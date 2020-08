Daniel Fopiani: "Sería deshonesto con mis lectores si maquillase la realidad de un homicidio evitando hablar de los detalles desagradables"

Daniel Fopiani (Cádiz, 1990) es uno de los sospechosos habituales de Cartagena Negra. Y es que, con esta, van tres las ediciones a las que este joven autor acude como invitado. Sin embargo, hasta ahora lo había hecho más bien como una promesa del noir y una de las mayores esperanzas del género en la Región (además de escritor, es sargento de Infantería de Marina, y actualmente se encuentra destinado en la ciudad portuaria), pero, en este extraño 2020, se sentará en la mesa de los mayores. Lo hará gracias a La melodía de la oscuridad (Espasa, 2019), su segunda referencia, un thriller policíaco que le ha valido para convertirse en finalista del IV Premio de Novela Cartagena Negra. En él, Fopiani cuenta la historia de Adriano, un exsargento de la Guardia Civil, ciego, mutilado y dependiente tras sufrir un atentado en Intxaurrondo, que sale de su retiro para colaborar en la investigación de un asesino en serio que, parece, pretende emular los doce trabajos de Hércules.

La novela negra está de moda. ¿Qué cree que tiene el noir que engancha tanto a los lectores?

Sería fantástico escuchar que leer está de moda y que no solo lo estuviese uno de los géneros narrativos... Es cierto que desde hace unos años el noir goza de cierta popularidad entre los lectores, y puede ser que uno de sus puntos atrayentes sea la crítica social que siempre lo ha caracterizado. En una novela negra vamos a ser testigos de uno o más asesinatos, podemos ir agarrados de la mano del autor o la autora de unos crímenes horrendos (saborearemos la sangre, disfrutaremos del suspense)... Pero, además de todo esto, vamos a leer sobre el funcionamiento de nuestra justicia o las miserias de nuestra sociedad. En la novela negra suele haber mucho de nuestras calles, y quizá sea esto lo que la hace un poco más especial.

¿Y usted, cómo llegó a este género? ¿Era aficionado antes que escritor?

Siempre he sido lector antes que escritor. Es imposible narrar historias de manera más o menos acertada sin que la lectura esté siempre presente. Pero he leído tantas novelas de género negro como de narrativa, histórica, aventuras, filosofía o ciencia ficción. Soy lector desde que tengo uso de razón y siempre he intentado disfrutar de los libros sin mirar las etiquetas. A día de hoy escribo novela negra porque, precisamente, me ofrece un amplio abanico de posibilidades para desarrollar mis ideas y mis reflexiones dentro de una trama atrayente, tal y como he comentado anteriormente. Es un género muy versátil con el que se puede jugar y crear nuevos conceptos.

¿Un autor o libro que le haya marcado, que le hiciera seguir este camino literario?

El primer libro que leí para adultos fue Viaje al centro de la tierra (1864), de Julio Verne. Era apenas un niño de escuela, y no sería hoy el mismo hombre si no hubiese leído esa novela.

En la actualidad, ¿qué está tramando? ¿Anda todavía centrado en la presentación y difusión de su último trabajo o tiene algún proyecto en el horno?

Aún estamos inmersos en la promoción de la edición de bolsillo de La melodía de la oscuridad. Que un año y medio después de publicarse la novela siga presente en todas las librerías del país, se vea constantemente en prensa y en todas las redes sociales, es motivo para sentirse muy afortunado. Mi última novela me ha regalado mucha felicidad, como la reciente nominación al Premio Cartagena Negra, y sería una estupidez no aprovechar la popularidad que está generando para seguir disfrutando con mis lectores.

Pero, como no podía ser de otra manera, hace tiempo ya que estoy trabajando en una nueva novela. Quizá sea demasiado pronto para hablar sobre ella, pero sí puedo adelantar que también será un thriller y que, por el momento, todo parece ir viento en popa. Espero que podáis verla en librerías más pronto que tarde.

Se lo preguntaba porque hay muchos escritores que se han tirado al teclado aprovechando estos meses de cuarentena. ¿Es su caso?

No, no es el mío. Además de escritor también soy sargento de Infantería de Marina. Durante el estado de alarma formé parte de la Operación Balmis, encargada de realizar actividades de desinfección en centros de riesgo y apoyar a otras unidades en la seguridad de algunas poblaciones, como la Guardia Civil o Policía Nacional. Así que durante este confinamiento no he tenido tiempo para aburrirme... He leído y escrito poco, pero he vivido de cerca muchas experiencias enriquecedoras que, seguramente, me ayuden a escribir alguna que otra novela en el futuro.

