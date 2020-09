"Nunca fuimos conscientes de los niveles de gore en los que nos vimos durante el rodaje de 'Braindead'"

Esta noche arranca por fin el IX Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, Sombra, y lo hace con todo un clásico del género, Braindead. Tu madre se ha comido a mi perro ( Braindead, 1992), filme de culto dentro del gore que firmó al inicio de su carrera un jovencísimo Peter Jackson, responsable de la trilogía de El Señor de los Anillos, entre otras cosas. Pues bien, entre los protagonistas de aquella cinta se encuentra una española, la sevillana Diana Peñalver, que gracias a aquel papel se ha convertido en una musa del fantástico y en la ganadora del premio Serial Killer del certamen murciano. Esta noche estará en la ciudad para acudir a la inauguración, pero antes hemos hablado con ella.



¿Cómo termina una joven actriz en ciernes como tú en aquel momento, en una película como Tu madre se ha comido a mi perro , neozelandesa y además gore?

Es una historia muy larga, pero te la voy a resumir. Peter Jackson presentó al mercado internacional su ópera prima, Mal gusto ( Bad Taste, 1987) en el festival de Cannes, y allí la vieron Fernando Trueba y Andrés Vicente Gómez, que, literalmente, fliparon con ella. De hecho, les gustó tanto que se pusieron en contacto con Jackson y le propusieron que su siguiente proyecto fuera una coproducción española. Obviamente, para Jackson, que por aquel entonces tenía 26 años y estaba tratando de hacerse un hueco en la industria, que un país europeo se interesara por él era sin duda una buena noticia. Entonces Fernando trajo a Jackson a Madrid y le enseñó El año de las luces (1986) por si le interesaba alguna actriz, y le gustó mi interpretación. La casualidad quiso que cuando me llamaron para reunirme con Peter yo estaba en Londres estudiando inglés, de modo que fue allí donde nos conocimos. Ya te puede imaginar la conversación con él, que no sabía nada de español y yo que sabía muy poco de inglés... Con decirte que llevábamos un pequeño diccionario para buscar aquellas palabras que no conocíamos o no entendíamos... Pero lo cierto es que todo fue como la seda porque había mucha predisposición por parte de ambos. Por su parte porque estaba encantado de que yo estuviera interesada en participar en su película, y por la mía porque, obviamente, que un joven cineasta de Nueva Zelanda se sintiera identificado con mi trabajo era muy gratificante.

¿Cómo fue aquel rodaje, cómo recuerdas esa experiencia cuando echas la vista atrás?

Bueno, sin duda aquella película ha marcado mi vida. Todavía, casi treinta años después de Braindead, sigo teniendo coletazos de aquella experiencia, como es este caso: que me llamen desde Murcia. A día de hoy me siguen reclamando gracias a aquella experiencia. Fue algo maravilloso y, de hecho, el sábado en Murcia daremos una master class sobre la película con anécdotas y curiosidades del rodaje. Piensa que yo por aquel entonces no había hecho nada con tantos efectos especiales, y mucho menos gore, por lo que fue toda una experiencia para mí...

¿Nos puedes adelantar alguna de esas anécdotas?

Si es que en realidad no son anécdotas específicas... Son fotos personales que tengo yo del rodaje de momentos muy populares de Braindead, como cuando tenía que cortar una mano; cosas que en otro contexto no serían extraordinarias pero que dentro de esta película pienso que sí lo son.

Imagino que cuando leíste el guion te harías una idea de en qué clase de película ibas a intervenir, pero ¿no sé si realmente fuiste consciente de nivel de exceso con el que ibas a tener que tratar?

No, la verdad es que no. Es cierto que el guion ya me dio una idea, pero creo que en aquel momento nunca fui conscientes de en qué niveles de gore nos íbamos a mover; te diria que ni siquiera durante el rodaje...

¿Y eso?

