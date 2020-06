Inma Azorín: "Si me hubiera quedado en Yecla, no habría llegado adonde estoy"

Después de que la pandemia del coronavirus interrumpiese su trabajo en la serie 'Mexica', protagonizada por Javier Bardem y Luis Tosar, está a la espera de la gala de entrega de los prestigiosos premios, a los que opta por su desempeño en 'The Trial of Christine Keeler'.

«Creo que hay que atreverse y lanzarse a la piscina y darlo todo si quieres conseguir tus sueños», sostiene la yeclana Inma Azorín, candidata a un premio Bafta TV por su trabajo de maquillaje y peluquería en la serie de la BBC The Trial of Christine Keeler. Azorín ya está preparándose para la gala, que se desarrollará en julio... de forma telemática. La pandemia de coronavirus obliga.

P¿Qué se siente al estar a punto de ganar un Bafta?

R Me siento muy afortunada, siento una inmensa alegría, e independientemente del resultado, ya solo con la nominación tengo la sensación de que se ha reconocido el duro trabajo que he realizado durante muchos años. Ahora pienso que todos los sacrificios que he hecho han merecido la pena y que tienen, finalmente, su reconocimiento.

P¿Cómo hizo para recrear los personajes de la serie de los años 50 y 60?

R La tarea fue ardua, mi trabajo comenzó con una intensa búsqueda de información en Internet: fotos, libros, vídeos€ La serie está basada en hechos reales y sucedió en los 60, la historia es relativamente reciente y al estar basada en un escándalo en el Parlamento inglés, encontré bastante material sobre el tema. Además, a mí siempre me ha fascinado recrear diferentes épocas y buscar mucha documentación sobre moda, y reconozco que, precisamente, ese momento histórico me atraía mucho.

P¿En qué se ha inspirado?

R Al principio, me inspiré en algunas fotos de los personajes reales, pero lógicamente solo disponía de fotos de esos personajes cuando acudían a algún evento público. Entonces, tuve que diseñar muchos looks de su vida privada, imaginar a los personajes en el día a día... tenía que pensar cómo eran cuando estaban en casa a solas, cómo eran en la intimidad. Para eso, tuve que documentarme y realizar una gran búsqueda de looks en fotos de finales de los 50 y principios de los 60. Seleccioné los peinados adecuados y, obviamente, les di mi toque individual: los que me conocen siempre me dicen que tengo un estilo muy marcado.

P ¿Es difícil abrirse camino en este sector?

R Sí, yo creo que sí, el camino es largo y hay mucha competencia. Yo puedo hablar de mi experiencia personal y de mis vivencias, para mí el principio fue duro, he tenido que trabajar mucho, y sacrificar muchas cosas para estar donde estoy. Al reflexionar ahora sobre ello, creo que lo que más duele de este sacrificio que he tenido que renunciar a muchos eventos muy importantes de la vida de la gente que quiero por culpa de las condiciones de este trabajo. Cuando acepto un proyecto, sé que la disponibilidad y la entrega por mi parte debe ser absoluta. Hoy en día creo que, incluso, es más difícil abrirse camino en este sector porque hay más competencia. Ahora hay muchas más escuelas de maquillaje, se le da mucha más importancia al cuidado personal, y con el surgimiento de las redes sociales, se ha puesto muy de moda hacer vídeos de maquillaje en Instagram, por ejemplo, y generalmente no son maquilladoras profesionales. La verdad es que es una profesión muy dura, parece que solo se ve el resultado final, pero ese resultado es fruto de muchas horas al día, además, se pasa mucho tiempo fuera de casa, ya que hay que viajar mucho.

P¿Cómo fueron sus comienzos?

