La SOMBRA que acecha Murcia

Hasta el 26 de septiembre se verán 32 películas en la Filmoteca Regional, Puertas de Castilla y la plataforma Filmin

De una vez por todas, mañana arranca la novena edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, el Sombra. Y lo hace no sin haber solventado no pocos inconvenientes, entre ellos, la infame pandemia global de la covid-19. De modo que para hacer honor a su nombre y demotrar que a este festival le sobran bemoles, sus responsables han decidido dar el pistoletazo de salida al evento con una de las películas más delirantes y salvajes del género, Braindead. Tu madre se ha comido a mi perro (1992) del hoy vanagloriado Peter Jackson. Una proyección que además contará entre el público –y como presentadora del filme– con su protagonista femenina, Diana Peñalver.

A partir de ese momento nos espera una semana trufada de buenas películas de terror para casi todos los estómagos, además de un buen puñado de actividades que, cada una a su modo, se ha ido adaptando a las actuales y singulares circunstancias de la crisis sanitaria. Es por esta razón que el Sombra Festival llevará al extremo las medidas de prevención contra el coronavirus: desinfección de la sala entre pase y pase, uso de mascarillas y acceso constante a gel hidroalcóholico.



Mas de treinta películas

La primera línea de títulos que optan al premio a Mejor Largometraje en esta novena edición son ocho películas de muy diversa índole y temática. Empezando por Amigo, de Óscar Martín, y siguiendo con Blood machines, dirigida por Raphael Hernandez y Savitri Joly-Gonfard; El cerro de los dioses, de Daniel M. Caneiro; Urubú, de Alejandro Ibáñez; A good woman is hart to find, de Abner Pastoll; The curse of Valburga, de Tomaz Gorkic, y Finale, de Tomaz Gorkic. O, lo que es lo mismo, un buen puñado de cintas que van desde el terror más clásico al más salvaje y desinhibido. Todas ellas son producciones desarrolladas en la Unión Europea –que van desde Eslovenia a Dinamarca–, aunque también encontramos títulos españoles, caso de Amigo, Urubú y la última película dentro de la sección oficial, la murciana Nikolina, de Eva Libertad y Muria Muñoz. Por cierto, no será éste el único título del Sombra parido en la Región, ya que los seguidores del festival podrán disfrutar también de Ma Petit Sophie, de Rubén Bautista.

Pero esta no es la única oferta cinematográfica del festival. Hay ciclos para todos los gustos, como es el caso de 'Entre los muertos', o el dedicado a H. P. Lovecraft, formado por dos títulos fundamentales como Re-Animator (Stuart Gordon, 1985) y la más reciente Color out of Space (Richard Stanley, 2019). Pero, además, también tendremos un ciclo dedicado a directoras del cine de terror, el 'Sombra Kids', el de la productora Jinga Films y un 'Sombra Classic' con joyas imprescindibles del género como Las manos de Orlac (Orlacs Hände, Robert Weine, 1924), Frankenstein (James Whale, 1931) y La carreta fantasma (Körkarlen, 1921).

Además este año, y para rematar, parte de este festival Sombra se podrá seguir también a través de Filmin. En la plataforma en streaming se proyectarán títulos de forma exclusiva, además de algunos de los cortometrajes más premiados que pasarán por este festival, como son Crashpad (Paco Portero, 2019), El cuento (Lucas Paulino y Ángel Torres, 2019) y Lázaro (Oscar Gagliardi, 2019)



Actividades paralelas

No obstante, en el Sombra no todo va a ser ir al cine. Que está muy bien, sí, pero es que este festival es mucho más. Además de exposiciones y conferencias sobre los robots en el cine, en esta edición también podremos asistir a una master class con Galder Gaztelu-Urrutia, director del último éxito indiscutible del fantástico español, El hoyo (2019). Por otro lado, el Sombra tiene prevista la proyección de Starcrash. Choque de galaxias, un hito del cine cutre comentado en directo por Paco Fox y Ángel Condón. El filme es una película imposible de 1978 dirigida por Luigi Cozzi.