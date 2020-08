Manuel Marlasca: "Ni escribiría ni leería nunca una novela o un libro de no ficción sobre la pandemia"

Él es el rostro del crimen. Al menos, el del televisado. Él es quien desvela para toda España los detalles de las historias más truculentas que nos deja el lado oscuro del hombre. Y lo hace desde el periodismo o, más concretamente, desde el reporterismo. Pues eso es lo que es Manuel Marlasca (Madarid, 1967), un reportero de los que, lamenta, ya no quedan muchos... La suya es una profesión en peligro de extinción, pero desde hace algunos años ha encontrado un lugar en el que desempeñar su labor: la pequeña pantalla. En la actualidad es colaborador habitual del programa Espejo Público, de Antena 3, pero, especialmente, es jefe de investigación de La Sexta Noticias, un fijo del vespertino Más vale tarde y el presentador y director de Expediente Marlasca: Historias de malos, también en el canal de Atresmedia. Además, es copresentador, junto a Luis Rendueles, de la sección Territorio Negro en el magacín de radio Julia en la Onda, en Onda Cero, y durante trece años formó parte de la plantilla de la revista Interviú. No es de extrañar, por tanto, que en algún punto de su historial profesional se pasara del papel periódico al libro, y, de la mano de Planeta –en concreto, de su serie Temas de Hoy–, llevara algunas de sus investigaciones a un formato mucho más extenso y pormenorizado. Es el caso, por ejemplo, de Una historia del 11-M que no va a gustar a nadie (2007). Y, como no podía ser de otro modo, en su salto a la novela –aunque sea de no ficción– su pasión por el noir (género del que es un lector empedernido) ha sido determinante.

De ello y de ese «semillero inagotable» de historias que es la realidad, hablará el 11 de septiembre en El Batel durante la grabación del podcast Irene en el País de los Horrores, dentro de la próxima edición de Cartagena Negra.

P La novela negra está de moda. ¿Qué cree tiene el noir que engancha tanto a los lectores?

R La novela negra nunca ha dejado de estar de moda. Habla de las pasiones humanas: de amor, de odio, de ambición, de sexo, de muerte€ De lo que es consustancial a todas las personas.

P ¿Y usted, cómo llegó a este genéro? Porque me consta que es aficionado al género...

R Soy lector desde niño. Y ya hace muchos años comencé a leer novela negra: Hammet, Chandler, Thompson€ Los clásicos que me abrieron el camino a mí y a otros tantos.

P ¿Un autor o libro que le haya marcado, que le hiciera seguir este camino?

R No hay ninguno en concreto. Un lector se forma con muchas lecturas, no con un autor o un libro solamente. Sería injusto nombrar solo uno.

P En la actualidad, ¿qué está tramando? ¿Tiene algún proyecto en el horno?

R Estoy trabajando en un proyecto de true crime [no ficción] junto a mi compañero Luis Rendueles que se publicará el año que viene.

P Se lo preguntaba porque hay muchos escritores que se han tirado al teclado aprovechando estos meses de cuarentena. ¿Es su caso?

R En mi caso, antes del confinamiento, ya tenía el proyecto firmado.

P Hablando del confinamiento y, por extensión, de la covid-19 (el gran villano de este año), ¿da este 2020 para una novela negra o más bien inspiraría un libro de terror?

R Ni escribiría ni leería nunca una novela o un libro de no ficción sobre la pandemia.

P Volvamos a centrar el foco: Cartagena Negra. ¿Qué espera de estas jornadas?

R Como el año pasado, espero pasar un buen rato y aprender de los que están allí.

P Participa en una mesa redonda titulada 'El país de los horrores' junto a otros periodistas especializados en sucesos. ¿Qué tienen preparado? ¿Que se van a encontrar los aficionados que acudan a la tertulia?

R Hablaremos de la realidad, que es un semillero inacabable. Los novelistas trabajan con su talento y con su imaginación. Nuestra materia prima está ahí, en cada calle, en cada barrio, en cada pueblo€

P Que la literatura negra goza de buena salud es un hecho casi irrefutable, pero ¿cuál es el estado del periodismo de sucesos? ¿Cómo ha cambiado desde que empezó en Antena 3 Radio y Diario Ya?

R El periodismo de sucesos es contar historias de la mejor forma posible. Los reporteros de sucesos somos sencillamente gente que vamos a los sitios, vemos, escuchamos y contamos todo lo que hemos visto y oído. Esa esencia debería seguir ahí, el problema es que cada vez quedan menos reporteros...

P Que la realidad da, tristemente, muchas ideas a los escritores del género es evidente. Pero ¿el periodista de sucesos puede sacar algo de la novela negra? Partiendo de la base, claro está, de que hay que diferencias ficción de realidad.

R El periodista de sucesos puede sacar recursos estilísticos de la literatura. Un buen periodista debe ser un buen lector.

P Por último: ¿Le recomienda a nuestros lectores una novela con la que enamorarse del género?

R Que empiecen por los principios de todo: La letra escarlata (1850), de Arthur Conan Doyle.