R Después de terminar mis estudios universitarios, viajé a Inglaterra para estudiar inglés y acabé estudiando peluquería y maquillaje, además trabajaba en una discoteca por las noches para poder pagarme los estudios. Poco a poco, empecé a trabajar en moda y publicidad y conseguí que una agencia me representara, así pude optar a trabajos de mejor calidad, poco a poco me fui haciendo un nombre y los fotógrafos y estilistas querían volver a trabajar conmigo. Soy una persona muy trabajadora y muy activa, por lo que hacía muchos trabajos a la vez, trabajaba en la peluquería, hacía photosohoots de moda o anuncios y luego, los fines de semana, trabajaba para el circo haciendo maquillaje en sus obras de teatro. Sé que suena a tópico, pero en mi caso sí puedo aportar un mensaje de esperanza para los jóvenes que ahora están un poco perdidos y no saben si encontrarán un trabajo que les guste, sobre todo en estos tiempos inciertos y convulsos, creo que con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación las cosas pueden conseguirse.

Algunos de los trabajos de Inma Azorín.

P ¿Siente que ha tenido que estar fuera de su tierra para ganarse un reconocimiento similar?

R Obviamente, si me hubiera quedado en Yecla no habría llegado donde estoy, porque allí no hay las posibilidades que hay aquí. Creo que hay que atreverse y lanzarse a la piscina y darlo todo si quieres conseguir tus sueños.

P Trabajó usted en Piratas del Caribe. ¿Cómo fue aquella experiencia?

R Fue una experiencia impresionante, era una de las primeras grandes producciones en la que trabajaba y rodábamos unas escenas con 300-400 extras a los que había que peinar y ambientar de la época. Creo que empezábamos a trabajar a las tres de la mañana, el equipo era muy numeroso, estábamos 50 maquilladoras y 50 peluqueras. Fue duro porque dormíamos muy poco pero súper emocionante ver como se grababan las escenas de Jack Sparrow saltando de un carruaje a otro.

Todavía me parece increíble las maravillas que se crean en cine y cómo hacen realidad escenas y situaciones increíbles, estar en contacto con la magia del cine es maravilloso.

P ¿Qué proyectos profesionales tiene en marcha?

R En enero y febrero estaba rodando la serie de Mexica, una serie para Amazon Prime, está basada en hechos históricos y recrea la llegada de Hernán Cortés al Nuevo Mundo. Está protagonizada por Javier Bardem, Luis Tosar, Juan Carlos Vellido y Tamar Novas, entre otros actores españoles. Ahora mismo con la pandemia se han suspendido todos los proyectos mundialmente, por eso, ahora estoy centrada en organizar mi portafolio de diseñadora para elegir a la mejor agencia para que me represente.

P ¿ Cómo ha afectado en su sector la pandemia de coronavirus?

R Pues se han parado todos los rodajes a nivel global y la productoras están estudiando qué clase de medidas preventivas deben tomar para poder reanudar los rodajes. Respecto al departamento de peluquería y maquillaje, somos los que más riesgo tenemos porque estamos en contacto con los actores todo el tiempo. Ahora tenemos que tomar muchas más medidas que otros departamentos, tenemos que trabajar de manera mas cuidadosa, debemos cambiar algunos hábitos de trabajo, desinfectando y limpiando todo después de cada actor, por supuesto también debemos llevar uniformes, mascarillas y guantes que protejan a los actores y a los maquilladores. En este momento todos debemos cuidarnos para cuidar a los demás.

P ¿Marcará el virus también la gala de los Bafta, cree usted?

R Claro que sí, este año no se va a celebrar la ceremonia de los Bafta, va a ser retransmitida por social media, el presentador será Stephen Mangan. Supongo que toda la ceremonia está grabada con antelación y así la retransmitirán el 17 de julio sin ningún fallo. Es una situación un poco extraña, me han pedido que grabe un vídeo aceptando el premio y así, si gano ya lo tienen grabado y lo pueden retransmitir sin fallos de conexión en el día.

P ¿Tiene ya pensado a quién se lo dedicará, si lo gana?

R Por supuesto, pero prefiero que sea una sorpresa, y habrá que esperar a ver si lo gano ya que compito con otras producciones muy buenas que tenían un presupuesto superior que el que yo tenía y las especificaciones de maquillaje que tenían eran muy diferentes a las mías.

P Tras tantos años viviendo fuera, ¿qué es lo que más extraña de la Región de Murcia?

R Echo mucho de menos a mi familia y a mis amigos, también el buen tiempo y la playa, por supuesto, también la gastronomía... ¡y los helados de La Ibense de Yecla! (ríe).