San Javier repasará esta noche el legado de Tina Turner

La vocalista dora helena será la encargada de cerrar esta noche la agenda del 'Welcome to the Culture', una porgramación organizada por el Ayuntamiento de San Javier ante un verano sin festivales. Será, además, con el concierto Love Tina, un tributo a Tina Turner, la 'reina negra del rock', en el auditorio del Parque Almansa a partir de las 22.00 horas.

El concejal de Cultura, David Martínez, y la propia artista presentaron hace unos días el espectáculo, cuya dirección escénica corre a cargo de Fiorenza Hippolito, antigua colaborada de la propia Tina Turner, y con Raduel Betancourt como director musical. El show cuenta con un cuerpo de nueve bailarinas y seis músicos que potenciarán la energía y la entrega que caracterizan a Dora Helena sobre el escenario. La artista sanjaviereña, para la que llevar su espectáculo al Auditorio Parque Almansa significa «cumplir un sueño», prometió «mucha energía y mucho amor» en un concierto pensado para disfrutar en estos tiempos difíciles. Los grandes éxitos de la diva del rock que tanto ha inspirado a Helena sonarán a lo largo de un repertorio en el que también aparecen temas de grandes del soul como Etha James, Gloria Gaynor y Arehta Franklin, con los que demuestra su gran capacidad vocal e interpretativa.

Por otro lado, Dora Helena adelantó la presencia del Mar Menor en un par de videos incluidos en el show que tendrá algo más de una hora y media de duración. «No podemos olvidar el Mar Menor», dijo la cantante que avanzó un show muy dinámico y positivo en el que sobrevuela el valor de la superación como mensaje para afrontar problemas, «como hizo la propia Tina Turner en determinados momentos de su vida», señaló la directora artística del espectáculo Fiorenza Hippolito, estableciendo un paralelismo con el esfuerzo para superar la situación actual que vive el Mar Menor y así como la situación generada por la pandemia.