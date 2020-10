Los 29 kilos de basura que mataron al cachalote de Cabo de Palos, convertidos en arte

El Centro Comercial Thader celebra 'Green Thader', una iniciativa que combina ocio, diversión y arte con actividades ecológicas, cambiando su tradicional color naranja por uno verde, para mostrar su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Hasta el 30 de octubre de 2020, el centro comercial acoge esta I Green Thader, en donde las exposiciones y actividades de concienciación sobre la defensa del medioambiente serán las protagonistas, todo ello con un enfoque familiar y didáctico.

Así, se instalará una sorprendente estructura Plaza de la Noria, se trata de 'Zamplástiko', un monstruo comedor basura que hará las delicias de los más pequeños e invitará a todos los asistentes a Thader a convertir el reciclaje en pura diversión. Por otro lado, en la Plaza de la Moda tendrán lugar tres exposiciones de concienciación medioambiental:

'Mar & Plásticos', una exposición comisariada por el pintor y fotógrafo Javier Lorente, que da cuenta de una acción de limpieza e intervenciones artísticas en el Mar Menor a través de diferentes disciplinas (fotografía, vídeo, escultura, música, pintura, literatura, teatro y objetos intervenidos) con las que 35 artistas de la Región quieren concienciar sobre el medio ambiente y el cuidado del Mar Menor. mediante la transformación de los desechos arrastrados por la DANA de 2019 en verdaderas obras de arte.

'Esto no es mi comida', porque el mar tiene un problema y se llama plástico. Los océanos contienen más de 150 millones de toneladas de plástico que no solo contaminan las costas, sino que afectan a toda la fauna marina. El fotógrafo Pablo Almansa realizó esta exposición para Medio Natural de Murcia, utilizando los 29 kilos de desechos, cueras, bidones, redes€encontrados en el estómago de un cachalote y que causaron su muerte en Cabo de Palos. Esta exposición no es solo arte, es un aviso de que debemos cambiar cuanto antes nuestros hábitos si no queremos perder uno de nuestros bienes más preciados, los océanos y su fauna, para siempre.

Y por último 'Un mar sin nuestros plásticos', porque si el mar pudiese hablar, esta sería su historia narrada en un cómic. La de un bien común que está cansado y harto, pero, ante todo, enfermo por el vertido de plásticos a nuestros océanos. Un vertido que, lejos de cesar, crece cada día. Este cómic forma parte de la campaña "Un mar sin nuestro plástico" para Medio Natural de Murcia y trata de acercar, a ciudadanos de todas las edades, la historia del mar, cuyo futuro depende únicamente de nuestra actitud. Descubre el presente del océano para cambiar su futuro.