Bueno, mientras filmas una película las cosas se hacen trocito a trocito. Entonces lo único que veía es que la casa, que era un decorado, se iba ensuciando día a día de sangre. Y esa impresión de «qué desagradable es lo que estoy viendo» no se percibía durante el rodaje porque ahí todo era muy mecánico y muy estudiado.

¿Es cierto que Peter Jackson es un director muy preocupado por la tecnología, pero poco por los personajes?

Me llama mucho la atención ese comentario porque yo al menos lo sentí como un extraordinario director de actores. Algo que, por cierto, es muy curioso, ya que él no ha estudiado en ninguna escuela de cine, ni del método de la interpretación. En ese sentido sí que era un poco raro, pero la verdad es que es un director que tenía mucha intuición. Nosotros trabajamos mucho previamente el guion y las sesiones de ensayos solían ser muy duras... Cuando uno pensaba que lo había hecho perfecto, él siempre decía: «Yo creo que lo puede hacer mejor».

¿Has seguido manteniendo el contacto con Peter Jackson?

No. La última vez que hice por ponerme en contacto con él fue cuando estaba haciendo el casting de El señor de los anillos. Y aun así, no logré hablar con él; solo con el director de casting de la película. Me dijo que le enviara mi último trabajo y yo, por aquel entonces, estaba haciendo algo que no me entusiasmaba..., así que no les envié nada. También es cierto que, en principio, en El señor de los anillos no había ningún rol para una actriz como yo, con un perfil de latina tan marcado.

Me has dicho que durante el rodaje nunca fuiste consciente de hasta qué punto iba a ser salvaje Braindead . ¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando la viste terminada?

Pues a mí me gustó mucho la película. De hecho, cuando me llevan a un festival yo la vuelvo a ver encantada porque me gusta, me emociona; es como una montaña rusa. Y no me extraña porque, según tengo entendido, hay gente por ahí que la ha visto cientos de veces.

¿Y cómo se te queda el cuerpo cuando te llaman desde Murcia para darte un premio por Braindead ?

La verdad es que esto se está convirtiendo ya en una costumbre. Cada año voy una o dos veces a diferentes festivales con motivo de mi intervención en Braindead. O bien imparto una master class, o me invitan como jurado?

Veo que a lo largo de tu carrera has seguido manteniendo una relación regular con el fantástico. Sin ir más lejos, hace unos cuatro años hiciste 17 años juntos (2016), un cortometraje con Javier Fesser que probablemente es uno de los directores españoles más singulares con una vinculación muy particular con el fantástico

Si, Javier Fesser también está muy loco..., como Peter Jackson. Con lo cual es una gozada trabajar con él porque vas muerta de miedo porque no sabes lo que va inventar de un momento a otro. Eso con Peter Jackson no pasaba porque con el storyboard todo estaba muy planificado. Pero con Fesser puede pasar cualquier cosa.

Y creo que también trabajaste con Brian Yuzna, otro icono del fantástico, director de La novia de Re-Animator (1991), en una película titulada Bajo aguas tranquilas (Benneath Still Weaters, 2005). ¿Comparten algo directores tan dispares como Jackson, Yuzna y Fesser?

Pues yo no sé si son genios o no, pero desde luego los tres son directores muy creativos y disciplinados que, además, suelen tener muy clara la historia que quieren contar y como llevarla a cabo con lenguaje cinematográfico.

Y ya para terminar, ¿qué piensa Diana Peñalver cuando mira hacía atrás y se da cuenta de que, casi sin darse cuenta, se ha convertido en una musa del cine de terror?

¡A mi me encanta! [Risas]. Piensa que los actores nos sentimos muy alagados cuando se valora nuestro trabajo. Sobre todo porque hay mucho esfuerzo detrás de cada interpretación que no se ve. Teatro, otras películas, horas de ensayo?, la punta del iceberg es tan pequeña que cuando se identifica con un éxito todo es fantástico, aunque bien es verdad que debajo hay una montaña. Pero, ¿qué se valore de lo arriba? Genial, ¿cómo no me va a gustar si además me lo pasé de fábula en Nueva Zelanda?