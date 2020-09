La #AlertaRoja también llega a Murcia

Puede que muchos, personas ajenas al sector –si es que las hay–, cayeran en el equívoco. Pero no, la movilización que ayer protagonizaron en varias ciudades españolas –entre ellas Murcia– quienes viven de la industria del espectáculo (#AlertaRoja) no reclamaba únicamente medidas para paliar los efectos derivados de la covid-19. El coronavirus lo que ha hecho –además de sumir a la cultura en un coma inducido del que no todos podrán despertarse– es destapar la vulnerabilidad de un sector que languidece frente a la pandemia por la ausencia de estructura y ayudas concretas.

«Mientras el problema sanitario siga presente, la situación no va a ser buena para nadie, ni para este sector ni para ninguno. Pero lo que pedimos no es una solución para lo que nos está ocurriendo ahora, sino algo para que, en el día mañana, cuando el coronavirus no sea más que una mala pesadilla del pasado, la industria del espectáculo pueda tener unas condiciones dignas y un reconocimiento», señalaba ayer, minutos antes de que comenzara la manifestación –programada a las siete de la tarde en la Plaza del Cardenal Belluga–, Isaac Vivero, presidente de Murcia Live!, Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia. «No pedimos un salvavidas contra la covid-19, pedimos que se hagan las cosas de otra manera», añadía el promotor, responsable también de Garaje Beat Club, Factor Q y miembro de la junta directiva de ACCES (Asociación Estatal de Conciertos).

El problema es que, a estas alturas de la película, la paralización de la cultura puede llevarse –y ya se ha llevado– por delante a muchas empresas; o, lo que es lo mismo, a familias adscritas a un gremio demasiado lastrado por la temporalidad –«Hay épocas de mucho trabajo; y otras, como esta, de muy poco, por lo que las cotizaciones son muy irregulares», señalaba Vivero– y que históricamente ha permanecido «en la sombra, sin reconocimiento»: «No hay convenios y la precariedad es casi un problema endémico», subrayaba el presidente de la Asociación de Salas. «Contexto éste con el que es más fácil entender la situación actual –añadía–, que ha puesto en evidencia que las cosas nunca se han hecho bien desde la Administración». Aunque buena parte de los allí presentes –entre los que se vieron rostros conocidos de la cultura en la Región como el director teatral Antonio Saura; Rafa Gómez, de Silbato, y el productor Nacho Vilar, entre otros– no pudieron evitar centrar el foco en las políticas puestas en marcha para combatir la crisis sanitaria.

Era el caso de Alberto Vegara, responsable de la productora Monkey Pro, quien definía las medidas impuestas desde el Ministerio y la Consejería como «injustas e irreflexivas». Especialmente porque, según su opinión, «el sector ha demostrado desde el comienzo de esta pandemia que se ha promovido una cultura responsable. Nos hemos reinventado con todas las medidas necesarias para convertir cualquier espacio en un lugar seguro, asumiendo incluso grandes pérdidas económicas y, lo más importante, registrando cero incidencias a nivel nacional», recordaba Vegara, uno de los primeros en lanzarse a organizar conciertos en la Región con la segunda edición de Las Noches del Malecón.

Sin embargo, el sector se encuentra «en una situación crítica», por lo que se necesitan «medidas urgentes» a fin de evitar que «ésto se paralice», señalaba el director de Monkey Pro horas antes de que se viera las caras con sus compañeros en Belluga. Eso no le impidió, no obstante, mostrarse en perfecta sintonía con quienes se congregaron en Belluga para la lectura de un manifiesto que reclamaba, en primer lugar, la creación, «de forma inmediata», de una mesa sectorial que defina las necesidades del sector; algo que, no obstante, sus principales actores ya dejaron claro en dicho texto, que fue leído de manera simultánea en cerca de una veintena de ciudades españoles. Así, en primer lugar se exigió el reconocimiento de la industria del espectáculo entre los sectores principalmente afectados por la pandemia; medida que debería ir acompañada por la reactivación de las agendas culturales de las administraciones públicas. También se pidió la recuperación de los ERTE por fuerza mayor hasta que sea posible trabajar con los aforos al 100%, la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para los ejercicios 2020 y 2021 y ayudas directas a autónomos y empresas del sector que acrediten una disminución del volumen de ingresos superior al 50%, entre otras (14) medidas.