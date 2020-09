Muerdo: "Vivimos la época de más crispación y polarización que he conocido"

El molinense volverá a actuar en la Región esta noche. Será en La Terraza de la Muralla de El Batel, dentro del ciclo 'Live the Roof'. Ultimando ya el que será su próximo disco, se presenta junto a dos músicos, un DJ y con un formato audiovisual.

Muerdo abre esta noche el ciclo 'Live the Roof' en la terraza de La Muralla del auditorio El Batel. Reinstalado en su casa de la huerta molinense –tras haber regresado de Argentina, donde vivió una situación extraordinaria cuando le sorprendió la pandemia mientras grababa su nuevo disco–, el murciano se encuentra ya preparando la salida de su próximo elepé, La sangre del mundo, que verá la luz a comienzos de 2021. En la línea lírica de sus cuatro álbumes anteriores, Muerdo muestra en esta nueva etapa cambios importantes en lo musical, adentrándose en nuevos sonidos. Para ello, ha contado con las colaboraciones de Lido Pimienta, Niño de Elche y Perotá Chingó, y en su grabación han participado músicos de primer nivel como Martin Brhun (Depedro, Calamaro?), Javi Casalla (Bajofondo) o Diego Pérez, el productor.

Por otro lado, al margen de La sangre del mundo, Muerdo sacó hace un par de meses Contágiate, una canción nacida en plena pandemia y con la vocación de ser también, a su manera, pandémica. En ella, el molinense narra la utopía del amor, la solidaridad y la alegría como emociones virales y altamente contagiosas: «No tengas miedo, contágiate, baila la vida y no te la guardes para después». Una dosis de positivismo muy necesario en estos momentos que nos transmite también el propio Pascual Cantero a lo largo de esta conversación.



Muerdo regresa a la Región con el ciclo 'Live the Roof'.

Sí, será el primer concierto que hagamos aquí dentro de este proyecto; pero ya hemos hecho alguna actuación con 'Live the Roof'... De hecho, hace unas semanas ya estuvimos en azoteas de Sevilla, Cádiz y Madrid. Es uno de los pocos formatos que aguantan sin perder demasiado encanto la embestida de la 'nueva normalidad', por eso han sido los únicos conciertos que hemos querido hacer este verano.

¿En qué estado se encuentra La sangre del mundo , del que acabas de estrenar la canción que le da título?

Esta semana hemos entregado el máster a la compañía después de dos meses de edición, mezcla y mastering. Estamos todo el equipo supercontentos.

La sangre de mundo [el single ] salía este viernes [por ayer]. Las imágenes sugieren algún tipo de rito iniciático selvático, ayahuasca o algo así. ¿Has tenido alguna experiencia en ese plan que te haya inducido?

De alguna manera la canción describe una especie de proceso de sanación, de resiliencia, y sin duda, al menos a nivel estético, está inspirado en la cosmovisión indígena, pero no en ninguna experiencia con sustancias propiamente mía.

¿Tu experiencia en Latinoamérica y la crisis de la covid-19 se ven reflejadas en este disco o has procurado abstraerte y componer canciones que te apetecieran?

Por supuesto he procurado componer lo que me apetecía, pero obviamente el contexto acaba saliendo a relucir de algún modo. Creo que este disco es tan profundo como los cambios históricos que estamos viviendo desde hace unos años y, especialmente, ahora; por ello creo que hay diversas capas y lecturas que pueden hacerse de los textos que hemos utilizado y del paisaje sonoro que los circunda.

¿Consideras que La sangre del mundo inicia una nueva etapa sonora de Muerdo? ¿En qué se diferencia de discos anteriores? ¿Cuál es el nuevo rumbo que has tomado?

Sin duda alguna inicia una nueva etapa sonora, y de algún modo siento que, por primera vez, he encontrado el sonido que me representa. En este álbum hemos jugado con programaciones y sintetizadores –algo que nunca habíamos hecho–, y al mismo tiempo hemos indagado mucho en la raíz y en lo orgánico de la música folclórica y ancestral.

Recientemente has colaborado con Nación Ekeko en una canción, Hermanos , sobre la unión entre comunidades y personas. ¿Crees que es posible, deseable, necesaria, esa hermandad de la que se habla en la canción?

Vivimos la época de más crispación y polarización que he conocido. Es urgente la unión en lo común para volver a ser, precisamente, una comunidad.

Últimamente pasas casi más tiempo en Latinoamérica que aquí en España, ¿no?

En los últimos años así ha sido, y ha sido decisivamente enriquecedor para mi proyecto; nos ha dado una amplitud de miras increíble para proyectar este sueño de una manera global. A partir de ahora, ojalá podamos seguir viajando con la misma facilidad, porque para mí proyecto es vital el movimiento.

Has hecho un cover de la canción Yo pisaré las calles nuevamente , de Pablo Milanés. ¿Tiene alguna referencia a las revueltas de Chile de estos últimos meses?

