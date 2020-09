Los Marañones: "¿Futurismo catastrofista? No, no es nuestro rollo"

Miguel Bañón, cantante y guitarra. El cuarteto murciano sigue promocionando su último trabajo de estudio, el decimotercero: 'La máquina del tiempo' (2020), que llegó casi de la mano del coronavirus. Su próxima parada es, esta noche, la REM, donde protagonizarán uno de los conciertos sin público y en 'streaming' de 'Frecuencia RM'.

Los Marañones, uno de los buques insignia del rock murciano, presentarán La máquina del tiempo (2020) en 'FrecuenciaRM', el ciclo programado por la Consejería de Educación y Cultura junto a la Asociación de Salas de Conciertos Murcia Live! que arrancaba su programación el 1 de septiembre y se desarrollará finalmente vía streaming. En total serán 29 conciertos de bandas murcianas durante todo el mes, que se podrán seguir a través de la plataforma GoMusic –disponible para iOS y Android, SmartTV y AndroidTV–, y en las 'Living Apps' de Movistar+, además de por el perfil oficial de Estrella de Levante en Youtube.

La máquina del tiempo es el decimotercer trabajo de estudio del incombustible cuarteto murciano, que recurre nuevamente a los viajes temporales; un álbum que sirve de casual maniobra de escape en este momento de enajenación que vivimos. Quizás por eso, esta vez han echado mano de la psicodelia y la ciencia ficción para articular un discurso que te llevará hasta el fin del mundo si es preciso, escapando de las sombras en una alfombra, excitando tu imaginación. "¿Cómo voy a salvar esta situación?", se preguntan en la canción que cierra el disco. Miguel Bañón, cantante del grupo y productor del disco, nos desvela esta y otras incógnitas.

Actúan hoy en la Sala REM de Murcia, a las 22.00 horas.



¿Qué os parece la iniciativa 'Frecuencia RM'?

Cualquier alternativa que sirva para que nosotros podamos seguir haciendo conciertos y para que el público tenga opciones de disfrutarlos nos parece bien. Ya sabemos que, por ahora, no se pueden hacer como de verdad nos gustaría, pero es lo que toca.

Ya habéis podido volver a tocar con público, pero esta vez –ha habido un retroceso, puesto que los conciertos serán retransmitidos– no habrá público en la sala. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Vuelve el streaming?

Hasta ahora, los conciertos se habían hecho contemplando unas medidas de seguridad extremas. Tanto artistas como promotores hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para ser ejemplares en este sentido, por incómodo que pudiera resultar. Si ahora han decidido que tampoco se pueden hacer bajo esas condiciones, habrá que echarle imaginación para que la música continúe.

¿El tiempo siempre ha sido un tema recurrente para Los Marañones? ¿Se os ha ocurrido que podríais haberlo atrasado o adelantado para evitar esta catástrofe de la pandemia? ¿Qué habríais elegido con vuestra teletransportación?

[Ríe] Pues imagínate... Pese a que nos teletransportamos continuamente, no está en nuestra mano el cambiar el rumbo de los acontecimientos. No tenemos ese superpoder.

El disco ha recibido excelentes críticas. ¿Será que le han visto alma, corazón y vida? ¿A qué lo atribuís?

¿A que es un disco cojonudo?

No me cabe la menor duda. Supongo que habrá contribuido a reactivar las ventas, ya que tuvisteis que retirarlo. ¿Qué medidas tomasteis para dar a conocer vuestro trabajo?

La habitual distribución en medios especializados. Como estábamos confinados, tuvimos que suspender las presentaciones y conciertos que teníamos planificados con la salida del disco, así que es posible que nos volcáramos más en su difusión por Internet.

Miguel, vuelves a encargarte de la producción. ¿Consigues esa versión externa o lo consensuáis entre todos?

Íbamos comentando ideas desde el concepto inicial para ir dándole forma, pero soy un productor bastante implacable, incluso frente a mí mismo como componente del grupo. El disco se iba transformando, tomando vida propia a lo largo de la grabación, y esto también había que tenerlo en cuenta. Además tuve serias discusiones con el técnico, el mezclador y el masterizador (mis alter egos); son muy tozudos...

El disco anterior de Los Marañones había sido muy yeyé. ¿Qué queríais mostrar musicalmente en La máquina del tiempo?

Desde nuestros inicios hemos sido un grupo muy ecléctico y difícil de encasillar. En el anterior disco decidimos mostrar sólo una de nuestras facetas y, por contraste, en este quisimos mostrar otra. De esta forma creo que, inconscientemente, seguimos poniéndolo difícil a la hora de etiquetarnos..., en todos los sentidos.

El disco ha aparecido en el mejor momento para huir del presente. ¿El escapismo llega en el momento adecuado?

La evasión siempre es adecuada. El hecho de tratarse de un disco de viajes en el tiempo y el espacio lo convierte en un instrumento bastante útil para cualquiera que tenga la intención de darse un garbeo por una realidad paralela, donde todo es posible.

En La máquina del tiempo os preguntáis: "¿Cómo voy a salvar nuestra situación?". ¿Visionarios?

Hay algo de autocrítica en esa canción, algo de ironía. No hay nada como reírse de todo, empezando por uno mismo. Pero cada cual puede pensar lo que quiera. Nuestros textos son principalmente un medio para ello; son esencialmente sugerentes.

¿Dónde habéis viajado este verano con vuestras mentes?

Cogimos un vuelo sin motor a Shangri-lá, con escala en Katmandú. Y allí seguimos, tan ricamente.

¿Para el próximo disco habrá que esperar a "in the year 2525", que cantaran Zager & Evans?

[Ríe] ¿Futurismo catastrofista? No, no es nuestro rollo.