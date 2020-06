La poetisa canadiense Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras

La poeta canadiense Anne Carson es la galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Carson, que compagina la escritura con una brillante carrera académica como lingüista y profesora de literatura clásica en la Universidad de Michigan, está considerada por buena parte de la crítica especializada como la mejor poeta viva en lengua inglesa. La candidatura ha sido propuesta por José Antonio Pascual Rodríguez, miembro de la Real Academia Española.

Carson se inició en la poesía con apenas 15 años, cuando descubrió en una librería un libro de Safo, una pasión vehicular gracias a una de sus profesoras de secundaria, llamada Alice Cowan. Encaminada hacia el mundo de la lingüística, completó sus estudios en la Universidad de Toronto, para después cursar el posgrado en la universidad escocesa de St. Andrews, donde se doctoró en 1986 con una tesis titulada 'Odi et Amo Ergo Sum', centrada precisamente en la obra de Safo. Ese mismo año publicó su primer libro, 'Eros the Bittersweet', que combinaba fragmentos en prosa y verso. Su nombre alcanzó notoriedad en 2001 cuando ganó el premio T. S. Elliot con el poemario 'The Beauty of the Husband' (publicado en España por Lumen con el título 'La belleza del marido').



La opinión del jurado

Según destaca el acta del jurado, la obra de Carson "ha alcanzado unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente. Desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidad las complejidades del momento actual. Su obra mantiene un compromiso con la emoción y el pensamiento, con el estudio de la tradición y la presencia renovada de las Humanidades como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo".

El años pasado el galardón de las Letras también se lo llevó una mujer, la escritora estadounidense Siri Hustvedt. En 2018, la distinción recayó en la escritora de novela negra Fred Vargas.