Así es. Se trata de una versión actualizada musicalmente y con algunas incorporaciones textuales que la acercan a la situación actual. La publicaremos en vísperas del plebiscito que ha de celebrarse para votar la nueva constitución.

¿El año 2020 ha sido más de composición y de grabación?

Completamente. Lo curioso es que yo lo había decidido así a finales del año pasado, antes de que llegase todo esto de la pandemia. Eso nos ha favorecido mucho en esta situación.

¿Para cuándo está prevista la salida de tu nuevo disco? ¿El planteamiento es hacer gira en 2021, o está en el aire supeditado a la evolución de la pandemia? ¿Cuál es tu plan B?

El disco saldrá en la primera mitad del 2021, en el mes de marzo. Hasta entonces estaremos sacando singles de adelanto acompañados de piezas audiovisuales y realizando alguna acción promocional específica. Ese es nuestro único plan. Cuando se pueda girar, giraremos. Ya tenemos apalabrados festivales y varias fechas, pero en esta situación es lógico que todo puede cambiar de un momento a otro.

Has actuado como invitado en el festival de cine de Málaga. ¿Cómo surgió?

Es uno de los regalos que nos ha hecho Contágiate, una canción que sacamos en plena pandemia y por puro divertimento. La organización del festival la escuchó y decidieron que la querían en la gala. Todo un gustazo, la verdad.

¿Qué tal el glamour ? Lucias un traje que te sentaba muy bien... ¿Te ha salido algún contacto para el mundo del cine?

Me gusta plantearme este tipo de cosas como un reto para salir de mi zona de confort. Al final te sorprendes a ti mismo, y sorprendes con el desprejuicio y la capacidad de adaptación. El mundo del cine, además, es fascinante.

Contágiate la escribiste a poco de que empezara el confinamiento. ¿Qué te la sugirió?

Surgió de una necesidad de mirar en positivo y de espantar el miedo. Mis canciones tienen esa utilidad a menudo para mí. Y creo que estamos más necesitados que nunca de este tipo de tono y de mensaje.

¿Cuál era la verdadera intención de este título? ¿Cómo ha sido acogido el tema?

Como todo título, buscaba el impacto, y creo que ha servido a ese fin, además de sintetizar como todo buen título el contenido de la obra. Y el tema ha sido acogido muy bien por mi público y ha funcionado en la línea del resto de mis canciones, pero es cierto que tengo la sensación de que algunos medios, compañeros e incluso usuarios no han querido hacerse eco, supongo que por miedo al linchamiento y por no salirse de la línea oficial y políticamente correcta con respecto a todo esto.

En tu música destaca un importante mensaje social y reivindicativo. ¿Para ti se trata de una forma de expresar tus ideas o tiene más que ver con un sentimiento de responsabilidad social?

Mi música es un ejercicio íntimo y personal que luego decido exteriorizar y compartir con los demás generando o no una resonancia, pero mi arte no puede limitarse a un convencionalismo llamado 'responsabilidad social' acordada o pactada por no sé qué actores políticos o sociales, porque entonces no tendría criterio y no tendría voz propia.

¿Qué es lo que más te subleva de estos tiempos salvajes?

El pensamiento único. La ridiculización de lo divergente. La masa debilitando cruelmente a la minoría. La manipulación. El control social. La falta de libre pensamiento.

Bruno cantó Llegué hasta ti en una Gala de Operación Triunfo 2020. ¿Qué sensación te produjo? ¿Ha empujado en algo tu carrera?

Me provoco mucha ternura verlo trabajar en la canción, y lo seguí con mucha alegría, porque además yo estaba en Argentina. Me gustó mucho el trabajo que hizo con la percusión. No creo que haya influido en mi carrera; más bien lo veo como algo anecdótico.

¿Cómo estás viviendo este momento de gran popularidad que se disparó hace ya un tiempo?

Estoy feliz con mi situación; agradecido por mí equipo de trabajo, mi familia y mis amigos. Estoy viviendo con calma y alegría el hecho de parar de dar conciertos una temporada. Y muy centrado en producir desde el estudio, explorar máquinas, micros, juguetes, lo sonoro, lo estético...

¿Cuáles han sido hasta la fecha los momentazos de Muerdo?

El 14 de noviembre de 2019. Doble pase en el Teatro Nescafé de las Artes. Santiago de Chile. El día más conflictivo de las revueltas sociales. Creo que ese día me di cuenta de lo hermoso y profundo de mi trabajo.

¿Qué canciones son las más celebradas por el público en los conciertos?

Lejos de la ciudad, Semillas, Llegué hasta ti, Invisible, Vas a encontrarte, Claridad, Luz natural...

¿Cómo has planteado este nuevo espectáculo?

Dos músicos, un DJ, yo y todo el espacio videomapeado con audiovisuales. Va a ser otro rollo.