trasvestismo en el escenario. Es inevitable que, a tenor de la propuesta, inmediatamente nos venga a la mente compararlos con los Trocks (Ballet Trockadero de Montecarlo), pero hay grandes diferencias. Aunque esta compañía de maravillosas drags vestidas con coronas, tutús y puntas basan su interés en parodiar el repertorio del ballet clásico y los egos de sus bailarinas, Manuel Liñan con sus seis bailaores no solo lo hacen 'a la española', sino que el enfoque y la intención son distintos. Liñan no pretende parodiar el baile flamenco de mujer, sino explorar la parte femenina de cada uno de los bailaores integrantes. Esto supone un cambio drástico para el cuerpo y la mente de un bailaor.

Se rompen barreras corporales, se le da curvas a un cuerpo que no las tiene y se da movimiento a las muñecas y dedos cuando las manos del hombre son breves de acción, más bien marcan (no son un elemento de expresividad tan potente). Explorar la expresividad del torso con angulosos quiebros que en el hombre son portes estilizados y elegantes. El juego con la falda, que en el hombre no es propio, se les hace divertido; son un complemento perfecto para los aires más alegres, la rodilla, la cadera o el pie, que intervienen ayudando en las mudanzas y las vueltas. Los movimientos de cabeza, de brazos infinitos y ondulantes estuvieron muy presentes también. En definitiva, se experimentó con todo, aunque no pudieron evitar desahogarse con el zapateado que vibró en potencia y vivacidad, propio del carácter masculino.

¡Viva!, finalmente, es un espectáculo potente, colorista, con perfume relativamente antiguo. La cortinilla negra brillante nos hizo viajar en el tiempo a los shows de las salas de fiestas de los sesenta y setenta con trajes de escaso gusto –o más bien 'horterillas'– que van a conjunto con el repertorio de palos flamencos alegres y vistosos en un patio de vecinas. Se homenajeó también a la estilización de la danza española y a la Escuela Bolera, aunque sobraron algunas de las bromas, pues casi socavan la excelencia de la técnica con la que fueron interpretadas. Aún así, el espectáculo realmente fue denso de significados, denso en los bailes, las letras, las coplas y la música, con múltiples facetas, lo que dice mucho de lo complejo de la pieza de Liñan. La ovación final fue merecida, con el respetable en pie casi al completo y agradecidos los bailarines. ¡Bravo!