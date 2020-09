'Amigo', mejor película del Sombra 2020

Amigo (2019) se alzó anoche con el premio a la Mejor Película en la clausura de la novena edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, 'Sombra'. La cinta de Óscar Martín convenció al jurado con la intriga que generan en pantalla dos amigos –interpretados por Javier Botet y David Pareja– que comienzan siendo uña y carne pero que terminan como el rosario de la aurora...

Por otro lado, el galardón a Mejor Director fue para Abner Pastoll, responsable de la excelente A good woman is hard to find (2019), una película británica sobre una joven madre soltera que tratará de descubrir la verdad sobre el asesinato de su marido. Por cierto, el filme fue el gran triunfador de la noche –con el permiso de Óscar Martín y compañía– al hacerse también con el Mejor Guión, en este caso para Ronan Blaney, que escribió el libreto del aclamado Bogaloo y Graham (2014), un corto que estuvo nominado al Oscar en 2015.

En el apartado interpretativo, el premio de Sombra para el Mejor Actor fue para Christian Erickson, protagonista de la delirante Blood Machines (2019), mientas que en el apartado femenino la que se hizo con el reconocimiento del jurado fue Sara Bolger, en el tercer y último galardón para A good woman is hard to find. No obstante, y como no podía ser de otra forma, el Sombra quiso reconocer también el trabajo de Marta Megías, en la cinta murciana Nikolina (2020), en la que interpreta a una camarera que entabla una curiosa amistad con un fantasma.

En cuanto a los cortometrajes, el Gran Premio del Festival Sombra al Mejor Corto fue para Víctor Catalá, autor de A little taste (2019), la historia sobre una niña que huye desorientada por el bosque y la que algo o alguien parece acecharla de modo amenazante. Sin embargo, el Premio del Jurado en la sección oficial a concurso recayó en Hopes (2019), de Raúl Monge, cuya cámara sigue a una niña de seis años y a un extraño vagabundo ataviado con una capucha que deambulan por la ciudad en busca de algo de comida. Finalmente, el premio Murcia Fantástica se lo llevó Craspad (2019), de Paco Portero.

Por otro lado, merece la pena recordar que Diana Peñalver, protagonista de la mítica Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro (Peter Jackson, 1992), fue galardonada con el premio Serial Killer a toda una carrera delante de las cámaras, mientras que Marcos Botella, profesor de la Escuela Superior de Diseño de Murcia, recibió el Premio Nosferatu. Además, el galardón Acción Social permitió a Urubú (2020), el debut en ficción de Alejandro Ibáñez, no irse de vacío gracias a su denuncia sobre la falta de protección de la infancia.