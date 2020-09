"Este año vamos a tener mayor repercusión nacional que en cualquier otra edición"

La novena edición del Sombra se celebrará del 18 al 26 de septiembre en la Filmoteca Regional y la plataforma Filmin con un programa de más de una treintena de películas y veinte cortometrajes. Las entradas y abonos se pondrán a la venta esta misma noche.

Entre los muchos eventos culturales que el coronavirus se llevó por delante desde el pasado mes de marzo, hubo uno que dolió especialmente entre los cinéfilos murcianos: la novena edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que además este año estrenaba nueva identidad. Sin embargo, el Sombra –es así como se llama desde hace unos meses al antiguo C-Fem– supo sobreponerse a ese primer revés de la pandemia; hasta el punto de que sus responsables se pusieron de inmediato manos a la obra con la idea de adaptar el festival a la nueva coyuntura sanitaria. Pues bien, el resultado es una edición híbrida –mitad presencial; mitad on line– que podrá disfrutarse en la Filmoteca Regional y en la plataforma de streaming Filmin entre el 18 y el 26 de este mismo mes. De hecho, las entradas se pondrán a la venta esta misma noche.

Para conocer un poquito mejor este IX Sombra y lo que nos espera en apenas un par de semanas, LA OPINIÓN –medio oficial del festival– ha charlado con Javier García, su director, que, desde luego, no lo ha tenido fácil para sacar adelante este proyecto por culpa del dichoso virus...



Seguro que esta novena edición del festival Sombra no la va a olvidar nunca...

No. Nunca jamás. Entre otras cosas porque hemos tenido que organizar el festival dos veces. Uno considerablemente distinto al otro. La verdad es que nunca habíamos tenido que trabajar tanto como lo estamos haciendo en esta edición.

Supongo que porque en un primer momento pensaron en un festival y, finalmente, se han visto abocados a otro muy diferente por causas de fuerza mayor

Efectivamente. Ha habido muchos cambios entre un festival y otro... Es evidente que lo que ha estado pasando estos últimos seis meses es totalmente nuevo para todos, incluidos los festivales de cine. Es por esto que hemos tenido que adaptar el grueso de las actividades a la nueva situación en la que nos encontramos, lo cual es algo realmente complejo. Hemos tenido que adaptarnos sobre la marcha a nuevas normativas que se han ido redactando también sobre la marcha y que además se van modificando de un día para otro, lo cual lo hace todo mucho más complicado...

Seguramente una de las cuestiones que os habrá llevado de cabeza es el asunto de la seguridad sanitaria

En efecto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger el protocolo estipulado por la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia para la actual situación de crisis sanitaria y aplicarlo al dictado. Esto es: uso obligatorio de mascarillas, desinfección de butacas entre sesión y sesión, reducción del aforo, gel hidroalcohólico en cada esquina y, muy importante, entradas nominales para poder localizar a cualquier espectador a través de su teléfono móvil si fuese necesario y así saber dónde estuvo sentado y en qué sesión.

¿Cuáles son los grandes cambios de este festival que se va a celebrar en dos semanas con respecto al que iba a tener lugar en marzo?

El cambio principal es que ha pasado de ser un festival totalmente presencial a un híbrido que se compone de dos partes: una efectivamente presencial y, la otra, on line. Lo curioso del caso es que creo que esto es algo bueno. Es decir, la pandemia nos ha empujado a hacerlo, pero mi intención es que se mantenga así en el futuro pase lo que pase con la covid-19.

Sí, no es el primero que me dice que la pandemia nos ha forzado a adoptar determinados hábitos que seguramente debamos mantener cuando todo esto termine...

Eso es. Es evidente que el streaming funciona. Ahí están Netflix, HBO, Filmin? Hay múltiples plataformas de vídeo bajo demanda, y creo que entrar en una corriente que sin ninguna duda es del gusto del espectador es una buena noticia para el festival. No hay que olvidar que nuestra presencia en Filmin nos va a proporcionar una repercusión a nivel nacional mucho mayor que en cualquier otra edición porque nos va a ver gente de toda España.

¿En Filmin se podrán ver todas las películas que van a pasar por la novena edición del festival Sombra?

No exactamente. En Filmin hay catorce películas y veinte cortometrajes que cualquiera en todo el territorio nacional podrá ver comprando su entrada o su abono. Ahora bien, esas películas que están en Filmin solo se podrán ver en la plataforma porque no se proyectarán en la Filmoteca Regional. De igual forma, aquellas películas que se puedan ver en la Filmoteca no estarán disponibles en Filmin.

Sumándolo todo, ¿cuáles son los platos fuertes?

Hombre, algo muy importante que seguimos manteniendo y que es el premio Serial Killer, que este año irá para Diana Peñalver.

¿Vendrá Diana a Murcia?

Sí, ella viene. Le entregaremos el galardón e impartirá una master class en torno a su intervención en Briandead. Tu madre se ha comido a mi perro (Peter Jackson, 1992), un mito absoluto del fantástico. Esto es algo muy importante para nosotros: tener a Diana Peñalver con nosotros es un auténtico lujo, y en este caso en concreto todo se va a mantener tal cual estaba previsto desde el principio. Sin embargo, en muchos otros casos sí que ha habido cambios sustanciales y, con ellos, baile de invitados. Esto significa que se han caído algunos que teníamos mucha ilusión por traer a Murcia, pero, en cambio, han aparecido otros que no teníamos previstos y que también nos produce una tremenda satisfacción poder tenerlos en la Región. Por ejemplo, vamos a traer a Pedro Rivero, guionista de El hoyo (Galder Gaztelu-Urrutia, 2019), una de las sensaciones de la temporada pasada y premio a la Mejor Película en el Festival de Sitges. Animo a todo el mundo a que vaya a ver su master class sobre guion y cine de terror.

Además, también me gustaría destacar que, a pesar de las extraordinarias circunstancias que estamos atravesando, entre Filmin y la Filmoteca Regional tenemos 32 películas y 20 cortometrajes. La verdad es que me cuesta decantarme por una u otra cosa porque, honestamente, creo que al final nos ha quedado un festival redondo. En la programación hay un poco de todo y para todos. Hay cine clásico, cine mudo, hay una sección oficial a concurso de nueve largometrajes... y, desde luego, no podemos olvidar las películas murcianas, porque hemos mantenido, como estaba previsto desde marzo, la proyección de Nicolina (Nuria muñoz y Eva Libertad, 2020) y Ma petite Sophie (Rubén Bautista, 2018), dos filmes de realizadores de la Región.

¿Y cómo lo va a hacer para la siguiente edición? Porque si este año ha tenido que hacer dos festivales de golpe, ahora tiene que hacer uno en la mitad de tiempo, ¿no?

Pues sí. Nosotros terminamos el 26 y Sitges, que es el festival de cine fantástico de referencia al que vamos todos los profesionales del sector, arranca el 8 de octubre. De modo que pararemos unos días para tomar aire y estaremos enseguida en Sitges cerrando acuerdos, viendo películas y en marcha otra vez. Yo soy un firme defensor de que la vida no puede parar por motivos económicos, morales y culturales. Estoy convencido de que nos adaptaremos y seguiremos adelante.