Hablando del confinamiento y, por extensión, de la covid-19 (el gran villano de este año), ¿da este 2020 para una novela negra o más bien inspiraría un libro de terror?

Si le digo la verdad, no me apetecería en absoluto ver que algunas editoriales apuesten ahora por libros que hablen o traten sobre el virus en exclusiva. Entiendo que la covid-19 tenga que estar presente como marco temporal en algunas historias –como he dicho antes, la novela negra es actualidad, o al menos sociedad, y sería incongruente ignorar por lo que está pasando la humanidad en estos momentos–, pero es muy probable que en los próximos meses veamos en las librerías títulos del tipo 'El asesino del confinamiento' o 'El descuartizador de la mascarilla'. Usar el virus como reclamo es lo que no me hace tanta gracia. No me gustaría que se hiciese negocio con una situación tan seria y que está dejado tantas muertes a nivel mundial.

Volvamos a centrar el foco: Cartagena Negra. ¿Qué espera de estas jornadas? Es reincidente...

Sí. Me siento muy afortunado al poder decir que este es mi tercer año consecutivo en el festival. Sus organizadores, a los que estaré agradecido de por vida, me abrieron las puertas de Cartagena Negra con mi primera novela, La carcoma (2017), que fue Premio Valencia Nova de Narrativa. Recuerdo que ese año, el festival galardonó al gran Pere Cervantes con su novela Tres minutos de color (2017). Saber que, tres años más tarde, una de mis novelas opta al mismo premio que han ganado otros escritores referentes del género, me hace enormemente feliz.

En cualquier caso, iré a Cartagena con mucha ilusión, por descontado, pero con los pies en la tierra. Quedé enamorado del premio la primera vez que lo vi, y me encantaría tener mi novela agujereada con los tres disparos que caracterizan al festival; además, conseguir un reconocimiento de tal calibre sería fantástico para mi trayectoria profesional. Pero soy muy consciente de que me bato en duelo con autores y autoras de primer nivel. Que me queda mucho por aprender del oficio también lo sé. Así que me conformo con pasar unos días inolvidables con buenos hermanos de letras, como en años anteriores.

Estoy seguro que los organizadores de Cartagena Negra seguirán trabajando con el mismo respeto y cariño a la literatura que siempre. Cuando a uno le gusta lo que hace termina transmitiéndoselo a los demás, y solo así se consigue que en unos pocos años el festival se haya convertido en uno de los referentes nacionales. Por todo ello, siempre me da alegría recibir una invitación de Cartagena Negra, y sé que lo voy a pasar bien durante sus jornadas. Ahora solo espero no convertirme en el finalista pelota después de esto...

Vamos ahora con tu libro. La melodía de la oscuridad es bastante 'cruda' en la narración de según qué escenas. ¿Por qué ha decidido apostar por un estilo más explícito? ¿Qué cree que aporta al lector?

Todo escritor debería aspirar a escribir lo que le gustaría leer, y sería deshonesto con mis lectores si maquillase la realidad de un homicidio evitando hablar de los detalles desagradables. Vivimos en el siglo de las series y los videojuegos, cada vez es más difícil impresionar al público, y hacerlo solo con palabras, sin imágenes, resulta aún más complicado. Cuando los lectores me cuentan sus impresiones en las firmas o leo las opiniones que tiene la novela en Amazon, me satisface ver que a muchos de ellos les conmueven ciertas escenas... No obstante, yo parto de la base de que, un lector o lectora de novela negra, sabe lo que va a encontrar entre sus páginas cuando se lleva un libro de género a las manos. Y La melodía de la oscuridad lleva un año y medio en la calle y, cuantas más opiniones recibo de los lectores, más convencido estoy de que tiene la sangre justa y precisa.

Por último: ¿Le recomienda a nuestros lectores una novela con la que enamorarse del género?

Claro que sí. Cualquier novela de mis compañeros finalistas al premio Cartagena Negra tienen el sello de garantía. Estas novelas han sido seleccionadas por un jurado que lleva décadas trabajando y estudiando el género. Así que qué mejor manera de iniciarse que leyendo El último barco (2019), de Domingo Villar; Los señores del humo (2019), de Claudio Cerdán; Antes mueren los que no aman (2019), de Inés Plana, o La cordura del idiota (2019), de Marto Pariente.