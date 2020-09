"Para mí es fundamental editar un disco nuevo cada año"

No son muchos los que se atreven a lanzar nuevo material en plena pandemia (por aquello de no poderlo girar, principalmente), pero el murciano no tiene miedo, y sí muchas ganas de bailar. Y el resultado a ese cóctel es Lifemates (2020), un mini álbum que verá la luz el próximo día 18 tras una cuarentena en el estudio.

Que dice Angelpop que tiene ganas de salir a bailar. De partir la pista y quemar la suela de sus zapatillas. Pero, de momento, no es posible... Ahora, Fernando Simón no ha dicho nada de que no podamos saltar en la cama, cantar en la ducha o, simplemente, ponernos los cascos, cerrar los ojos e imaginar un 2021 que el músico y dj murciano augura «estupendo para todos». Y, para ayudarnos, el próximo viernes verá la luz su segunda referencia como Angelpop, Lifemates (2020), un mini de seis canciones grabado durante la cuarentena y mezclado y masterizado por Juan Sueiro (Spam) y Guille Mostaza (Ellos) en Madrid. El resultado es un chute de pop electrónico sin concesiones ni al coronavirus que se mueve en la órbita de La Casa Azul y Fangoria y que, de momento –como todos– tendrá que esperar para poder disfrutarse en directo. Pero, como él mismo asegura, «quien resiste, gana». Y ganaremos.



Hace poco más de un año que vió la luz Alemania viene (2019). Y, sin embargo, en unos días tendremos una segunda referencia de Angelpop en formato mini, Lifemates (2020). ¿A qué obedece esta publicación?

Sí, es cierto. Astro Música publicó mi primer álbum el verano pasado, a principios de julio. Pero solo lo editó en digital; no salió en CD, y no tuvo toda la repercusión que creo que habría tenido si hubiera salido en los dos formatos... Pero, aún así, estoy muy contento con Alemania viene. Me abrió muchas puertas y me dio a conocer en España y en algunos sitios fuera... ¡Llegó a entrar en listas de iTunes de diferentes países! Así que no me puedo quejar!

En cuanto a Lifemates, sí, sale un año y poco después, pero creo que era el momento de sacar un nuevo disco; en formato más reducido, eso sí: un mini de seis canciones. Hay tres inéditas y otras tres que fuimos sacando como singles mientras llegaba Lifemates. Era necesario para mí mostrar estas canciones y tener un disco nuevo. Lo necesitaba. Para mí es fundamental editar un disco nuevo cada año. Además, hay un cambio de compañía discográfica y de productores. Ahora estoy con FEP Producciones, de Madrid.

Te lo preguntaba porque, en la nota de prensa que hemos recibido, se dice que Lifemates refleja tu momento creativo actual con seis canciones que hablan «de relaciones rotas, de esperas, escapadas y de ganas de bailar». Suena a producto de una larga cuarentena, aunque me parecería todo un récord de precocidad...

Pues lo es. Las tres canciones inéditas del disco son producto de meterme en el estudio de grabación durante la cuarentena. De todas formas, lo que te comentaba antes, pienso que cada año tiene que salir un disco nuevo mío. Y así lo hablé con FEP Producciones y decidieron sacarlo en este mes de septiembre. De todas formas, es bueno sacar singles cada cierto tiempo... ¡Así no nos olvidamos de Angelpop!

¿Y por qué en este formato tan corto? Si es que tiene sentido seguir pensando en el elepé como el formato habitual...

Bueno, es que ahora mismo, según me comentan productores importantes a nivel nacional, el formato perfecto es el single. Canción a canción. Es lo que mejor funciona, dicen. Y pienso que tienen razón, pero también es bueno tener un disco para poder presentarlo a los medios y que la gente siga tocando el formato físico, el CD o el vinilo. Yo seguiré sacando discos, además de singles. El formato de seis canciones creo que funciona muy bien para mí en este momento, en un mini álbum o un EP, como quieras llamarle. El año que viene, si todo va bien, saldrá un álbum de doce temas.

¿Por cierto, no da cierto miedo sacar material nuevo en plena pandemia (con lo difícil que está lo de 'girarlo')?

Pienso que quien resiste, gana. Así que, es buen momento para sacar un disco al mercado. ¡La música se abre paso! De todas formas, la gira que hemos pensado será por tiendas Fnac y alguna sala (cuando lo permitan); tampoco se puede hacer mucho más ahora mismo... Pero estoy muy contento con el lanzamiento del disco.

Aún así, creo que tienes ya algún bolo previsto para presentarlo, ¿no?

Sí, exacto. El estreno en directo de Lifemates está programado para el 24 de octubre en la Sala Siroco de Madrid. Será durante la fiesta de la compañía y la agencia de management, FEP Producciones. De todas formas, no es seguro todavía que podamos hacerlo... Hay que esperar acontencimientos.

Por cosas como ésta, ¿cómo estás viviendo, como músico, esta desescalada, esta tímida vuelta de los conciertos?

Pues tanto las pequeñas actuaciones como las sesiones de dj que se están podiendo hacer suponen un soplo de aire fresco para público y artistas. Yo lo agradezco mucho, pero va muy poco a poco... Eso sí, ¡el año que viene será estupendo para todos!

Volviendo al disco, ha sido mezclado y masterizado por Juan Sueiro y Guille Mostaza. Sobre todo el primero ha trabajado con artistas que, me da la sensación, son claras influencias para Angelpop (Fangoria, La Casa Azul...). ¿Qué tal la experiencia y el resultado?

¡Buenísimo! Pero es que no solo es el productor de Fangoria y ha trabajado con La Casa Azul, también ha hecho cosas con Miss Caffeina, con Carlos Berlanga en su momento... Es muy bueno en su trabajo; no tengo palabras, de verdad. ¡Y Guille también! Él ha sido el que se ha encargado de mezclar y masterizar dos de las seis canciones en Alamo Shock (Madrid). Creo que mi música encaja muy bien con su estilo de trabajar, y obviamente soy fan de algunos de los grupos que han pasado por sus manos. Me gusta La Casa Azul, me gustaban Ellos y me gusta Fangoria, es verdad. Pero también hay influencias de más grupos en mis canciones; no sé... The Cure, Aviador Dro, Family, Neuman, Disclosure, Pet Shop Boys?

Hablando de tus 'colaboradores', en Alemania viene contaste con el apoyo de Cris Vives en las voces, pero esta vez, creo, lo has hecho tú absolutamente todo, ¿no?

Sí, en este disco todas las voces las he grabado yo solo. Y quedé muy contento con lo que hizo Cristina en el anterior, pero me he acostumbrado a grabar mi voz sola y estoy cómodo. Ahora soy yo el que canta mis canciones y me siento bien, la verdad.

Aunque sea difícil pensar en el futuro (por próximo que sea), ¿cuáles son tus planes a corto/medio plazo?

Mis planes a corto y medio plazo pasan por intentar presentar el disco en todas las Fnac de España que podamos y, atención, sacar más adelante una versión de un grupo muy conocido. Se trata de un cover que ya estamos preparando con Juan Sueiro en Estudios 54. Y también, sacar otro single del disco más adelante. ¡Ah!, y un remix que ha hecho DJ Moderno de una de las canciones del disco, Ya no cantamos. Esta última saldrá el viernes, y el disco el 18 de este mes, esta vez tanto en CD como en Digital.