En 1985, Terminator reafirmaba esa sensación de congoja en el cuerpo de los espectadores con una frase que quedaría para la historia del cine: «Volveré» («I'll be back», en la versión original). Pues bien, Javier García, director del Sombra Festival –del que LA OPINIÓN es medio oficial–, quiso ayer meterse en la piel de Arnold Schwarzenegger haciendo suya una frase con la que el popular intérprete –que se encargó de dar vida al androide asesino– se presenta, con cierta guasa, en Instagram: «Os dije que volvería». Y así ha sido.

Porque, efectivamente, desde que la novena edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia –antes C-Fem, ahora Sombra– fuera barrida por el coronavirus a apenas cuatro días para su jornada inaugural, los organizadores del mismo han tenido claro que –como dijo otro icono, ahora del mundo de la música– el show debía continuar. «Desde el primer momento nosotros dijimos internamente que no íbamos a utilizar en ningún momento la palabra 'cancelación', sino 'aplazamiento'. De alguna manera nos juramentamos para lograr celebrar el festival, que era el más grande que habíamos preparado nunca, el de más impacto, y nos negábamos a aceptar que esta tragedia que nos ha afectado impidiera su celebración. Dijimos: 'No sabemos lo que tardaremos, pero lo haremos'. Y aquí estamos», señaló García, orgulloso, durante la presentación oficial de este Sombra 2.0.

Y lo del director del festival no era una pose. Hasta en dos ocasiones señaló que, bajo su modesta opinión, el remozado programa del Sombra es «mejor» que el que habían previsto para el mes de marzo. En primer lugar, porque se mantiene el 70% de los actos –invitados incluidos–, pero, sobre todo, porque han aprovechado estos meses de confinamiento para reafirmar y redoblar su apuesta por el streaming. «Tendremos en Filmin una programación estupenda de 14 largometrajes y 19 cortos por el exiguo precio de 5 euros –gratis para los que ya sean suscriptores de esta plataforma–.

Esto –ya dice el refrán que no hay mal que por bien no venga– ha supuesto para nosotros un empujón tremendo a nivel nacional, porque mientras antes quizá las distribuidoras y los medios nos veían de una manera más local, ahora sienten mucho mayor interés», aseguró Javier García, para quien, además, «la tendencia del streaming es algo imparable», un carro al que todo festival que se precie deberá subirse tarde o temprano. «De hecho, nosotros vamos a mantener este modelo en el futuro, no es algo que hayamos hecho exclusivamente por el tema de la pandemia... Y aunque lo ideal sea venir al cine, a esta fantástica sala –en alusión a la Filmoteca Regional, donde tuvo lugar la rueda de prensa–, hay gente a la que, por diversos motivos, le puede interesar conectarse con nosotros a través de la tele o el ordenador», puntualizó.

El resultado, en resumen, es un festival «híbrido» que, del 18 al 26 de septiembre, pondrá a Murcia en el mapa del fantástico a nivel internacional gracias, por ejemplo, a su colaboración con Blood Window y Jinga Films. Los primeros son el festival más importante del género en Sudamérica, con los que inicialmente se había establecido un convenio para proyectar en la Filmoteca algunos de sus filmes; sin embargo, la cosa ha cambiado en esta nueva versión de la novena edición del Sombra.

«Hemos metido toda su programación en Filmin, y ellos la mar de contentos. Con esto, sus películas van a sufrir una enorme difusión en España que no esperaban, y van a responder promocionando a tope tanto el festival como Murcia», aseguró. Por otro lado, Jinga Films –que también contará con un ciclo on line– es, en palabras de García, «la distribuidora más importante de Europa de cine fantástico». «Conseguir los derechos de películas para la plataforma de streaming es algo altamente complejo, por lo cual, dentro de las diversas políticas que emprendimos para saltar este obstáculo, una fue asociarnos con ellos, lo que nos da un empujón a nivel continental que antes no teníamos. Es bastante curioso –reflexionó–, pero la realidad es que, con este nuevo programa, vamos a tener mucha más relevancia fuera de nuestro país de la que podíamos esperar en un principio».



Programación

En cuanto a los actos que se llevarán a cabo en la Filmoteca de Murcia –que ya lucía ayer con asientos bloqueados para respetar la distancia social y con varios puntos de gel hidroalcohólico instalados por la sala–, el Sombra ha conseguido respetar la jornada inaugural tal y como se planteó para el 20 de marzo, con la proyección de la mítica Braindead, mi madre se ha comido a tu perro (Peter Jackson, 1992) y la presencia de la actriz protagonista, Diana Peñalver, que además recibirá el premio Serial Killer del festival.

«Para nosotros era muy importante que ella estuviera con nosotros, en Murcia. Es un hito del fantástico y, afortunadamente, desde el primer momento nos dijo que volvería el viernes 18 para recibir el galardón», apuntó el director del Sombra, quien aprovechó la comparecencia para desvelar la presencia de un nuevo invitado de lujo: Galder Gaztelu-Urrutia, director de El hoyo (2020), un filme que, además de ganar el premio a la Mejor Película en el Festival de Sitges, fue número uno en Netflix en todo el mundo.

García también destacó, por supuesto, la sección oficial del Sombra, que contará con nueve filmes de seis países distintos: A good woman is hard to find (Abner Pastoll, 2019); El cerro de los dioses (Dani M. Caneiro, 2019); Amigo (2019), con la presencia de su director, Óscar Martín, y de la productora, Elena Muñoz; The Curse of Valburga (Tomaž Gorkic, 2019); Finale (Søren Juul Petersen, 2019); Blood Machines (Raphaël Hernandez, Savitri Joly-Gonfard, 2019); Urubú (2019), de Alejandro Ibáñez, hijo del maestro del terror Chicho Ibáñez Serrador, quien estará presente en la proyección, y Nikolina (Núria Muñoz Ortín y Eva Libertad, 2020), un filme que se convertirá en la primera cinta murciana que entre a concurso en la historia del festival. Además, también de proyectará otra película más rodada en la Región: Ma petite Sophie (Rubén Bautista, 2018).

Por lo demás, se mantiene el ciclo 'Sombra Kids' de la mano de One piece: Stampede (Takashi Otsuka, 2019) y Mascotas (Chris Renaud, 2019); el 'Sombra Classic', que permitirá ver en pantalla grande (esta vez, en la del Puertas de Castilla) La carreta fantasma (Victor Sjöström, 1921), Las Manos de Orlac (Robert Wiene, 1924) y Frankenstein (James Whale, 1931), y el titulado 'De entre los muertos', que contará con las proyecciones de La cabaña en el bosque (Drew Goddar, 2012), One cut of the dead (Shinichirô Ueda, 2017) y Bliss (Joe Begos, 2019). Además, se rendirá tributo a un genio literario del fantástico como H. P. Lovecraft en el 130 aniversario de su nacimiento con dos cintas como Re-animator (Stuart Gordon, 1985) y la más reciente Color out of space (Richard Stanley, 2019), mientras que la clausura correrá a cargo de The Lodge (Severin Fiala, Veronika Franz, 2019).