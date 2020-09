Fernando Dagnino: "Si 2020 fuera una película me gustaría que la dirigiese Ken Loach

En los últimos años, la firma de Fernando Dagnino (Madrid, 1973) es prácticamente indisociable a la del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, antes C-Fem y ahora Sombra. Por sus manos han pasado los carteles de sus últimas ediciones; diseños que han enamorado al público por su habilidad para fusionar el universo del género fantástica con la realidad de la capital del Segura. Y eso que su currículum, más que de monstruos está salpicado por superhéroes tras su paso por DC Comics. Por sus manos han pasado personajes emblemáticos del mundillo como Batman y Superman, aunque ahora, Dagnino –afincado en la Región– apuesta por desarrollar sus propias historias.



Para el festival de cine fantástico de Murcia de 2018 necesitó varios bocetos hasta dar con el cartel definitivo, ¿ha sido muy complicado conseguir el de 2020?

Esta vez, también hice varios bocetos; creo que aparecieron, de hecho, en la web del Sombra. Pero bueno, desde el principio el concepto estaba claro, y aunque los había más rebuscados, al final se ha elegido el que quizá fuera el más sencillo. Como decía Nati Abascal, lo sencillo siempre triunfa.

La inspiración para el tema del cartel de este año es El monstruo de la Laguna Negra ( Creature from the Black Lagoon , Jack Arnold, 1954), una vuelta de tuerca de la serie B de los cincuenta al clásico La bella y la bestia . ¿Cuál es la bella y cuál es la bestia para Fernando Dagnino?

No deberíamos quedarnos sólo con esa también clásica dualidad entre la belleza interior y la exterior. Los cánones de belleza nos llevan a que siempre tenga que ser la mujer la bella, pero la bestia puede representar la bondad y el bien y estar camuflada como fealdad, mientras que la bella mujer podría ocultar la maldad y el terror. Sería bonito hacer una inversión en esos roles...

Tras pasar por DC y Disney, ha añadido al dibujo su faceta como guionista, como autor de sus propias historias como la exitosa Smart Girl . ¿Es más cómodo trabajar con textos suyos o prefiere historias ajenas? ¿Repetirá con trama propia?

Desarrollar una historia escrita por mí –que es un berenjenal– es algo que he querido hacer, más que por comodidad, por un tema de crecimiento personal y artístico. De hecho, es más cómodo trabajar con una historia ajena, especialmente si tienes sintonía con el guionista... Pero, como digo, en este caso había más una necesidad de expresar demonios interiores y crecer. Añado a todo esto la complicación de no tener ninguna experiencia como guionista, pero la satisfacción, una vez terminas la obra, es completa. Y sí, ya estoy dibujando un nuevo guión propio, al tiempo que no descarto una segunda parte de Smart Girl.

El festival Sombra tiene un fuerte compromiso con el cine fantástico infantil (hay que alimentar a las próximas generaciones de aficionados). ¿Qué película de género le marcó, cuál recuerda con más cariño?

En Sabadabadá, un programa televisivo infantil y juvenil de finales de los setenta, programaban películas no estrictamente dirigidas al público infantil, como Fahrenheit 451 o Naves silenciosas. Te díría que por ahí iría la cosa. ¡Ah!, y se agradece que se trate a los niños desde la madurez, como mentes brillantes y no como tontos.

Hablamos de 'cine de género', pero el fantástico, además de la fantasía pura, abarca terror, ciencia-ficción, superhéroes? ¿Alguna preferencia?

Te respondo con mi trabajo: Smart Girl es ciencia ficción especulativa; en concreto, es una obra que propone colocar un espejo ante la sociedad intentando atisbar el futuro en el propio reflejo. Ese estilo es el que me gusta. Luego, por ejemplo, el steam punk está un poco trillado, pero a nivel estético también me atrae bastante.

¿De qué película de género le gustaría haber hecho el cartel original?

Como decíamos, hay muchos subgéneros, así que te diré varias. Si hablamos de terror, el de Al final de la escalera; de ciencia-ficción, el de Dark City; de superhéroes –que son todos los carteles iguales–, algún combo a lo Drew Struzan [ilustrador estadounidense mayormente conocido por sus carteles para las sagas de Star Wars, Indiana Jones o Regreso al futuro], y, del fantástico, Legend.

Si 2020 fuese una película (obviamente con guión de Stephen King), ¿quién le gustaría que la dirigiese?

Me encantaría que el director fuese Ken Loach y el tema fuese el contagio visto desde el punto de vista social, el miedo a contagiarnos unos de otros. Viene alguien bien vestido y crees que no te va a contagiar; en cambio, hay quien desconfía del que se cubre con harapos y busca comida en un contenedor.

Por último, ¿qué tenemos en Murcia para dar tantos dibujantes con repercusión internacional, que han publicado en prestigiosos títulos y editoriales extranjeros (Juan Álvarez y Jorge Gómez en Playboy , Dani Acuña y Salva Espín trabajando para Marvel?)?

Eliminando los limones, creo que es nuestra tradicional confluencia de muchas y diversas culturas, que nos ha enriquecido y ha ayudado a que no haya una fuerte identidad preponderante que domine. Tenemos una idiosincrasia particular, sí, pero con un amplio espacio para las ideas que aún permite descubrir y desarrollar nuestras inquietudes intelectuales sin avasallarnos.