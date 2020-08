2008: Calasparra transgresora con jóvenes flamencos

En febrero de 2003, la agencia Germinal Comunicación es seleccionada, entre las setenta y cinco mejores firmas de diseño nacional, para participar en la muestra Arte=Diseño=Arte, que organiza la Diputación de Zaragoza. En apenas tres años, Germinal Comunicación se ha posicionado como un referente en el diseño local y nacional. Sus aportaciones gráficas en este período son absolutamente relevantes. Imágenes sensuales, provocadoras, construidas inteligentemente, partiendo en casi todas las ocasiones de la fotografía como base del trabajo de diseño; una fotografía tratada de forma muy personal en los tonos, la atmósfera y los efectos visuales, dotándola de un cierto aire irreal. El cartel, la imagen, como exponente de una acción artística que afirma y hace patente su autoría.

Excelente ejemplo, las campañas realizadas para la Feria Regional del Libro y para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. En 2006 los trabajos de Germinal son seleccionados, por tercera vez en el Select (Anuario del Diseño Gráfico Español). Jorge Martínez, uno de los cuatro socios fundadores del estudio, expone: «En Murcia, las empresas de comunicación suelen ofrecer servicios planos, más convencionales.

Nosotros apostamos por la creatividad, a pesar de que pueda suponer un riesgo para la captación de clientes». Fiel a ese espíritu transgresor, Germinal produce la cuidada cartelería de los certámenes flamencos que celebra Calasparra: en 2003, el VI Festival Nacional de Jóvenes Flamencos se anuncia con atrevido cartel, el llanto de un recién nacido cubierto por coloridos topos que recuerdan el traje femenino flamenco, lloro que es lamento jondo. El VIII Festival, en 2005, lo anunció un cartel con la foto de una vieja de pueblo que, asombrada, contempla una actuación flamenca que tiene lugar fuera del cartel. En 2006 el cartel de la IX edición se compuso con la foto de unos zapatos rojos, con lunares blancos, que calza una niña a la que le vienen en exceso grandes.

El cartel que reproducimos anunció el 11 Festival Nacional de Jóvenes Flamencos 08: una chica morena, guapa, con el torso desnudo e infantil chupeta tapando sensuales labios rojos; imagen, con connotaciones clásicas, tratada de forma innovadora, a la vez erótica y sugerente, fresca, divertida y joven. Un cartel que recibió en 2009 el prestigioso premio Laus de Plata, participó en los ADC *E AWARS y se publicó en el libro Best of European Desing and Advertising.

Volvería a recibir Germinal en 2010 una nominación a los premios LAUS por Conserva del Flamenco, imagen del Festival de Calasparra de la 12 edición, celebrada en 2009; un cartel que recuerda los estampados flamencos de topos blancos sobre fondo rojo. El trabajo realizado para el Festival de Jóvenes Flamencos calasparreño hará posible la recepción de un nuevo galardón, el premio Estrella del Marketing. Sí, Germinal ha sabido jugar con la idea de provocación, convirtiéndola en propuesta de enlace directo y atento entre emisor y receptor.