Ariel Montalbán: "Somos luchadoras que queremos que nuestras voces sean leídas, escuchadas y comprendidas"

Esta joven aguileña acaba de colarse en los premios del Salón del Manga de Barcelona con su magazine 'Transition', un proyecto vinculado al cómic en el que narra su experiencia como chica trans y en la que, además, recoge la historia de otras personas que, como ella, tienen que combatir día a día contra la LGTBIfobia.

El arte es, en esencia, un vehículo para la expresión. Un lenguaje en ocasiones individual pero con la capacidad de ser, a la vez, de compresión universal (al menos, potencialmente). Es, en definitiva, una suerte de altavoz a través del que 'gritar' para poder llegar así a otras personas. Por eso históricamente ha sido también un medio para la denuncia, porque no solo es cuestión de regalarse la vista y los oídos... Y este es el caso de la aguileña Ariel Montalbán, alias Ariko (@Ari_summerLady), una joven estudiante de Bellas Artes y aficionada al manga y al cómic que, un día, «harta» de que le acosaran en el instituto y la universidad y de que nadie la escuchara, decidió contar su historia en un magazine, Transition, que acaba de ser nominado a los prestigiosos premios del Salón del Manga de Barcelona. Una suerte de diario -en el que contó con la colaboración de los dibujantes RoosArtwork, Kiki Keewan, Pinkcrowberry Violent Mantis- al que ahora, otros chicos y chicas trans y de género no binario se han unido para desahogarse, para mostrarse como artistas y para reclamar algo tan esencial (pero, a veces, tan tristemente lejos) como es el respeto y la comprensión social.



Bueno, en primer lugar: ¿Quién hay detrás de Ariko?

Pues soy una chica murciana, de Águilas, llamada Ariel y asidua coleccionista de manga y cómics. ¡Ah!, y en la actualidad estoy en Granada estudiando Bellas Artes; en concreto, el último curso. Además, hace unos meses gané el premio nacional de cómic de Dos Hermanas, en Sevilla, en la categoría de 'Manga'.

Y ahora es finalista en la categoría de 'Magazine' del prestigioso Salón del Manga de Barcelona con Transition. ¿Cómo surge este proyecto? Tengo entendido que tiene su origen en tu Trabajo de Fin de Grado...

Sí, exacto, realmente es mi TFG. Pero bueno, todo nace de la necesidad de expresar mis vivencias como mujer trans a través de las viñetas. Si ya es muy difícil acceder al tratamiento en la Región, imagínate vivir en tus propias carnes la transfobia en la universidad..., o en el entorno laboral o en cualquier contexto educativo. Es una batalla larga en la que todavía nos queda mucho por recorrer y mucho por aprender...

La semilla de este proyecto lleva sembrada, entonces, muchos años, entiendo que desde que decide iniciar su 'transición' y se enfrenta a una sociedad que ni mucho menos estaba..., digamos, 'preparada' para aceptar algo así, ¿no?

Sí. Un día me harté. Me harté de todo el acoso que recibí de compañeros y hasta profesores durante la Secundaria y la universidad. Yo llegué a estar en un hospital tras un intento de suicido, y me pasé dos años alejada de la facultad ante el escaso valor que la Universidad de Granada le daba a la batalla contra el acoso LGTBfóbico. Así que, cansada de todo, decidí contar mi historia a través de las páginas de Transition, un fanzine que en realidad funcionaba como una especie de diario que luego subiría a la red y editaría como prueba. Pero la gente en internet lo acogió genial; de hecho, tan buena fue la acogida que del primer número (una setenta copias) ya no queda ni uno. Y, bueno, a raíz de su publicación, mucha gente que leyó el cómic me escribió para decirse que se sentía mal y que veía que elles [utiliza el género neutro] también podían y necesitaban contar su historia.

Dice que aquello le marcó y que, por eso, decidió crear un espacio para que quienes han pasado por lo mismo que usted puedan expresarse libremente. Desde fuera puede parecer que el mundo del cómic es un sector bastante abierto de mente, pero... ¿es un error pensar así? ¿Es difícil encontrar espacios en los que poder expresarse como una chica trans?

Si te soy sincera, siendo mujer y trans es muy difícil encontrar empleo de casi cualquier cosa; el 'techo de cristal', digamos, tiene el doble de envergadura. Así que nuestro fanzine es también una forma de 'promocionarnos' como artistas trans masculinos, femeninos y no binarios. Es que la vida de las persona trans es muy dura..., y la falta de oportunidades puede acabar obligando a algunas personas a tomar caminos desesperados como la prostitución (si no en algo peor) por no tener nada que echarse a la boca. Necesitamos una ley trans que nos dé la seguridad de que no nos van a echar a la calle a la primera de cambio, y necesitamos más asociaciones que luchen porque se respeten nuestros derechos en todos los ámbitos, incluido el laboral. Porque tenemos talento, y que hayamos sido nominades a uno de los premios de cómic más importantes del país es una buena muestra de ello.

Supongo que el hecho de que Transition sea uno de los tres magazines que ha elegido el Salón del Manga de Barcelona es ya en sí mismo un premio y toda una inyección de motivación de cara a seguir desarrollando este proyecto, ¿no?

Desde luego. La verdad es que no me esperaba para nada todo esto... Acababa de llevarme un chasco con otro concurso al que le había dedicado ocho meses de trabajo y que no había salido todo lo bien que me hubiera gustado, y... Mira: yo estaba comiendo tan tranquila junto a mi familia y, de repente, noté que me estaba sonando el móvil, pero no le hice caso. Y cuando termino y me siento al ordenador, entro a Twitter y me encuentro con varios mensajes de gente felicitándome. Y yo en ese momento no sabía por qué. Resultaba que Transition había sido nominado en la categoría a 'Mejor Fanzine' del Salón del Manga de Barcelona. No me lo podía creer... Y sí, a la gente le gusta. Transition 1 se vendió muy bien y el segundo, aún mejor. Creo que es evidente que hay demanda de este tipo de historias.

Bueno, eso es: realmente, el nominado es, concretamente, ese segundo número, en el que, además de la tuya, cuentas la historia de otras tres personas. Háblame de ellas, ¿cómo las conociste?

Pues mira, entre los que estamos en este segundo número hay, por ejemplo, una chica canaria trans que a veces (solo a veces) se siente persona de género no binario. Y, bueno, también se cuenta la historia de una joven francesa de género no binario, la de un chico trans y la de nuestre portadista, una chica también de género no binario. Y nos conocimos por Twitter y WhatsApp, gracias a conocidos y grupos de artistas. Pero, sobre todo, más que artistas, somos personas luchadoras que queremos que nuestras voces sean leídas, escuchadas y comprendidas por el resto del mundo.

Y, ¿cómo trabajan? ¿Ellas te escriben y usted se encarga de dibujar, es al revés...? ¿Cómo?

No, ni mucho menos, elles también son dibujantes y con bastante talento, cabe señalar. Además, el hecho de que cada uno narre e ilustre su historia lo hace más veraz, más real. Solo tenemos una norma: nada de violencia gráfica, ya que nuestro fanzine está dirigido a un público más o menos juvenil.

Con esto de la nominación y el éxito que han tenido las dos ediciones que has sacado hasta la fecha, ¿tendremos tercera entrega de Transition ?

Si el aislamiento no acaba conmigo antes, sí.

¿ Y dónde se puede comprar o leer, para el que quiera saber algo más de este proyecto?

Siempre dejo algunos en la tienda de Picasso Comics de Granada, pero también suelo venderlos on line y en salones. A ver si pronto vuelve todo a la normalidad y puedo seguir moviéndolos.