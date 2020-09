Sen Senra, urbano y sin prejuicios

El cantante Sen Senra cierra mañana el ciclo de las 'Xtraordinary Nights' del Auditorio El Batel de Cartagena con un concierto en el que presentará Sensaciones (2019), un trabajo lleno de sonidos que se mueven entre el rhythm and blues, el pop y la electrónica.

El álbum vio la luz el pasado mes de noviembre; un momento que supuso un punto de inflexión en la carrera del gallego, que llevaba años tramando algo grande, esperando y desarrollándose. Sencillos luminosos, sorprendentes, que dieron paso a un innovador elepé de pop urbano que no tiene complejos en coquetear con otros géneros; algunos, a priori casi antagónicos.

«Christian Senra, desde el comienzo de su carrera, ha estado observando lo que pasaba a su alrededor, estudiando la música que escuchaba. Y ahora llega su gran momento con un disco que abraza varios estilos sin prejuicios, y con unos arreglos deliciosos y muy cuidados», apuntan desde la organización del ciclo. Con canciones como Ya no te hago falta o No me sueltes más, el gallego se enfrenta al rhythm and blues sin miedos ni vicios, con unas melodías frescas, brillantes y actuales, y con una forma de narrar sensible y cruda a partes iguales. Un disco producido por Anxo Rodríguez (Novedades Carminha) y el propio Sen Senra, pero que cuenta con la mezcla de Raúl Pérez en su estudio de La Mina.

El concierto tendrá lugar a partir de las diez de la noche en La Terraza de la Muralla, con asientos numerados y respetando las medidas de seguridad. Eso sí, el que no tenga entradas ya se va a quedar con las ganas, pues todas las localidades han sido retiradas.