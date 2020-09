La nueva temporada de la Filmoteca comienza mañana con dos sesiones

La Consejería de Educación y Cultura comienza este martes la nueva temporada de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' con dos sesiones con las que arranca el ciclo 'Panorama de actualidad', formado por películas de gran calidad con paso efímero por la cartelera comercial; y el que rinde homenaje al personal vinculado a la salud, '¡Gracias, sanitarios!'.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, indicó que "con el inicio de septiembre, volvemos a abrir la Filmoteca regional en una nueva temporada en la que mantenemos las medidas para poder vivir una experiencia segura disfrutando del mejor cine, como ya hicimos tras el confinamiento con una gran acogida del público, que agotó las invitaciones para todas las sesiones".

En este sentido, se mantiene el servicio de acomodación y el aforo reducido a 50 espectadores, lo que permite contar con un distanciamiento social superior al metro y medio entre los distintos espectadores. Además, las puertas abrirán media hora antes de cada sesión para evitar las aglomeraciones en el acceso

Asimismo, de martes a viernes, la taquilla abrirá a las 18:00 horas y los fines de semana a las 17:30 horas. El precio de las entradas se mantiene en 2,5 euros y serán válidos los abonos de la pasada temporada que no se pudieron usar por el inicio del confinamiento por el coronavirus



Panorama de actualidad, ¡Gracias, sanitarios! y directoras

La programación de esta semana está centrada en los ciclos 'Panorama de actualidad', '¡Gracias, sanitarios!' y 'Directed by women'. El martes se podrá ver a las 18:30 horas la película belga 'El joven Ahmed', de Jean-Pierre y Luc Dardenne; y 'El médico', de Philipp Stözl, a las 21:30 horas. Al día siguiente, habrá una nueva oportunidad de disfrutar de estos largometrajes, pero a distintas horas, ya que la producción alemana se proyecta a las 19:00 horas; y a las 22:00 horas la belga.

El jueves, a las 19:00 horas será el turno de 'Hipócrates' dirigida por Thomas Lilti; y a las 22:00 horas, 'El traidor' de Marco Bellocchio. El viernes se repite la fórmula del miércoles, con el pase de la película italiana de 2019 a las 18:45 horas; y el largometraje francés a las 22:00 horas.

Durante el fin de semana, el sábado estará dedicado a las directoras, con una triple selección de cortometrajes seleccionados en la convocatoria en la 'VI edición de 'Directed by women Spain', la fiesta internacional del cine dirigido por mujeres.

A las 18:00 horas se proyecta 'Era yo', de Andrea Casaseca; 'Distancias', de Susan Béjar; 'Xoves, de comadres', de Noemi Chantada; 'Souvenir', de Cristina Vilches y Paloma Canonica; y 'Habana me matas', de Patricia de Luna. A las 20:00 horas, la sesión contará con 'A quien dices amar', de Inés Pintor Sierra; 'Patchwork', de María Manero Muro; 'There will be mosnters', de Carlota Pereda; 'Manolo Montesco y Carmela Capuleto', de Vanessa del Campo; y '¿Tú también tienes cosquillas?', de Lucía Valverde.



La semana termina con la tercera sesión de 'Directed by Women', a las 22:00 horas del sábado, con 'No podrás volver nunca' de Mónica Mateo; 'Lea' de Ona Jané Millà; 'Rosa' de Tess Masero Brioso; 'Marte. Omán' de Vanessa del Campo; y 'Nulíparas' de Fabia Castro. Para más información, se puede consultar la página web de la Filmoteca (www.filmotecamurcia.es).