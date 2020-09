Pedro Rivero: "'El hoyo' nos habla de la importancia del sacrificio en momentos de crisis"

No es frecuente que uno pueda escuchar en primera persona a un guionista del calado de Pedro Rivero (Bilbao, 1969). Aunque con una carrera vinculada al cine de animación como escritor y director, su nombre ha quedado grabado de forma indeleble en el imaginario colectivo de los amantes del fantástico tras haber coescrito una de las películas más originales del año pasado: El hoyo (Galder Gaztelu-Urrutia, 2019). Por fortuna para los seguidores del género, el escritor vizcaíno estará hoy, a partir de las seis de la tarde, en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería ofreciendo una master class sobre su carrera en el marco del IX Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, 'Sombra'.

P La idea original de El hoyo fue de David Desola. ¿Cómo terminas tú involucrado en este proyecto?

R David Desola concibió El hoyo en un principio para que fuera una obra de teatro. Él y yo nos conocemos desde hace más de veinte años y, cuando tenía quince o veinte páginas, me las envió. A mí, obviamente, me encantó la premisa, y entonces decidimos continuarla conjuntamente siendo aún una obra de teatro. Yo hice un primer desarrollo argumental, pero al final terminamos por meter la historia en un cajón. Acordamos que la recuperaríamos más adelante, pero el tiempo fue pasando y debido a los compromisos laborales que teníamos cada uno la cosa se fue alargando. Fue en 2014 cuando tuvimos la oportunidad de hacer llegar el borrador que teníamos en aquel cajón a Basque Films, y se interesaron mucho por las posibilidades que tenía esa historia de convertirse en una película.

P Es inevitable preguntarte si por aquel entonces habíais visto el corto de Denis Villeneuve Next floor (2008), con el que El hoyo comparte más de una idea.

R Pues la verdad es que yo estoy convencido de que nosotros empezamos a escribir El hoyo antes de Next floor. Pero, desde luego, ni David ni yo lo habíamos visto por aquel entonces.

P Y mira que es curioso, ¿no? Porque hay una clara similitud en su idea elemental.

R Sí. Bueno, es una coincidencia más formal que de fondo. Y aunque puede que existiera cierta intención en Next floor de hacer un retrato de las diferentes clases sociales yo creo que el alcance de uno y otro es totalmente diferente.

P ¿Qué cara pusieron en la productora cuando les enviasteis el guion?

R Pues lo cierto es que no les vi la cara porque se lo envié por mail [Risas]. Pero si sé que les interesó muchísimo. Además, Carlos Juárez de Basque Films, tiene una particular predilección por las películas con temática o con trasfondo social, y el director, Galder Gaztelu-Urrutia, también tuvo muy claro desde el primer momento que en ese guion había material para hacer una buena película.

P Antes de enrolarte en El hoyo habías escrito y dirigido dos largometrajes de animación de corte fantástico y de cierta vinculación con el terror, La crisis carnívora (2007) y Psiconautas. Los niños olvidados (2015). ¿Imagino que formar parte de un proyecto fantástico como El hoyo, que linda con el terror, no te debió suponer ningún problema?

R Entiendo que se me pueda vincular con el fantástico habida cuenta de lo que he hecho en animación. Pero la verdad es que todo lo que había escrito con anterioridad en teatro tenía una mayor aproximación al drama. Y, de hecho, cuando me puse a escribir El hoyo, yo me acerqué más desde una perspectiva dramática. Ahí tuvimos una combinación interesante porque contábamos con la vis cómica y la facilidad para la ironía de David, mi perspectiva más dramática y finalmente el camino y el pulso con que dotó al conjunto Galder, que lo sitúo en un punto equidistante dentro del thriller.

P ¿Esperabais el revuelo que se organizó con El hoyo?

R La verdad es que, aunque desgraciadamente pasó bastante desapercibida en su estreno en salas comerciales, El hoyo tuvo mucho impacto en el Festival de Toronto y en Estados Unidos entre quien la había visto. Esto yo creo que nos evidenció que en esta película había una posibilidad. Además, el filme tiene una buena factura técnica y aparentemente la acción no se sitúa en ningún lugar concreto, de modo que lo hizo mucho más accesible a un público internacional. Y sí que nos dio la impresión de que a la vista del tipo de producciones que se demandan en Netflix, películas chocantes, de corte fantástico y sci-fi, El hoyo podía encajar muy bien.

P El hoyo es una de esas películas que pueden llegar a sugerir muchas cosas, pero ¿cuál era la intención principal de quienes la hicieron?

R Bueno, es muy probable que tanto David como Galder te respondan una cosa diferente. Cada uno tenemos nuestra particular aproximación a la película. En mi caso concreto, yo tenía claro desde el principio que lo importante en El hoyo es significar ante una situación de crisis el valor que tiene el sacrificio y la solidaridad.

P En el Sombra vas a impartir una master class. Más allá del planteamiento, nudo y desenlace, ¿nos puedes adelantar alguna fórmula mágica, si la hay, para escribir un buen guion?

R Bueno, yo la master class la voy a enfocar desde mi experiencia al haber trabajado tanto en animación como en imagen real. Cuáles son las diferencias y cuáles las similitudes. Y con respecto a la fórmula mágica, lo único que te puedo decir es que hay que tener una gran convicción en el trabajo que estás haciendo y ser muy serio a la hora de profundizar en cuáles son tus objetivos en cuanto a la trama y a los personajes. De hecho, yo llevo muchos años ejerciendo de profesor de guion cinematográfico en Bilbao y con mis alumnos trabajo precisamente eso: cuáles son los objetivos que tiene cada uno con respecto a la trama y los personajes. Pero, en general, es un trabajo que tiene muy particular, así que, como solemos decir: que la inspiración te pille trabajando.